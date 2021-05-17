Dış yaprakların dip bölümlerindeki etli kısmı tadarak başlıyoruz, yapraklar bitince hazine bulmuş gibi asıl çanağa kavuşuruz. İşte tam da böyle tanımlayabiliriz zeytinyağlı limonlu enginarı... Lezzetinin yanı sıra sofralarınızda sunum şıklığı yaratacak yapılışı kolay zeytinyağlı enginarı mevsimindeyken deneyin derim...

Servis: 3 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: Düdüklü tencerede 10 dakika

Zeytinyağlı çiçek enginar için malzemeler:

3 adet kabuğu soyulmamış bütün enginar

1 limon

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bardak su, 200 ml

1 çay kaşığı tuz

3 dal dereotu

Zeytinyağlı çiçek enginar yapılışı:

*Enginarları yıkayıp tepelerinden birer cm kadar keserek tencereye alın, üzerlerine yarım limon suyu ve sıktığınız limonun kabuğu, üç yemek kaşığı zeytinyağı, su ve tuzu ekleyip düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Basınç düğmesi çıkana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 10 dakika pişirip ocağı kapatın. Basınç düğmesi tamamen inince enginarları porsiyonluk tabaklara geçirin. Dış yapraklarından başlayarak hafifçe ayırıp çiçek şekli verin. Üzerlerine kalan zeytinyağını gezdirin, limon dilimleri ve dereotu ile süsleyerek servis edin.

Kısa bir not:

*Normal tencerede pişirecekseniz su miktarını bir bardak daha artırın. Kaynamaya başlayınca orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...