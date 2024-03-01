Yükselen burcumuza göre çocukluğumuz ve ev yaşamımız

Doğum haritamızda IC noktamız yani 4. evimiz; çocukluğumuz, karmik köklerimiz, içine doğduğumuz ev, bir önceki karmamızın nasıl sonlandığı, yaşam alanımız, ailemiz, iç huzurumuz, ait hissettiğimiz yerlerle ilgilidir. Bu alanın sağlıklı gelişmesi; çocukluk koşullandırmalarımızı, blokajlarımızı, ata karmalarımızı aşmamızı, aile ilişkilerimizi iyileştirmemizi, huzurlu, ait ve başarılı hissetmemizi, ruhsal ihtiyaçlarımızı tatmin edebilmemizi, bize uygun bir evde ve ülkede yaşamamızı sağlar. Dördüncü evimizin hangi burçta olduğunu bilmiyorsak, yükselen burcumuza göre bu durum hesaplanabilir. O yüzden bu yazıyı yükselen yerleşiminize göre okuyabilirsiniz.

Yükselen Koç

Aile ve ev yaşamınız; ailenin birbirine, köklerine ve geçmişe sıkı sıkı bağlı olduğu, duygusal, empatik, koruyucu kollayıcı etkilerin baskın olduğu bir ortam olabilir. Duygusal güvenlik açısından özgürlükleriniz kısıtlanmış olabilir. Aile geleneklere önem verir ve akraba bağları kuvvetlidir. Bireyselliğe, özgürlüğe önem verdiğiniz, kurallara karşı çıktığınız hareketli bir yaşam sürerken yaşamın ilerleyen yıllarında kendi yuvanızı kurarak sessiz sakin bir hayata başlayabilirsiniz. Evinizin yakınlarında; göller, denizler, toplu konut alanları, restoranlar, çocuk yuvaları olabilir.

Yükselen Boğa

Aile ve ev yaşamınız; coşkulu, yaratıcı, neşeli, çevre tarafından bilinen, gurur ve övgü dolu, takdirin ve ilginin önemsendiği, babanın baskın olduğu bir ortam olabilir. Eviniz gösterişli dekore edilmiş olabilir. Çocukluğunuzda yaratıcı yetenekleriniz teşvik edilmiş ve özel hissettirilmişsinizdir. Uzun yıllar sessiz sakin yaşadıktan sonra daha dışa dönük, eğlenceli bir yaşam sürebilir, çocuk sahibi olmaya önem verebilirsiniz. Evinizin yakınlarında; eğlence mekanları, tiyatrolar, TV kurumları, ajanslar, spor salonları, gösterişli alanlar bulunabilir.

Yükselen İkizler

Aile ve ev yaşamınız; sorumlulukların eşit paylaşıldığı, düzenli, hijyene, sağlığa ve rutinlere önem verilen, birbirine şifa ve hizmette olunan, iletişim dolu bir ortam olabilir. Ebeveynleriniz kişisel gelişiminize önem vermiş, mükemmeliyetçi kişiler olabilirler. Ailede kadınlar daha baskındır. Zaman zaman fazla eleştirildiğinizi hissetmiş olabilirsiniz ve bu sizi kontrolcü biri yapmış olabilir. Evinizde sade bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Evinizin yakınlarında; hastane, eczane, kütüphane, market, arsalar, meyve bahçeleri veya tarlalar olabilir.

Yükselen Yengeç

Aile ve ev yaşamınız; huzurlu, ahenkli, sessiz sakin, toplum kurallarına ve nasıl göründüğünüze önem verilen, estetik değerlere sahip, güzelliğinizin, duruşunuzun ve yeteneklerinizin takdir edildiği bir ortam olabilir. Ebeveynleriniz giyiminize, toplumdaki davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini öğütlemiş olabilirler. Sorunlar adil ve diplomatik çözülür, stres yönetimi zayıftır ve yapıcı olmak önemlidir. Eviniz çok zevkli dekore edilmiş olabilir. Evlendikten sonra zenginlik veya statüye kavuşabilirsiniz. Evinizin yakınlarında; güzellik merkezleri, şık mekanlar, butikler, kuyumcular, sanatsal alanlar olabilir.

Yükselen Aslan

Aile ve ev yaşamınız; birbirine derinden bağlı, dış dünyaya karşı ketum ve güçlü bir duruş sergilenen, birbirlerini psikolojik olarak anlayan, kontrolcü, zorluklar atlatılarak güçlenilmiş bir ortam olabilir. Ebeveynleriniz gizliliğe önem verebilir ve aile içi sırlar olabilir. Ev ortamınızda daha karanlık renkleri tercih edebilirsiniz. Gizemli, mumların veya şöminenin yakıldığı bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Evliliğiniz dış dünyaya karşı izole bir duruş sergilediğiniz, tutkulu bir evlilik olabilir. Evinizin yakınlarında; deniz, hastane, eczane, bankalar olabilir ancak genellikle şehirden uzak bir yaşam tercih edebilirsiniz.

Yükselen Başak

Aile ve ev yaşamınız; göçler veya taşınmalarla dolu, neşeli, dinamik, sık tatillere çıkılan, birbirinizin ufkunu genişlettiğiniz, hareketli bir ortam olabilir. Ailede inanç, din, etik, maneviyat, iyi eğitim almak veya spor yapmak önemlidir. Ebeveynleriniz size cesaret veren, yeni deneyimler yaşamaya teşvik eden kişiler olabilirler veya siz eve karşı duygusal bağlılık hissetmeyebilirsiniz. Uzun yıllar düzenli bir yaşam sürdükten sonra rutinlere bağlı olmadığınız, kaşif ve maceracı bir yaşam sürmeye başlayabilirsiniz, başka ülkeye yerleşebilirsiniz. Evinizin yakınlarında; adalet sarayları, turizm acenteleri, adliyeler, üniversiteler, havaalanı olabilir.

Yükselen Terazi

Aile ve ev yaşamınız; ciddi, kuralcı, erken yaşta sorumluluklar aldığınız, disiplin ve çabanın önemli olduğu, babanızın baskın olduğu bir ortam olabilir. Ebeveynleriniz; geleneksel, eğitimci, yönetici toplum görüşüne önem veren veya zorluklara karşı çaba göstermek zorunda kalmış, sabırlı kişiler olabilirler. Ailenizin etkisi ile iyi bir kariyer edinmiş, erken yaşta kendi evinize çıkmış olabilirsiniz. Evinizde kalite ve sadelik hakimdir, küçük bir ev tercih edebilirsiniz. Evinizin yakınlarında; resmî kurumlar, okullar, iş merkezleri olabilir.

Yükselen Akrep

Aile ve ev yaşamınız; bağımsızlık, bireysellik ve özgürlüğe önem verdiğiniz, birbirinizle arkadaş gibi olduğunuz, sık sık taşındığınız, yenilikçi, geleneksel olmayan, eğitime önem verilen bir ortam olabilir. Uzun yıllar ketum ve içe dönük bir yaşam sergilerken, ilerleyen yıllarda dışa dönük, sosyal ve gezgin olabilirsiniz. Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istemeyebilirsiniz. Bir yere ait hissetmekte zorlanabilir, başka bir ülkeye yerleşebilirsiniz. Evde bağımsız olmak sizin için önemlidir. Evinizin yakınlarında; havaalanı, teknolojik ürün satan yerler, eğitim kurumları, kafeler, doğal alanlar olabilir.

Yükselen Yay

Aile ve ev yaşamınız; dış dünyadan izole, kendi halinizde, maneviyatın ve duygusal paylaşımların önemli olduğu, fedakar, yardımsever, birbirinize şifa olduğunuz, derin bağlarla bağlı olduğunuz, sanatsal ve spiritüel konuların baskın olduğu bir yaşam olabilir. Evinizde de mistik, rahat bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Uzun süre dışa dönük ve kalabalık alanlarda yaşadıktan sonra, doğaya yakın yerlerde yaşamayı tercih edebilir, zamanınızı daha çok evde geçirebilirsiniz. Evinizin yakınlarında; denizler, ormanlar, dini kurumlar, hastaneler, yurtlar, bakımevleri olabilir.

Yükselen Oğlak

Aile ve ev yaşamınız; benliğinizi tanıdığınız, sınırlarınızı öğrendiğiniz, hareketli, çocuksu, mücadeleli olabilir. Ani taşınmalar yaşamış olabilirsiniz. Ev içinde dinamik, bağımsızlığınıza düşkün, hırslı ve lider özellikler sergileyebilirsiniz. Erken yaşta kendi evinize çıkmış olabilirsiniz. Özellikle orta yaştan sonra veya evlendikten sonra evde daha rahat, neşeli birine dönüşebilir, hobiler edinebilirsiniz. Ebeveynleriniz; aceleci, inatçı, gergin, hareketli veya yüksek enerjide olabilirler. Evinizin yakınlarında; sanayiler, fabrikalar, spor salonları, tamirciler olabilir.

Yükselen Kova

Aile ve ev yaşamınız; geleneksel, sıcak, yumuşak, maddi ve manevi konfora önem verilen, güvende hissettiğiniz bir ortam olabilir. Bir evde rahatlık, sessizlik ve huzurun olması sizin için önemlidir. Evinizi estetik zevklere önem vererek, kaliteli biçimde döşeyebilirsiniz. Ebeveynleriniz; şefkatli, sevgi dolu, sakin, besleyen ve güven veren kişiler olabilirler. Aileden kalan bir mirasa sahip olabilirsiniz. Uzun süre bağımsız yaşayıp, orta yaştan sonra kendi yuvanızı kurarak evcimen bir yaşam sürebilirsiniz. Evde arkadaşlarınızı ağırlamak sizin için keyiflidir. Evinizin yakınlarında; güzellik merkezleri, sanatsal alanlar, restoranlar, bankalar, kuyumcular, doğal alanlar, parklar olabilir.

Yükselen Balık

Aile ve ev yaşamınız; iletişimin yoğun olduğu, sık taşınmalı, merak dolu, eğitime önem verilen enerjik ve canlı bir yaşam olabilir. Ailede çok yönlü olmak, öğrenme ve keşif ortamının yaratılması önemlidir. Aile ilişkilerinde mantık ön plandadır. Evden çalışabilir, kariyer veya ev yaşamında istikrarsız bir düzen yaşayabilirsiniz. Eviniz bir kütüphane ortamı gibi olabilir. İzole bir yaşam sürerken yaşamınızın ilerleyen yıllarında kişisel gelişime daha çok önem verebilir veya hareketli bir şehir hayatının içinde yaşayabilirsiniz. Evinizin yakınlarında; kütüphane, postane, otobüs durakları, tren garı, okul veya diğer eğitim kuruluşları olabilir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi