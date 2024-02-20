Yükselen burcuna göre eşin ve evliliğin nasıl olabilir?

Yaşamda ilk nefesimizi aldığımız anda ufuktan yükselen enerji, bizim yükselen burcumuzdur. O yüzden hayat boyu yaşadığımız ilklere yükselenimiz gibi bakarız. İç dünyamız, dışımıza yansır ve hayata nasıl bir enerjiyle yaklaşıyorsak öyle görünürüz. O yüzden yükselen burcumuz bizim imajımızdır.

Yükselen burçlara göre eş seçimi ve evlilik

Yükselenimizin tam karşıda ise alçalan çizgisi (7. ev) bulunur. Bu alan ise bizim nefesimize eşlik eden yol arkadaşımızı, evliliğimizi gösterir. Eşimizin nasıl biri olabileceğini ve evliliğimizin nasıl geçebileceğini anlatır. Kişiliğimizin tam karşısında ruhumuzun ihtiyacı olan yanı, bizi dengeleyenidir. Bahsedilen etkiler genel temalardır ve elbette harita bir bütün olduğundan daha geniş bilgiler için detaylı inceleme gerektirir.

Yükselen Koç

Evliliğiniz; uyumlu, dengeli, sakinleştiren, birbirinize değerinizi hissettirdiğiniz, sosyal, aşk dolu, ben- sen dengesi kurmayı öğrendiğiniz bir evlilik olabilir. Eşiniz; yapıcı, sempatik, nazik, çevresinde sevilen, toplumda nasıl göründüğüne ve giyimine önem veren, estetik değerleri olan biridir. Gölge yönüyle; onay almaya fazla bağlı olabilir, huzur bozulmasın diye gerçek his ve düşüncelerini gizleyebilir. (7. ev Venüs & Juno Terazi için de geçerlidir.)

Yükselen Boğa

Evliliğiniz; derin, ruhsal bütünlük aradığınız, ruhsal yanınızı keşfettiğiniz, tutkulu, dönüştürücü, kendi gölgelerinizi tanıdığınız, güvene ve mahreme önem verilen, koruyucu, güçlü bir evlilik olabilir. Eşiniz; aşk için her şeyi göze alan, her şeyi bilmek isteyen, derin, sezgisel, ketum, gizemli biri olabilir. Gölge yönüyle; şüpheci, kıskanç, kontrolcü olabilir. (7. ev Plüto & Juno Akrep için de geçerlidir.)

Yükselen İkizler

Evliliğiniz; birlikte hayatı keşfettiğiniz, birbirinizin ufkunu genişlettiğiniz, bildiklerinize derinlik katan, neşeli, size şans getiren, maceralı, seyahatlere çıktığınız bir evlilik olabilir. Eşiniz; sizden farklı bir kültüre sahip, derin bir hayat felsefesi olan, kâşif, kültürlü, eğitimli, neşeli, iyimser biri olabilir. Gölge yönüyle; inançlarında fazla katı, sorumluluk almayı sevmeyen, hiçbir şeyi ciddiye almayan biri olabilir. (7. ev Jupiter & Juno Yay için de geçerlidir.)

Yükselen Yengeç

Evliliğiniz; sağlam temelli, özenle ve sabırla ilerleyen, hayata daha ciddi ve mantıksal bakabilmeyi öğrendiğiniz, birlikte ortak sorumluluklar aldığınız, korkularınızı yıktığınız ve sizi daha olgun hissettiren bir evlilik olabilir. Eşiniz; sizden yaşça veya ruhsal olarak olgun, ağır başlı, ciddi, koruyan kollayan, işine önem veren, sadık biridir. Gölge yönüyle; fazla geleneksel, kuralcı, soğuk ve sevgisini göstermekte zorlanan biri olabilir. (7. ev Satürn & Juno Oğlak için de geçerlidir.)

Yükselen Aslan

Evliliğiniz; birbirinizi yenilediğiniz, birlikte özgürleştiğiniz, vizyon kattığınız, en yakın arkadaş olduğunuz, sosyal, tabuları yıkan, rutin düzeni olmayan, gelenekselden uzak bir evlilik olabilir. Eşiniz; özgürlüğüne düşkün, zeki, kültürlü, kurallara karşı çıkan, bireyselliğe önem veren, yaşamı keşfetmeyi seven biri olabilir. Gölge yönüyle; duygulardan uzak, ani değişimleri olan, isyankâr, bağlılığı sevmeyen biri olabilir. (7. ev Uranüs & Juno Kova için de geçerlidir.)

Yükselen Başak

Evliliğiniz; duygu dünyanızı keşfettiğiniz, fedakâr, koşulsuz sevgiyle bağlı olduğunuz, ruhsal, birbirinize ilham olduğunuz, izole bir evlilik olabilir. Eşiniz; merhametli, duygusal, hayalperest, maneviyatı güçlü, plansız yaşayan, sanatçı ruhlu, derin biri olabilir. Gölge yönüyle; kurban- kurtarıcı rollere giren, sınırlarını çizemeyen, her duyguyu aşırı yaşayan, beklentileri yüksek biri olabilir. (7. ev Neptün & Juno Balık için de geçerlidir.)

Yükselen Terazi

Evliliğiniz; hareketli, heyecanlı, mücadelelerle ve hızlı gelişmelerle dolu olabilir. Eşiniz; özgüvenli, sahiplenici, sabırsız, meydan okuyan, aynı zamanda içindeki çocuğu hiç kaybetmeyen, neşeli, dürtüsel, sporcu biri olabilir. Gölge yanıyla; aniden öfkelenen, gergin, tartışmacı bir karakteri de gösterir. (7. ev Mars & Juno Koç için de geçerlidir.)

Yükselen Akrep

Evliliğiniz; sevgi ve güven dolu, sıcak, samimi, rahat ve keyifli olabilir. Birlikte hayattan zevk almaya önem verirsiniz. Eşiniz; maddi manevi konfor arayan, sadık, sahiplenici, sevgisini somut olarak gösteren biridir. Gölge yönüyle; fazla geleneksel, sabit fikirli, değişimlere kapalı, maddiyata düşkün biri olabilir. (7. ev Venüs & Juno Boğa için de geçerlidir.)

Yükselen Yay

Evliliğiniz; iletişimin yoğun olduğu, değişken, heyecanlı, beraber bilgi paylaşımları yaptığınız, seyahatlere çıktığınız, her anınızı paylaştığınız bir evlilik olabilir. Eşiniz; esprili, konuşkan, analiz eden, hareketli, sosyal, çocuksu bir merak duygusuna sahip, ince, uzun boylu biri olabilir. Duygulardan ziyade mantık ön plandadır. Gölge yönüyle; yüzeysel, anı yaşayan, hayata gerçekçi & olgun bakamayan biri olabilir. (7. ev Merkür & Juno İkizler için de geçerlidir.)

Yükselen Oğlak

Evliliğiniz; geleneksel sıcak ve nostaljik aile yapısına sahip, duygusal güvenliğin ve sahiplenmenin önemli olduğu, birbirinize ebeveyn olduğunuz, çocuk sahibi olmayı önemsediğiniz bir evlilik olabilir. Eşiniz; ailesini koruyan kollayan, duygusal, hassas, şefkatli, anlayışlı biri olabilir. Gölge yönüyle; duygularını içine atan, kıskanç, geçmişe takılı kalan, alıngan bir yapısı olabilir. (7. ev Ay & Juno Yengeç için de geçerlidir.)

Yükselen Kova

Evliliğiniz; güçlü, gösterişli, hayat dolu, eğlenceli, flörtöz, birbirinizi parlattığınız, yaratıcılığınızı çoğalttığınız, aşk dolu bir evlilik olabilir. Evlilikle kimliğinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Eşiniz; dikkat çeken, ilgiyi seven, popüler, girişken, sürprizleri seven biri olabilir. Gölge yönüyle; ego savaşlarına girdiğiniz, odağı hep kendi üstünde tutan, lüks takıntısı olan biri olabilir. (7. ev Güneş & Juno Aslan için de geçerlidir.)

Yükselen Balık

Evliliğiniz; yaşamınızı düzenleyen, karşılıklı sorumluluk sahibi olduğunuz, iletişime ve detaylara önem verdiğiniz, duygularınızı somut yollarla gösterdiğiniz, birbirinizin hayatını iyileştirmeyi önemsediğiniz bir evlilik olabilir. Eşiniz; mantıksal, çalışkan, detaycı, zeki, mütevazi, sağlıklı yaşama önem veren, her an yanınızda olan biri olabilir. Gölge yönüyle; eleştirel, takıntılı, fazla mükemmeliyetçi olabilir. (7. ev Merkür & Juno Başak için de geçerlidir.)

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi