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Giyim

Sezonun en lüks trendi: Burgundy

Sonbahar - Kış podyumlarından sokak stiline transfer olan burgundy (bordo), bu sezon gardıropların en popüler rengi ilan edildi. Kırmızı ile morun büyüleyici buluşmasından doğan bu derin ton, klasik siyahın tahtını zorlarken zarafet ve iddiayı aynı potada eritiyor. İşte sezonun yükselen trendini fotoğraflarla keşfetmeniz için hazırladığımız özel stil rehberi.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 14:27
Güncelleme: 22 Eylül 2026, Salı 14:27
1

Monokrom şıklık

Monokrom trendi bu sezon burgundy ile en güçlü dönemini yaşıyor. Farklı kumaş dokularını aynı renk tonunda bir araya getirmek son dönemin en popüler stil oyunu. Deri bir etek ile yünlü bir kazak kombinlendiğinde ortaya çıkan zengin görünüm, günün her saatine uyum sağlıyor.

2

Zıt renklerin uyumu

Sadece siyah veya krem gibi nötr tonlarla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Burgundy; zümrüt yeşili, gece mavisi ve özellikle çikolata kahvesi ile kusursuz bir kontrast oluşturuyor. Bu renk eşleşmeleri, cesur ama sofistike bir duruş sergilemek isteyenler için ideal.

3

Güçlü dış giyim

Burgundy rengi, özellikle deri ve süet dış giyimde kendini gösteriyor. Hacimli bir bordo trençkot veya oversize deri ceket, altındaki en sade kombini bile anında üst seviye bir moda ifadesine dönüştürüyor. Sezonun en yatırım yapmaya değer parçalarının başında geliyor.

4

Parlak dokunuşlar

Saten ve ipek kumaşlar, burgundy renginin derinliğini en iyi yansıtan dokulardan. Vücudu saran ipek bir gece elbisesi ya da bordo saten bir bluz, ışığı kırarak renge ekstra bir lüks algısı katıyor. Gece davetlerinin vazgeçilmez üniforması olmaya aday.

5

Detaylardaki güç 

Trende hızlı ama garantili bir giriş yapmak isteyenler için anahtar nokta aksesuarlar. Bordo rugan bir çanta, yüksek topuklu çizmeler ya da derin tonlarda bir saç bandı; nötr renklerdeki günlük bir kombine anında dinamizm kazandırıyor.

6

İmza dokunuş

Moda dünyasındaki bu burgundy istilası elbette güzellik trendlerini de etkisi altına aldı. Sezonun podyumlarında sıkça gördüğümüz derin bordo rujlar ve minimalist bordo ojeler, bu iddialı renkle stilinizi tamamlamanın en zahmetsiz yolu.

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