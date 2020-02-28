Zor zamanlarda umut verecek şarkılar

Zor zamanlarda dinlenecek şarkılar

Bazı günler, diğer günlerimizden daha zor geçer. İçimizdeki o boşluk hissini, üzüntüyü atlatamayacağımızı düşünebiliriz. İşte böyle zamanlarda müziğin çok yardımı olur. Zor zamanlarda dinlenecek şarkıları sizler için derledik...