Yulaflı böğürtlenli smoothie 

Sıcak yaz günlerinde kahvaltı yerine tüketebileceğiniz rafine şekersiz yulaflı böğürtlenli sağlıklı ve leziz smoothie. Smoothie'yi hazırlarken blendere badem, ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

250 gr böğürtlen

1 muz

Yarım bardak süt

Yarım bardak yulaf ezmesi

Yapılışı:

* Böğürtlenleri yıkayıp süzgeçe alın, 5 - 6 adetini üzeri için ayırıp kalanını doğranmış muz ile birlikte blendere aktarın, süt ve yulaf ezmesini ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.

* Karışımı cam kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın, en az 3 saat veya bir gece buzdolabında bekletin. Bu süre sonunda bardaklara pay edin ve üzerlerine böğürtlen taneleri yerleştirerek soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not;

* Bu tarifte laktozsuz süt kullandım, badem sütüyle de çok lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...