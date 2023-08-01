1 Ağustos 2023 Kova burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Merhaba,

1 Ağustos 2023, İstanbul saatiyle 21:31’de Kova burcunun 9 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. Kova gibi bir sabit burç olan Boğa’da da dikkat çekici görünümler mevcut. Sabit nitelikteki gezegenler birbirlerini zorlayıcı kare açı ile görürler. Boğa ve Kova arasındaki bu kare açı elindekileri değiştirmek istemeyen, sakinlik ve huzur arayan tarafımız ve reform, devrim arzumuzun çelişmesini anlatıyor olacak. Tabi bu kişisel olarak etkilediği gibi dünyada da değişim isteyen ve değişime direnen tarafların çelişkisi ve çatışması konularını gündeme getiriyor olacak. Uranüs’ün Boğa burcundaki duruşu bu değişim çatışmasının içerisinde finansal konuların da barındığını gösteriyor. Ayrıca Jüpiter de Boğa burcunda bu dolunaya sert açılara sahip. Yani bu çatışmanın içerisinde inançlar, görüşler, hayat felsefesi konuları yer alacak. Ayrıca fazla iyimserlik ve abartma da dönemin önemli konuları arasında.

Fakat bu Dolunay’da Satürn de çok güçlü. Öncelike an haritasının yükselen derecesi Balık ve Satürn tam yükselen derecesi üzerinde. Ayrıca an derecesi de konsept olarak balık burcuna benzeyen 12. Evde. Yani bu dönemde özellikle fazla hassaslık, beklenmedik durumlar, hayatın acımasız gerçeklerine karşı zayıflık, kaçış gibi konular da gündeme gelebilir. Yani dışarıdan gördüğümüz bir baskı, bir acımasız gerçeklik içimizde yarattığımız fazla iyimserliği, abartıyı sert bir şekilde duvara çarpabilir. Buna çokça dikkat etmek, yanılgılardan uzak durmak adına daha sorgulayıcı davranmak gerekiyor.

Son olarak an derecesi BETELGEUSE sabit yıldızı ile paralel açıda. Paralel açılar sabit yıldızlar söz konusu olduğunda kavuşum açısına benzer şekilde yorumlanır. BETELGEUSE sabit yıldızı ise “blokajsız başarı” anlamına gelir ki yükseleninde Satürn olan bir an haritası için bu pek mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat yine de bu sabit yıldız etkisi engel, yavaşlama gibi konuları zayıflatacak, önümüzü biraz daha açacak gibi gözüküyor.

1 Ağustos 2023, Kova Dolunayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı bu dönem üzerinizde gerginlik yaratabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Fakat bu konuları negatif etkileyebilecek ufak tefek bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir, onlara kulak asmayın.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz. İleriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli bir dönem fakat yatırım yaparken gelecek endişesine kapılıyor olabilirsiniz, bu da üzerinizde bir gerginlik yaratıyor olabilir. Adımlarınızı dikkatli attığınız sürece şanslı bir dönem.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konuları bu dönem oldukça şanslı. Bir süredir Satürn ve Uranüs zorlayıcı etkileşimleri gergin durumlar ve sorumluluklar getiriyor olsa da bu dönem bu gerginlikleri temizlemek adına oldukça güzel bir Ağustos ikinci yarısı olacak. Kariyer konusundaki gerginliklere dikkat.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Akademik konular, eğitim, yolculuklar ile ilgili konularda birtakım gerginlikler mevcut olabilir, bu da işlerinizi negatif yönde etkileyebilir.

Yükselen Terazi

Flörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. Yeni başlangıçlar söz konusu fakat bu konularla ilgili birtakım engeller ve gerginlikler de yaşanabilir. Özellikle borçlar ve para konuları ile ilgili bu dönemde gerginlikler mevcut.

Yükselen Akrep

Ev, aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Ağustos ikinci yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler veya ortaklarınızla ilgili birtakım gerginlikler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yolculuklar, eğitim, anlaşmalar, yakın akrabalar ve kardeşler bu dönemin odak noktasındaki konuları olacak. Bu konularla ilgili birtakım engellerle karşılaşmanız veya sorumluluklar yaşamanız da sözkonusu. Günlük işler ile ilgili konular biraz tartışmalı gözüküyor. İletişimde bulunduğunuz kişiler ve iş ile bağlantılı konularda beklenmedik tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı konularında birtakım engeller mevcut. Çocuklarınızla veya bekarsanız flörtlerinizle birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Finansal konularda iyi fakat spekülatif hareketler, borsa gibi konular için riskli bir dönem.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu dolunay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Ailevi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir dolunay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla tartışmalara dikkat.