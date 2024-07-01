1 - 7 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Neptün’ün geri hareketi ile aya ve haftaya başlıyoruz. Neptün Balık burcunda biraz daha içe kapandığı, biraz daha kafasının karıştığı bir döneme giriyor. Retro hareketi bence oldukça Neptünyen ve Neptün’ün etkisini bence bir kat daha artıran bir durumda. Haritamızda Balık burcunun olduğu eve dikkat.

Merkür Aslan burcuna geçiyor. Biraz daha ifademizin güçlendiği fakat kendimizi daha çok anlattığımız, daha çok övdüğümüz, daha neşeli bir anlatımımızın olduğu, jestleri mimikleri daha çok kullandığımız bir ay olacak gibi görünüyor Temmuz.

Merkür Neptün ile uyumlu etkileşimde olacak. Hayal gücümüz ve bunu, ayrıca yaratıcılığımızı ifademiz çokça güçleniyor. Kelimelerimizi daha etkili kullandığımız bir hafta.

Ayrıca bu hafta Venüs ve Mars Satürn ile uyumlu etkileşimde. İkili ilişkilerde doğru zamanlamalarda bulunduğumuz, sorumluluk aldığımız, gerçekçi hareket ettiğimiz, ayaklarımızın yere bastığı bir hafta. Ayrıca Mars Satürn uyumlu açısı ile disiplinli, hedeflerimize ağır da olsa daha sağlam ilerlemeye başladığımız bir döneme giriyoruz.

Son olarak Merkür Plüton ile de uyumlu etkileşimde. Bu da başta bahsettiğim Neptün uyumlu etkileşimi gibi sezgilerimizi güçlendiriyor, derinliğimizi, derinlemesine araştırma isteğimizi artırıyor. Daha fazla sorgulayıcı olduğumuz bir haftadayız.

1 Temmuz haftasının günlük astrolojik etkileri

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Huzurlu bir başlangıç demek isterdim fakat gün içerisinde Ay Boğa burcundaki Mars ile kavuşum yapacak. Biraz zamanlama problemleri yaşayabileceğimiz, gergin bir gün olabilir. Ayrıca Güneş ay uyumlu açısından dolayı kendimizi ifademiz güçlü.

Salı

Bugüne de Ay Boğa’da huzurlu demek isterdim ama Ay Uranüs ile kavuşuyor bugün ve bugün de oldukça değişken, sürprizli ve isyankar olabilir.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bugün iletişim trafiğinin çok yüksek olduğu bir gün zira Ay Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Ayrıca eğitim ve bilgi alışverişi, önemli konuşmalar, anlaşmalar açısından oldukça güzel bir gün. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz de oldukça yüksek.

Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünden farklı olarak Ay Satürn ile sert etkileşimde. Bugün özgüvenimiz biraz düşük, iletişimin getirdiği sorumluluklar bugün biraz bizi zorlayabilir.

Cuma

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve Yeniay formasyonuna hazırlanıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi yok. Günü biraz daha evimizde sevdiklerimizle geçirmeyi tercih edebiliriz.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda Güneş ile kavuşarak yeniay formasyonunu oluşturuyor. Bugün Ay ve Yengeç etkisini çok güçlü hissedebiliriz. Aile, anne, çocuklar, sevdiklerimiz konuları çok önem kazanıyor. Ayrıca disiplinimiz de yüksek, Ay Satürn ile uyumlu açıda.

Pazar

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bugün Neptün ile uyumlu etkileşimde. İlhamlı, eğlenceli, sezgilerimizin güçlü olduğu, yardım ve destekler aldığımız ve bizim de cömert ve yardımsever olduğumuz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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