Zor zamanlarda umut verecek şarkılar

1- Çember – Yeni Türkü
2- Fotoğraf – Pilli Bebek
3- Hepinize El Salladım – Adamlar
4- Benim Hala Umudum Var – Mazhar Alanson
5- Fırtına – Yeni Türkü
6- Eski Şarkısı – Mor ve Ötesi
7- Cem Adrian – Sen Hep Böyle Kal
8- Bulutsuzluk Özlemi – Sözlerimi Geri Alamam
9- Nereye Uçar Turnalar – Hüsnü Arkan
10- Gül Kendine – Mor ve Ötesi
11- Yüzünü Dökme Küçük Kız – Bülent Ortaçgil
12- Gözyaşlarımız Bitti mi Sandın – MFÖ
13- Ervah-ı Ezelden – Grup Abdal
14- Wonderful Life – Black
15- Mad World – Gary Jules
16- Don’t Panic – Coldplay
17- Hey Jude – The Beatles
18- Evgeny Grinko – Ice for Aureliano Buendia
19- Les Jours tristes – Yann Tiersen & Neil Hannon
20- Bu Son Olsun – Cem Karaca