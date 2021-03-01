1-7 Mart 2021 haftası nasıl geçecek?

Merhaba, haftanın en önemli astrolojik etkisi uzun süredir Boğa burcunda yer alan Mars gezegeninin 4 Mart Perşembe günü İkizler burcuna geçiyor olması. Yaklaşık 2.5 ay bu burçta kalacak olan Mars iletişim trafiğini, tartışmaları, yolculuk trafiğini, fiziksel hareketliliğimizi, entelektüel faaliyetlerimizi artıracak hızlandıracak ve zaman zaman araya gerginlikler sıkıştıracak. Artık daha fazla fiziksel ve zihinsel olarak hareketliyiz çünkü yaklaşık 2.5 aydır Mars sabit ve durağan Boğa burcundaydı ve bizi harekete geçme konusunda biraz yavaşlattı. Fakat başladığımız adımları sürdürmek konusunda güçlü ve sebatlıydık. İkizler burcunda bunun eksikliğini yaşayabiliriz. Fazlaca değişkenlik, bir konunun üzerinde fazla duramama sıkılganlık ve hareketlerimize, hayatımıza duyguyu katamama, motivasyonlarımızla duygusal bağlantı kuramama gibi birtakım negatif etkileri de beraberinde yaşayabiliriz. Mars İkizler burcunda kaldığı süre boyunca Kova burcundaki gezegenlerle olumlu açılar yapacak olması açısından bu süreci olumlu geçireceğimiz kanaatindeyim. Dikkat edilmesi gereken Balık burcundaki Neptün ile kare açı gerçekleştireceği zamanlar olacak ki o da bu ay içerisinde değil.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün sosyalliğimiz ve iletişim ihtiyacımızın artacağı, daha dengeli uyumlu hissettiğimiz, tartışmalara girmekte istekli olmadığımız bir gün.

Salı

Ay Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Gün ortasında Pluto ile yapacağı kare açı ile ertesi gün geçeceği Akrep burcu tarzında bazı olayların sinyalini veriyor olabilir. Biraz daha kurcalayıcı ve şüpheci olduğumuz, hoşlanmadığımız konuları dönüştürmek adına bilincimizden yüzeye çıkardığımız ve üzerinde çalıştığımız bir gün olacak.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor ve duygusal yoğunluğumuz artıyor. Bugün biraz daha kılı kırk yarmaya, olayları deşmeye meyilli olabiliriz. Venüs’ün de Uranüs ile olan olumlu açısının kesinleşecek olması bu günü ikili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli kılıyor.

Perşembe

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün boyunca gezegenlerin ve Ay’ın açıları iyi. Duygusal yoğunluğumuzu hedeflerimize ilerleme yönündeki motivasyonumuz için kullanabiliriz.

Cuma

Ay, Yay burcuna geçiyor ve Merkür Jüpiter açısı kesinleşiyor. Eğitim ve uluslararası işler, anlaşmalar için harika bir gün. Bugün tam anlamıyla genişleme ve öğrenme günü. Hevesimiz ve iyimserliğimiz çok yüksek. Bugünü değerlendirin!

Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor ve hafta sonunun rahatlığını ve neşesini hissediyoruz. Yasakların da kalkacak olması ile biraz daha hareketli ve sosyal zamanlar geçirebileceğimiz bir zaman dilimi.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu gün cumartesiye göre daha az hareketli ve bir sonraki hafta yapılacak işlere veya evdeki sorumluluklarımıza odaklandığımız üretken bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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