Yüksük çorbası

Geleneksel ve doyurucu lezzetlerimizden biri olan Yüksük Çorbası'nın tarifini merak edenler için işte Yüksük Çorbası'nın yapılışı...

Yüksük çorbası
Yaşam
Giriş: 21 Haziran 2023 12:30 Güncelleme: 21 Haziran 2023 12:34
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Adana ve Güneydoğu bölgesinin bilinen lezzetlerinden, hem göze hem mideye hitap eden Yüksük Çorbası, içindeki mantı ile biliniyor. İşte Yüksük Çorbası'nın pratik bir tarifi...


Yüksük Çorbası için malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı hazır mantı (dondurulmuş tercih edebilirsiniz)

1 su bardağı önceden haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre 1 çay kaşığı tuz ve 1 fiske karabiber


Yüksük çorbası yapılışı

Sıvıyağ ile tereyağını birlikte ısıtın, nane ve salçayı ekleyerek biraz kavurun. Kaynar suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca haşlanmış nohutları ekleyin. Kaynamaya devam ederken mantıyı ilave edin. Mantı dondurulmuş ise suyun soğumaması için altını kısa bir süre açık tutun. Kaynamaya başlayınca biraz daha nane ekleyin. 10-15 dk sonra, mantılar piştiğinde çorbanın altını kapatın ve yarım su bardağı soğuk su ekleyin.


Afiyet olsun!



Doğu çorbası
Doğu çorbası











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