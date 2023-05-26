Güneş burcunuzu zaten biliyorsunuz ama yükselen burcu hakkında pek bir bilginiz olmayabilir. Yükselen burcunuzu, doğum tarihinize, saatinize ve doğduğunuz yere bakarak bulursunuz. Aynı zamanda okuduğunuz burçları belirleyen zodyakın işaretidir. Peki nedir bu yükselen burçlar...

Yükselen burç nedir?

Yükselen burcunuz, doğduğunuz anda tam anlamıyla doğu ufkunda yükselen zodyak burcunu gösterir. Birçok astrolog, hayata yaklaşımınızı daha incelikli bir şekilde anlamak için hem güneş hem de yükselen burçları inceler. Hatta bazı insanlar, yükselen burçlarının Güneş burçlarından daha fazla kişiyi etkilediğini düşünmektedir.

Yükselen burç nasıl hesaplanır?

"Yükselen burç hesaplama" yazdığınızda; doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi isteyen sayısız astrolojik hesap makineleri ile karşılaşırsınız. En basit yaklaşım olan sadece yükselen burcunuzu öğrenmeyi seçebilir ya da tam olarak doğduğunuz zaman ve konumdaki tüm gökyüzünün haritası olan doğum haritanızı öğrenebilirsiniz. Doğum haritanız, var olduğunuz anda her gezegenin gökyüzündeki yerleşimini, hangi zodyak burcunun etkilediği de dahil olmak üzere gösterir.

Yükselen burç ne anlama geliyor?

Doğum haritanızın “birinci evine” denk gelen yükselen burcunuzla başlar. Kim olduğunuz ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuz da dahil olmak üzere tüm düşünce süreçlerini yönetir. Yükselen burcunuzu, sosyal veya dışa dönük kişiliğinizi tanımlayan bir şey olarak düşebilirsiniz. Özelliklerinizi, fiziksel görünüşünüzü, tarzınızı, diğer insanların sizi nasıl algıladığını ve rahatsız edici durumlarda kendinizi korumak için çevirdiğiniz tüm maskeleri ya da savunma mekanizmalarınızı temsil eder. Başka bir deyişle, dünyayla nasıl etkileşime girdiğinizi ortaya koyar. Astrolojide evlerin anlamları neler? yazısını okumak için tıklayınız..

Örneğin; Güneş burcunuz sizi ciddi ve açık sözlü bir Oğlak burcu olarak gösteriyor, ancak insanlar sizi duygusal olarak görüyorsa, bu yükselen burcunuzun etkisi olabilir. Aşağıda, ilk evinizdeyken, burcun her bir işaretinin etkisine bir bakış yer almaktadır.

Astrolojide evler yıldız haritası aracılığı ile bulunur. Kişinin doğum yeri, doğum tarihi, doğum saati gibi kişisel bilgileri ile oluşturulan yıldız haritaları kişiye özeldir ve kişinin doğduğu tarih ve saatte gökteki cisimlerin konumlarını gösterir. Bu harita aracılığı ile kişiler astrolojide evlerinin konumlarını görebilir.

Unutmayın, Güneş ve yükselen burçlarınız -ve tüm doğum haritanız- önceden belirleme değil, bilgi amaçlıdır. Astroloji, kendinize ve dünyayı algılama biçiminize dair içgörüler sunabilir, benzersiz kişiliğiniz aracılığıyla dünyayı görmenin ve sınırlamalarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmak içindir.

Yükselen burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz?

Yükselen burcunuz Koç ise;

Yükselen burcu Koç olan kişiler, kendinden emin ve cesur kişilerdir. Astrolojide yükselen burcunuz sosyal benliğinizi veya dünyanın sizi nasıl algıladığını temsil eder. Her zaman hareket halindedirler. Devamı için: Yükselen Koç burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Boğa ise;

Yükselen burcu Boğa olan kişiler, genellikle sevecen, istikrarlı ve sakinleştirici bir yapıya sahiptirler. Etrafta olmaktan keyif alan yükselen boğa burçları, başkalarına nasıl göründüğüne önem verir. Devamı için: Yükselen Boğa burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz İkizler ise;

Yükselen burcu İkizler olan kişiler, hızlı düşünür ve çok aktif bir zihne sahiptirler. İletişimin her şey olduğunu düşünür ve çok konuşurlar. Büyüleyici ve zeki olan bu yükselen burçları, insanlarla etkileşime girmeye bayılırlar. Devamı için: Yükselen İkizler burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Yengeç ise;

Yükselen burcu yengeç olan kişiler, genellikle şefkatli ve empatik bir yapıya sahiplerdir ancak kendilerine ve değer verdikleri kişilere karşı oldukça hassas olduklarından haksız olsalar dahi haklı olmanın bir yolunu kolaylıkla bulurlar. Yükselen yengeçler hassas kalplere sahiplerdir bu nedenle oldukça duygusal bir yapıları vardır. Devamı için: Yükselen yengeç burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Aslan ise;

Eğer yükselen burcunuz aslan ise şanslı bir insansınız diyebiliriz. Çünkü yükselen aslanlar her zaman elinden gelenin en iyisini yapıp hayatta başarılı olan insanlardır. Kendinden eminlerdir, cömertlerdir ve sıcaklardır. Arkadaş canlısı ve iyimser olmalarına ragmen keskin sınırları vardır o sınırların ötesine geçmeye çalışırsanız sizi fazlasıyla mahçup edebilirler. Devamı için: Yükselen aslan burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Başak ise;

Yükselen burcunuz başaksa sizinle tanışan insanlar sizi düzenli, uyumlu ve güvenilir olarak tanımlayabilir. Bazen biraz ürkütücü olabilen mükemmeliyetçi bir hava verebilirsiniz. Bu burcun yönetici gezegeni haberci Merkür'dür ve sonuç olarak başak yükselenleri kolaylıkla kendini ifade edebilen, iletişim kurabilen meraklı insanlardır. Devamı için: Yükselen başak burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Terazi ise;

Yükselen burcu terazi ile olan kişiler doğuştan gelen bir simetri, orantı ve denge anlayışına sahiptir. Tarzı veya hoş görünümü ile tanınıyor olabilirler. Barış ve uyum yükselen burcu terazi olan kişiler için oldukça önemlidir. İyi ortamlarda olmayı tercih ederler kaliteli olan her şeyi severler. Devamı için: Yükselen terazi burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Akrep ise;

Yükselen burcu akrep olan birini gördüğünüzde onu tanımamak neredeyse imkansızdır. Gizemli biraz da kapalı bir yapıları vardır ancak son derece çekicilerdir. Doğru iletişim kurulduğunda arkadaş canlısı ve nazik olmalarına rağmen, genellikle soğuk ve mesafeli olarak algılanırlar. Devamı için: Yükselen akrep burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Yay ise;

Yükselen burcu yay olan kişiler hayata felsefi bir bakış açısıyla yaklaşır. Dünyayı gerçekten önemserler ve onu nasıl daha iyi bir yer haline geleceği hakkında düşünürler. Yükseleni yay burcu olan insanlar büyük hayaller kurarlar. Devamı için: Yükselen Yay burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Oğlak ise;

ükseleniniz oğlak burcunda ise, hayata çok gerçekçi bir bakış açısına sahip olursunuz. Bir şeyin ne kadar çaba gerektirdiğini ve buna değip değmeyeceğini tahmin etmekte iyisinizdir ve sizi kandırmak pek mümkün değildir. Devamı için: Yükselen Oğlak burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Kova ise;

Yükselenleri kovada olan insanlar biraz çılgın ama zekidirler. Sayısız konuda ilgileri vardır ve her zaman paylaşacakları eğlenceli şeyleri bulunur. Yükseleni kova olan kişiler ilginç sohbet ortaklarıdır ve onlarla konuşmak her zaman büyüleyicidir. Devamı için: Yükselen Kova burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcunuz Balık ise;

Yükselen burcu balık olanlar genellikle kimsenin gerçekte kim olduğunuzu bilmediği hissine kapılabilir çünkü yansıttığınız imaj sürekli değişir. Karşınızdaki insane göre şekil alabilirsiniz ancak bu durum gerçek dünyayla uğraşmayı biraz zor bir hale getirir. Devamı için: Yükselen Balık burcunun özellikleri nelerdir?