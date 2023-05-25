Yükselen ikizler burcunun özellikleri nelerdir?

“Yükselen İkizler burcunun özellikleri nelerdir?”, “Yükselen İkizler burcu kadınının özellikleri nelerdir?”, “Yükselen İkizler burcu erkeğinin özellikleri nelerdir?”, “Yükselen İkizler burcu kadını ve erkeğinin fiziksel özellikleri nelerdir?" İşte Yükselen İkizler burcu özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Yükselen ikizler burcunun özellikleri nelerdir?
Astroloji
Giriş: 25 Mayıs 2023 15:39
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Yükselen İkizler burcunun özellikleri nelerdir?

Yükselen burcu İkizler olan kişiler, hızlı düşünür ve çok aktif bir zihne sahiptirler. İletişimin her şey olduğunu düşünür ve çok konuşurlar. Büyüleyici ve zeki olan bu yükselen burçları, insanlarla etkileşime girmeye bayılırlar. Bilgi ve konuşma arzusuna sahip oldukları için her şey hakkında bir şeyler söyleyebilen iletişimcilerdir. Yaşam misyonları bilgi iletmektir çünkü iletişim gezegeni Merkür onların yükselen burcunu yönetir. Soyut düşüncelerini sadece gözlerine bakarak anlamak kolaydır. Sabırsız ve tek bir şeye odaklanamamazlar. Etraflarındaki dünyayı anlar ve her türlü soruyu sormayı severler. Ne olursa olsun, yükselen İkizler her zaman iyi belirlenmiş hedeflere sahiptirler. Her duruma uyum sağlar ve birçok konuya ilgileri vardır.


Esprili ve iletişime açık bir yapıa sahiptirler. Çok zeki oldukları için kimse onları kandıramaz. Konuşkan bir yapıya sahip oldukları için Merkür'den ilham alan becerileriyle herkesi büyülemeleri onlar için çok kolay. Aşk söz konusu olduğunda, neşeli ve romantik, aynı zamanda tatlı ve sürekli konuşmalarına katlanabilecek birini isterler.


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Yükselen İkizler burcu kadınının özellikleri nelerdir?

Yükselen burcu İkizler olan kadınlar, aktif ve konuşkan bir yapıya sahiptir. Dinlenemiyor gibi görünür, bu yüzden partnerinin de onun kadar enerjik olması gerekiyor. Yükselen burcu İkizler olan kadınlar, bilgili erkeklerden hoşlanır ve farklı bir kültürel geçmişe sahip olanlara aşık olma eğilimindedir. Flört etmeyi sever ve inanılmaz derecede çekicidirler. Eş bulmakta biraz güçlük çekebilirler. Aşık olduğunda derin ya da uzun süre devam edebilecek bağlantılar kuramazlar. Karşısındaki insaları, nasıl dinleyeceğini çok iyi bilmiyor gibi görünen, iyi bir arkadaştırlar.


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Yükselen İkizler burcu erkeğinin özellikleri nelerdir?

Yükselen burcu İkizler olan erkekler, macera ve eğlenmeyi seven, açık, değişken ve dürtüleriyle hareket eder. Aynı zamanda güzel konuşur ve harika bir zekaya sahiptir, bu da herkesi bir anda büyüleyebileceği anlamına gelir. Kadınların ilgi odağında olmayı umursamazlar. Kendisiyle bir türlü anlaşamayan bir partneri varsa bu sorunun farkına varır varmaz başka birini aramaya başlayacağından emin olabilirsiniz.


Yükselen İkizler burcu kadını ve erkeğinin fiziksel özellikleri nelerdir?

Yükselen burcu İkizler olan kadın ver erkekler genellikle zayıf bir yapıya sahiptir. Konuşurken çok fazla jest yapmaları ve tüm vücutlarını kullanmaları da mümkündür. İletişim ve zekayı yöneten Merkür, görünüşlerini ve kendilerini taşıma biçimlerini de etkileyecek, bu da canlı görünmelerini sağlar. Yükselen İkizler için Merkür'ün tüm enerjisini iyi bir şekilde kullanmak önemlidir çünkü bu gök cismi yaşamlarının tamamı üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Yükseleni İkizler olanalar, dar bir yüzleri ve küçük gözleri olduğunu fark edebilirsiniz. Hatta yükseleni İkizler burcunun birinci derecesinde olanların bile çok küçük yaşlardan itibaren gözlük takmaları mümkündür. İkizler burcunun seks hayatı nasıldır? yazısını okumak için tıklayınız...


Ay burcu İkizler olanların özellikleri
Ay burcu İkizler olanların özellikleri








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