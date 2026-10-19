20 EKİM 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün daha neşeli, rahat ve spontane yönünü ortaya çıkarmanı teşvik ediyor. Ancak günün enerjileri biraz karmaşık. Ay ile Mars arasındaki karşıt açı, gergin bir ortamda kolayca gerilmene ve olaylara gereğinden fazla tepki vermene neden olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sakin kalmaya ve kendi iç dengeni korumaya çalış. Öte yandan geri hareketteki Venüs, Plüton'la kare açıya ilerliyor ve bugün zamanlama konusunda aksaklıklar yaşanabilir. Örneğin, sen bir konuda büyük bir heyecan ve tutku duyarken başkaları kayıtsız kalabilir. Ya da biri dikkatini çekmeye çalışırken onun bu çabasını fark etmeyebilirsin. Bugün olaylar planladığın gibi gelişmese de şu sıralar seni gerçekten mutsuz edebilecek şeylerin sayısı oldukça az. Belki de seni en çok bunaltan şey sıradanlık ve rutinler olabilir. Bununla birlikte, yüzeyin altında pek çok şey yaşanıyor olabilir. Duygularımızı ve düşüncelerimizi doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollarla ortaya koyma eğilimindeyiz. Bu da yıkıcı sonuçlara yol açabilir ya da en azından bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Geçmişten gelen bir kırgınlık veya içinde tuttuğun bir kızgınlık yeniden gündeme gelebilir. Bunun davranışlarını yönetmesine izin vermek yerine, şu anda hangi duyguların ortaya çıktığını anlamaya çalış ve bunları geçmişte bırakmak için çaba göster. Yoğun duygularını hissetmende hiçbir sakınca yok. Ancak değiştirmeyi istemediğin ya da değiştirmesi mümkün olmayan bir konu üzerinde sürekli düşünmek sana bir yarar sağlamayacaktır. Belli bir tutumdan vazgeçmek ya da haklı çıkma isteğini bir kenara bırakmak kolay olmayabilir. Yine de şu anda bunu yapmak hem senin hem de ilişkilerin için en iyisi olabilir.