Yulaflı narlı şekersiz puding

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

Puding için;

250 gr kuru incir

50 gr ceviz içi

1 lt süt

1 bardak yulaf unu, 200 ml lik bardak ölçüsüyle

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

1 yemek kaşığı bal

Nar peltesi için;

3 çay bardağı taze sıkılmış nar suyu

1/2 çay bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı bal

Üzerine;

6 yemek kaşığı nar tanesi

Yapılışı:

*İncir ve ceviz içini blenderden geçirin.

*Sütü orta boy tencereye aktarın, portakal kabuğu ve yulaf ununu ilave ederek koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. İncir ve ceviz içini ekleyerek 2 - 3 dakika daha pişirip ocağı kapatın. En son balı ekleyin (damak tadınıza göre bal miktarını artırabilirsiniz). Pişen pudingleri servis kaselerine pay edin.

Nar peltesi için;

*Nar suyu ve nişastayı küçük bir sos tenceresine alın, orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp balı ilave ederek karıştırın. Pelteyi pudinglerin üzerine pay ederek ılınınca buzdolabına alın. Yaklaşık 2 saat sonra yemeye hazır olan pudingleri nar taneleriyle süsleyerek soğuk olarak servis edin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...