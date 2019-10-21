Yön bulma yetenekleriniz regl döngünüze bağlı

Yeni bir araştırma, kadınların yön bulma yeteneklerinin adet döngüsüne göre değiştiğini ortaya koydu. Bugüne kadar erkeklerin yön bulmada kadınlardan daha iyi olduğu söylenirdi. Peki ya kadın ve erkek aslında sadece yöntem farkı varsa?

+ Sonra Oku
Yön bulma yetenekleriniz regl döngünüze bağlı
Bütün Yazıları

Kadınların nasıl yön bulduğu adet döngüsüne bağlı olarak değişiyor. Başka bir deyişle, adet döngüsünün hangi aşamasında olunduğuna göre kadınlar farklı yön bulma davranışları gösterebiliyor. Bulgulara göre, kadınlar regl günlerinden kısa süre önce uzaysal yön bulma yöntemlerini kullanıyor. Yumurtlama döneminde ise, etraflarındaki işaretleri takip ediyorlar. Sonuçlar ortaya koyuyor ki, kadınların yön bulma yetenekleri aslında daha zayıf değil. Sadece, yöntemleri değişkenlik gösteriyor. Akla şu geliyor; erkeklerin yön bulmada daha yetenekli olduğunu öne süren araştırmalar hormonsal aşamaları gözden kaçırıyor ve yanlı sonuç veriyor olabilir mi?

 

Kadınların yön bulma davranışlarının, regl döngülerini takip eden bir eğilim gösterdiği ortaya çıktı. ABD’de yapılan araştırmaya göre, kadınların hafızaları da adet döngüsü boyunca farklı şekillerde çalışıyor. Hangi bilişsel becerileri kullandıkları, hormon seviyelerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu da yön bulma biçimlerine etki ediyor. Başka bir deyişle, kadınlar yön bulma becerilerinde yetersiz olmaktan ziyade, adet döngüsünün farklı aşamalarında farklı yön bulma yöntemleri kullanıyorlar.     

 

Ünlü Psikolog Howard Gardner’ın, geleneksel zekâ anlayışına yeni bir bakış açısı kazandıran Çoklu Zekâ Kuramı’na göre görsel-uzamsal zekâ hem görme ile hem de zihinde canlandırmayla ilgili olan, mekânda yön bulma ve hareket algısıyla ilişkili bir zekâ türü. Bu zekâ türüne atıfla yapılan deneylerde, kadınların hormonal değişimlerden etkilenmesi hesaba katılıyor olsa da bu değişimlerin kadına dezavantaj getirdiği yönünde sonuçlar açıklanıyordu. Bugüne kadar, uzamsal zekâ yetenekleri açısından incelenen yön bulma davranışlarına, kadınların kendi döngüleri içindeki değişimler hesaba katılarak bakılmamıştı. Yapılan yeni araştırma ise, hormonların kadın belleğini nasıl etkilediğini ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Sonuçlar, kadınlarla erkeklerin aldığı skorları karşılaştırmanın yanlı sonuç çıkarabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Başka bir deyişle, hareket ve uzaysal yönelim algısı adet döngüsü içinde değişkenlik gösteren kadınlar ile bu döngüyü yaşamayan erkeklerin karşılaştırılmasının ne kadar doğru olduğu, bir soru işareti haline geldi.  

 

Araştırma ortaya koyuyor ki, kadınlar kendi döngüleri içinde farklı yetenekler gösteriyor. Sonuçlar, kadınların adet döngüleri boyunca hafızayı farklı şekillerde kullanarak yön bulmada farklı stratejiler kullanabildiklerini gösteriyor. Yumurtlama döneminde olan kadınlar, etraflarındaki görsel verileri kullanarak hafızalarını kullanıyor. Adet döngüsünde premenstrüel yani adet öncesi aşamada olan kadınlar ise uzaysal yönelim yani bir çeşit görsel oryantasyonla haritalama yöntemini kullanıyorlar.

 

REGL DÖNEMİNDE NELER OLUR?

 

Çalışma yapan akademisyenlerden W.Brake’in verdiği bilgilere göre ilk aşamada, kadınlara labirent üzerinde uzamsal yeteneklerini kullanacakları bir sanal gezinme görevi verildi. Katılımcıların, çeşitli şekillerde yolu tamamlamaları bekleniyordu. Etraflarındaki ipuçlarını kullanabilir, zihinlerinde bölgenin bir haritasını çizebilir veya her labirent kolunun diğerine göre nerede olduğunu hatırlayarak yolu tamamlamayı seçebilirlerdi. Bu aşamayı geçtikten sonra araştırmacılar ipuçlarını kaldırdı. İpuçları olmadan labirenti nasıl tamamladıklarına bakıldı. Hangi bellek sistemini tercihli olarak kullandıklarını belirlendi. Araştırmanın bu ilk aşaması bile bazı net bulgular verdi.

 

Bulgulara göre, yumurtlamanın östrojenin en üst seviyeye çıktığı evresinde, kadınlar “yanıt hafızası” kullanıyor. Bu, işe giderken yolda sağa veya sola sapmamızı sağlayan temel davranışsal motor belleğimiz. Bununla birlikte, kadınlar döngünün orta / geç evresindeyken, progesteron en üst seviyede ve östrojen de hala yükselişteyken mekânsal belleği daha çok kullanıyor. Mekânsal yönelim, işe giderken yolda bir barikatla karşılaşmanız durumunda alternatif bir rota düşünmeniz için mahallenin haritasını zihninizde çizmek için kullanacağınız bellekle ilişkili.  

 

Bu çalışmayla, kadınların yön bulmada hangi hafıza sistemini kullandığı ortaya konmuş oldu. Yumurtlama dönemindeki birçok kadın etraflarındaki işaretleri hafızalarında tutarak yön buldu. Aynı kadınlar, adet öncesi dönemde ise uzamsal hafızalarını kullandı ve labirentin yukarıdan çekilmiş bir haritasını akıllarında tutarak yön buldular. Adet döngüsünün farklı aşamalarında, kadınların farklı yön bulma becerileri gösterdiği ortaya çıkmış oldu.

 

Akademisyenler, beyin ve davranıştaki cinsiyet farklılıklarını anlamak için cinsiyet hormonlarının daha fazla dikkate alınmasını öneriyor. Yapılan araştırma ile kadın beyninin işleyişinde hormonların etkisi daha fazla hesaba katılmaya başlanmış ve kadınlar kendi içinde değerlendirmeye alınmış görünüyor. Bugüne kadar bellek ve belleğin işleyişi üzerinde yapılan neredeyse bütün çalışmalar erkek beynini ele alıyordu. Birçok çalışmada halen sadece erkek beyni üzerinde inceleme ve araştırma yapılıyor. Dolaşıma katılan kadınlık hormonları araştırma sonuçlarını etkileyeceği için birçok bilim insanı erkek beyni üzerine çalışmayı tercih ediyordu. Referans olarak erkeklerin skorları alındığında kadınlar dezavantajlı görünebiliyordu. Deneylere katılan kadınların her birinin, kendi menstrüasyon döngüsünün farklı aşamasında olduğunu hesaba katmak öneriliyor. Bundan sonraki araştırmalarda hormonal etkinin daha derinlemesine işlenmesi işleyiş farklarını anlamaya yardımcı olacak gibi görünüyor.  


Derleyen: Senem Tahmaz

 

KADINLARDA HORMON DÖNGÜSÜ NASIL ÇALIŞIR?

 

Referanslar:

Katherine Lindemann (2016) “How women navigate depends on their menstrual cycles.” Şuradan alındı: https://www.researchgate.net/blog/post/how-women-navigate-depends-on-their-menstrual-cycles  

 

Markus Hausmann (2017). “Why sex hormones matter for neuroscience” Şuradan alındı: https://bit.ly/33NRYzC

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Zihni zorlayan gerçeküstü fotoğraflar
Zihni zorlayan gerçeküstü fotoğraflar
Yetenek sınavları kaldırıldı mı?
Yetenek sınavları kaldırıldı mı?
En komik eski kaset kapakları
En komik eski kaset kapakları
Gerçeklikle çizimin birbirine karıştığı illüstrasyonlar
Gerçeklikle çizimin birbirine karıştığı illüstrasyonlar
1 Kasım'da #Cüretet
1 Kasım'da #Cüretet
Hayvanların tepkisi depremin habercisi olabilir mi?
Hayvanların tepkisi depremin habercisi olabilir mi?
Aynı kökenden geldiğine şaşıracağınız 8 kelime
Aynı kökenden geldiğine şaşıracağınız 8 kelime
Bu hayvanların asil portlerine bayılacaksınız!
Bu hayvanların asil portlerine bayılacaksınız!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X