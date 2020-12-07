Yorgunluğu enerjiye dönüştürme pozu

1- Eşofman ya da tayt, tişört ya da polar gibi, içinde rahat hissedeceğiniz bir giysi çifti seçin.
2- Belinizin altına koymak üzere bir battaniyeyi ikiye katlayın.
3- Alarmınızı 5 dakikaya ayarlayın. Eğer vaktiniz varsa süreyi daha uzun tutabilirsiniz.
3- Battaniyeyi belinizin altına gelecek yere yerleştirin.
4- Kalçalarınız ve bacaklarınız duvara dik yaslanacak duracak şekilde matın üzerine uzanın. Belinizi korumak için, kalçalarınız ile duvar arasında mesafe olmamasına dikkat edin.
5- Kollarınızı iki yana açın, avuç içleriniz yere değebilir veya yukarı bakabilir. Hangisi size hissettiriyorsa o pozisyonu tercih edin.
6- Gözlerinizi kapatın, burnunuzdan nefes alıp verin.
Alarmınız sürenin bittiğini bildirdiğinde gözlerinizi açın, ancak hemen kalkmayın. Bir süre nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Yerden kalkmak için yavaşça sağa dönün, anne karnındaki bebek formunu alarak acele etmeden kalkın.
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