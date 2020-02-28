Zor zamanlarda dinlenecek şarkılar

Bazı günler, diğer günlerimizden daha zor geçer. İçimizdeki o boşluk hissini, üzüntüyü atlatamayacağımızı düşünebiliriz. İşte böyle zamanlarda müziğin çok yardımı olur. Zor zamanlarda dinlenecek şarkıları sizler için derledik...

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Zor zamanlarda umut verecek şarkılar

1- Çember – Yeni Türkü

 

 

 

2- Fotoğraf – Pilli Bebek

 

 

 

3- Hepinize El Salladım – Adamlar

 

 

 

4- Benim Hala Umudum Var – Mazhar Alanson

 

 

 

5- Fırtına – Yeni Türkü

 

 

 

6- Eski Şarkısı – Mor ve Ötesi

 

 

 

7- Cem Adrian – Sen Hep Böyle Kal

 

 

 

8- Bulutsuzluk Özlemi – Sözlerimi Geri Alamam

 

 

 

9- Nereye Uçar Turnalar – Hüsnü Arkan

 

 

 

10- Gül Kendine – Mor ve Ötesi

 

 

 

11- Yüzünü Dökme Küçük Kız – Bülent Ortaçgil

 

 

 

12- Gözyaşlarımız Bitti mi Sandın – MFÖ

 

 

 

13- Ervah-ı Ezelden – Grup Abdal

 

 

 

14- Wonderful Life – Black

 

 

 

15- Mad World – Gary Jules

 

 

 

16- Don’t Panic – Coldplay

 

 

 

17- Hey Jude – The Beatles

 

 

 

18- Evgeny Grinko – Ice for Aureliano Buendia

 

 

 

19- Les Jours tristes – Yann Tiersen & Neil Hannon

 

 

 

20- Bu Son Olsun – Cem Karaca

 

 

 

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