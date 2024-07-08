Yulaflı böğürtlenli smoothie 

Sıcak yaz günlerinde kahvaltı yerine tüketebileceğiniz rafine şekersiz yulaflı böğürtlenli sağlıklı ve leziz smoothie. Smoothie'yi hazırlarken blendere badem, ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.
Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 250 gr böğürtlen
- 1 muz
- Yarım bardak süt
- Yarım bardak yulaf ezmesi
Yapılışı:
* Böğürtlenleri yıkayıp süzgeçe alın, 5 - 6 adetini üzeri için ayırıp kalanını doğranmış muz ile birlikte blendere aktarın, süt ve yulaf ezmesini ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.
* Karışımı cam kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın, en az 3 saat veya bir gece buzdolabında bekletin. Bu süre sonunda bardaklara pay edin ve üzerlerine böğürtlen taneleri yerleştirerek soğuk olarak servis edin.
Kısa bir not;
* Bu tarifte laktozsuz süt kullandım, badem sütüyle de çok lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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