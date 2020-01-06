Ellerdeki kırışıklıklar nasıl geçer?

El kırışıklıkları nasıl gider? El üstü kırışıklıkları için yapılması gerekenler nelerdir?

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Ellerdeki kırışıklıklar nasıl geçer?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, el kırışıklığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

 

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Genç ve güzel görünmek için elleriniz önceliklerinizden biri olsun. Çimdik testiyle ellerinizin yaşını test ederek işe başlayın” diyor. Mikro Cerrahi ve El Cerrahisi uzmanlığını Almanya Köln’de St. Agatha Hastanesi’nde yapan Op. Dr. Uçkunkaya, günlük hayatta yapılması gerekenleri anlatırken, Kök Hücre uygulaması, PRP uygulaması, kimyasal soyma ya da lazer operasyonlarından maksimum fayda sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

 

Ellerdeki yaşlanma belirtileri nelerdir?

Yaş almaya bağlı olarak vücudumuzda kolajen miktarının azaldığına, bunun da yaşlılık belirtileriyle kendini gösterdiğine işaret eden Op. Dr. Uçkunkaya, elde yaşlanma belirtilerinin oluşma sürecini şöyle özetliyor: “Genç bir eli belirleyen en önemli özellik; cildinin parlak ve sıkı görüntüsü, dokusunun dolgunluğu, damarların görünmemesi ve en önemlisi de cildin kalınlığı ve kırışıklıkların azlığıdır. Yaşlı bir eli belirleyen unsurlar ise çizgiler, damarlar, belirgin eklem yerleri, ince deri, deformasyon ve lekelenmelerdir. Yaş almayla birlikte cilt altındaki yağ dokusunun kaybına bağlı olarak cilt gevşer, damarlar ve kemikler belirginleşir. Ciltte incelme ve yıpranmayla beraber cilt kurumaya ve kırışmaya başlar. Zamanla parşömen kâğıdı gibi kolayca hasarlanabilecek bir hale gelir. İlerleyen yaşlarda kahverengi yaşlılık lekeleri oluşmaya başlar.’’

 

Ellerin kırışmaması için yapılması gerekenler nelerdir?

Yanlış el yıkama ve kozmetik ürünlerinin kullanımı ile genetik faktörlerin de ellerimizdeki yaşlanma sürecini hızlandırdığını belirten Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Cildimiz ve vücudumuz için nasıl ayrı nemlendiriciler kullanıyorsak, ellerimiz için de cildimize uygun nemlendirici kullanımı şart! Çantanızda mutlaka nemlendirici bulundurun. Gün içinde kullanmaya özel gösterin. El hijyeni için kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal içeren temizlik ürünlerini kullanmayın. Unutmayın ki; cilt bütünlüğü tam olan eller, enfeksiyonlara karşı zaten doğal dirence sahiptir” diyor.

 

Ellerdeki kırışıklıkları gidermenin medikal yolu…

Kök hücre uygulaması ile yaşa bağlı olarak kaybolan deri altı yağ dokusunun tekrar yerine konularak, ellerimizin daha diri ve dolgun bir görünüme kavuşturulabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Kök Hücre Uygulaması ile dokuların kendini onarmasını ve yenilemesini sağlıyoruz. Kök hücreler yağ ile birleştirilerek cilt altına verildiğinde ömür boyu kalıcı bir sonuç elde edebiliyoruz. İncelen ve kuruyan deriyi içten nemlendirmek ve güçlendirmek için PRP uygulaması da çok etkili sonuç veriyor. PRP uygulamasının 2’şer hafta arayla en az 4 kez yapılması ve yılda 1 kez tekrarlanması gerekiyor. Derideki lekeleri ve kırışıklıkları ortadan kaldırmak için kimyasal soyma ve lazer operasyonları da başarılı sonuç veriyor” diye belirtiyor.

 

Egzamaya dikkat!

Kış aylarında soğuyan havaların etkisiyle ellerimizde oluşan kuruluğun ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabileceğine dikkat çeken Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Soğuyan havaların yanı sıra ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması egzamayı tetikliyor. Kaşıntılı, sulantılı kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzama, özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, bahçıvanlar, temizlik işçileri açısından potansiyel bir risk oluşturuyor” diye uyarıyor.

 

Yazı: Op. Dr. Evrim Uçkunkaya 

 

 

KIŞIN CİLDİNİZE İYİ GELECEK 10 BESİN

 

Evdeki malzemeler ile yapabileceğiniz doğal el kremleri

 

Kurumuş ellerinizi, yapacağınız doğal bir el maskesiyle nemlendirebilirsiniz!

 

Doğal el kremi yapılışı:

Haşlanmış patatesi ezin ve içine bir miktar vazelin ve kurumuş papatya çiçekleri katın. Hazırladığınız karışımı ellerinize sürün ve sonra ellerinizi pamuklu bir mendil yardımıyla sarın. 30 dk kadar bekletin. Ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Tabii el kremi kullanmayı da unutmayın, günde birkaç defa ellerinize nemlendirici krem sürün.

 

Bunlar ellerimize zarar veriyor:

  • Aşırı sıcak ve soğuk su
  • Kullandığımız temizlik malzemeleri (deterjan vs.)
  • Güneş, soğuk hava, yağmur, deniz, kum…

 

Ellerinizi korumak için:

  • Yıkadıktan sonra iyice kurulayın.
  • Gün içinde az ama sık bir şekilde el kremi sürün.
  • Yumuşak sabunla yıkayın.
  • Nemlendirici kullanın.

 

EL KREMİ NASIL YAPILIR?

 

Erken yaşlanma nedenleri
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1. Fazla zayıf olmak
Evet, maalesef fazla zayıf olmak da dezavantaj. “Yüz yağlarını kaybetmek sarkmalara ve yaşlı bir görünüme sebep olur” diyor Tulane Üniversitesi’nde klinik profesör dermatolog Mary P. Yup. Sürekli kilo değişimi de aynı şekilde. 
Çözüm: Uygun beslenme ve egzersiz ile sağlıklı bir kiloda sabit kalmaya çalışın. Ve yüzünüzü beslemeyi unutmayın. Sizi içten dışa besleyecek yiyecekler tüketin:
* Somon balığı ve ceviz gibi Omega 3 yağları içeren besinler
* Kolajen üretimini artıran C vitamini, narenciye, kivi ve ıspanak 
* Güneş hasarına karşı koruyan likopen içeren domates sosu ve pembe greyfurt

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