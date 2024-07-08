Yükselen burcumuza göre hayat motivasyonumuz

Dünyaya gözlerimizi açarken aldığımız ilk nefes anında, ufuktan yükselmekte olan burç enerjisi, bizim yükselen burcumuzdur. Bu yüzden yaşamımızdaki ilklere hep yükselen burcumuz gibi yaklaşır, adım atmak ve başlangıçlar yapmak için yükselenimize dair motivasyonlara ihtiyaç duyarız.

Doğum haritamızdaki tüm yerleşimler, yükselen burcumuzun derecesinden itibaren hizalanır. O nedenle yükselenimiz; bizi biz yapan, doğum haritamızı eşsiz kılan, fiziksel özelliklerimiz, mizacımız ve sağlığımızı etkileyen en önemli noktadır. Yükselen burcumuzun yönetici gezegeninin yerleştiği ev ve burç da kişiliğimiz üzerinde en az Güneş burcumuz kadar etkilidir.

Peki siz yaşamınızdaki ilk adımları gerçekleştirmek için hangi motivasyonlara ihtiyaç duyuyor, nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Yükselen Koç: Yaşamınızdaki başlangıçlara; hızlı, heyecanlı, sabırsız, cesur, dürtüsel, iyimser bir şekilde yaklaşırsınız. Her zaman kendinizden emin, özgüvenli ve bağımsız ilerlemek isteyebilirsiniz. Risk almak, zoru başarmak, rekabete girmek, yeni bir maceraya atılıyor gibi hissetmek sizi motive edebilir. Kısıtlandığınız, emirler aldığınız veya güçsüz görüldüğünüz yerlerde motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz.

Yükselen Boğa: Yaşamınızdaki başlangıçlara; güvende hissetme arzusuyla, temkinli, sabırlı ve sakince yaklaşırsınız. Yeni bir adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak sizin için kolay olmayabilir. Hem maddi hem de duygusal açıdan önünüzü görebilmek istersiniz. Spontane başlangıçlar sizi huzursuz edecektir. Güven, huzur, konfor, rahatlık, doğa, sanat, hayattan keyif almak, beslenmek, güzel kokular ve kaliteli yerlerde olmak birincil motivasyonlarınızdır.

Yükselen İkizler: Yaşamınızdaki başlangıçlara; soru sorarak, analiz ederek, araştırarak, merakla ve heyecanla yaklaşabilirsiniz. Yeni bir adım atmadan önce çevrenizden fikir almak, anlamak ve anlaşılmak sizin için önemlidir. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; öğrenmek, iletişim kurmak, çok yönlü olmak, hareketli olmak, neşeli yerlerde bulunmak, seyahat etmek, kendinizi sözel veya yazılı olarak ifade edebiliyor olmaktır.

Yükselen Yengeç: Yaşamınızdaki başlangıçlara; dolaylı olarak, duygusal anlamda güvende olduğunuzdan emin olarak, sezgisel bakış açısıyla, temkinli biçimde yaklaşabilirsiniz. Hayatınızda başlatacağınız yeni konuya adım atmadan önce hem sizin hem sevdiklerinizin o konu hakkında koruma altında olduğunu bilmeniz gerekir. Yani hiçbir mesele; ev, aile, yaşam alanı ve sevdikleriniz için bir tehdit oluşturmamalıdır. Terk edileceğinizi, yarı yolda bırakılacağınızı genellikle hisseder ve o yola çıkmazsınız. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; duygusal olarak anlaşılmak, içinizdeki çocuğu açığa çıkartmak, şefkat hissetmek, sıcaklık, samimiyet ve duygusal güvencedir.

Yükselen Aslan: Yaşamınızdaki başlangıçlara; özgüvenli, cesur, meydan okuyucu, lidervari, güçlü, görkemli bir şekilde yaklaşırsınız. Sabit bir burç olduğunuzdan yaşamınızda bir yenilik yapmadan önce temkinli olabilir, değişime direnebilirsiniz. Ancak yeni bir adım attığınızda mutlaka o konunun hakkını verir, mutlaka imzanızı atar, bir farklılık katarsınız. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; kendiniz olabilmek, canlanmak, yaşam enerjisiyle dolmak, ilgi görmek, özel hissetmek, itibarınızın değer görmesi ve eğlenebilmektir.

Yükselen Başak: Yaşamınızdaki başlangıçlara; zeki, detaycı, sorgulayıcı, analizci ve mükemmeliyetçi biçimde yaklaşabilirsiniz. Atacağınız adım her ne ise o konunun mutlaka işe yarar bir şey olması gerekir. İşinize, sağlığınıza, evinize, sevdiklerinize veya duygularınıza fayda sağlamayan şeyleri yaşamınıza almazsınız. Çünkü kendinizin ve diğer her şeyin en iyi versiyonunu ortaya çıkartmak birincil motivasyonunuzdur. Diğer motivasyonlarınız ise; bir konuda iyi ve hazır olduğunuzu hissetmek, yardımcı olmak, günlük yaşamının kolaylaştırılması, yazı yazmak, pratiklik, mütevazilik, doğallık, verimlilik, sadelik ve düzendir.

Yükselen Terazi: Yaşamınızdaki başlangıçlara; adil, dengeli, stratejik, arabulucu, nazik, naif, sakin bir şekilde yaklaşırsınız. Huzurun olmadığı, çatışma ve aşırılıklarla dolu yerlerde bulunmak istemezsiniz. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; aşk, güzellikler, estetik değerler, adalet, huzur, sanat, seçkin ortamlar ve kişiler, ilgi, nezaket ve uyumdur.

Yükselen Akrep: Yaşamınızdaki başlangıçlara; ketum, araştırmacı, gözlemci, soğukkanlı, sabırlı, tutkulu, sezgisel, temkinli biçimde, ‘ya hep ya hiç’ bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Adım atacağınız konunun sizin için neler getirebileceğini içgüdüsel olarak bilirsiniz. Yaşamınızda bir değişim yapmak güvenliğiniz ve hayatta kalma arzunuz için bir tehdit gibidir. O yüzden yeni başlangıçlara kolay ilerlemeyebilirsiniz. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; derinlik, tutku, gizem, bilme ihtiyacı, sahip olmak, zoru başarmak ve maddi manevi güç elde etmektir.

Yükselen Yay: Yaşamınızdaki başlangıçlara; keşfetme ve macera yaşama arzusuyla, iyimser, heyecanlı, araştırmacı, hevesli, sabırsız bir biçimde yaklaşabilirsiniz. Yenilikler yapmak, yeni adımlar atmak sizin özgür doğanız için her zaman kendinizi yeniden keşfetme fırsatıdır. Ufkunuzu genişletmeye, öğrenmeye ve öğretmeye ihtiyaç duyduğunuzdan yaşadığınız her şeye bir deneyim gözüyle bakabilir, bilgece yaklaşabilirsiniz. Birincil motivasyonlarınız; eğitim, seyahat, yeni kültürler, yeni yerler, yeni insanlar, gizemli veya derin bilgiler, maneviyat, risk almak ve özgür hissettiğiniz yerlerde olmaktır.

Yükselen Oğlak: Yaşamınızdaki başlangıçlara; gerçekçi, kontrollü, temkinli, planlı, programlı, adım adım, kuralcı ve olgun bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Maddiyat, düzen, sorumluluk, saygınlık ve statünüze tehdit oluşturabilecek hiçbir şeye adım atmazsınız. Başlattığınız ve emek verdiğiniz her şeyi sadakat ve sorumlulukla sonuna dek götürebilirsiniz. Birincil motivasyonlarınız; ciddiyet, hedeflerinize ulaşmak, onay almak, takdir görmek, saygınlık, sağlamlık, kalıcılık ve başarmışlık hissidir.

Yükselen Kova: Yaşamınızdaki başlangıçlara; özgün, özgür, reformist, açık fikirli, sakin, zekice ve hümanist bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Adım attığınız her konuya vizyon katmak istersiniz. Yenilikler yapmak sizin için olağandır ancak bu yenilikler kendinizi aşmanıza yardımcı olmalı, mantığınıza uymalıdır. Monotonluk ve bağımsızlığınızın engellenmesi sizin motivasyonunuzu kıracaktır. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; özgürlük, sıra dışılık, sosyallik, merak, araştırma, öğrenme, gelecek odaklı olma, kolektife katkı sağlama, ekip ruhu, teknoloji, iletişim ve organizasyonlardır.

Yükselen Balık: Yaşamınızdaki başlangıçlara; sezgisel, duygusal, hassas, yaratıcı, temkinli biçimde yaklaşabilirsiniz. Adım atmak ve yenilikler yapmak için önce kendinizle baş başa kalarak bir içsel muhasebe yapmanız gerekir. Kuralcı, rutin, katı bir disiplinin olduğu yerlerde duramazsınız. Yaptığınız her şey size ilham vermeli, sizi ruhsal olarak beslemeli ve yaratıcılığınızı çoğaltmalıdır. Yaşamdaki birincil motivasyonlarınız; empati, anlayış, sanat, doğa, müzik, spiritüel veya manevi konular, sakinlik, şifa, merhamet ve romantizmdir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi