Yavaş yoga sevenlere: Yin Yoga

Yin yoga nedir? Yin yoga faydaları nelerdir?

Pozlarda uzun süre kalınarak yapılan yin yoga, bol esneme hareketleri ile güçlendiren bir pratik.

Çin felsefesinin en kadim öğretilerinden biri olan Taoizm’e dayanan Yin Yoga, ilk olarak Amerikalı Paul Grilley tarafından uygulanmış ve öğretilmeye başlanmıştır. Grilley, yin yoga sistemini Paulie Zink’ten öğrendiği Taoist yoga öğretilerine dayanarak geliştirdiğini ifade etmişti. Kendisi hala yin ve yang yoga uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapıyor, özellikle anatomi konusunda detaylı eğitimler vererek tüm dünyada yin yoga eğitmenleri yetiştiriyor.

Yin yoga nedir?

Aktif olarak bir pozdan diğerine farkındalıklı bir şekilde geçerek kasları güçlendirirken vücuda esneklik kazandıran uygulamaları içeren klasik Hatha yoganın temel uygulamalarını da içeren Yin yoga, Hatha yoganın aksine bir pozdan diğerine aktif bir şekilde geçmeyi değil, bir pozda uzun süre kalarak esnemeyi içerir. Hatha yoga daha çok kaslara ve güçlenmeye odaklanırken yin yoga, eklemlere, bağ dokularına ve vücudun genel olarak esnemesine odaklanır. Aynı zamanda yin yogada Uzakdoğu felsefesinde üzerinde sıklıkla durulan chi enerjisi, vücuttaki enerji kanalları olan meridyenler üzerinde de durulur. Her ne kadar çoğunlukla yerde yapılan, yavaşça bir pozdan diğerine geçilen ve bir pozun içinde uzun süre kalınan bir uygulama olsa da, Yin yoga pratiklerinin içerisine Yang yoga akışları da dâhil edilmiştir. Yin, dişi ve yumuşak enerjileri temsil ederken Yang, eril ve güçlü enerjileri ifade eder. Yin yoga uygulamalarına Yang akışların dâhil edilmesinin sebebi, enerjinin iki yönlü dengelenmesi ihtiyacıdır.

Yin yoganın faydaları nelerdir?

Bedeni gevşetip rahatlatırken zihni de rahatlatır.

Bedendeki enerjiyi dengelemeye yardımcı olur.

Eklemlerin esnekliğini ve gücünü artırarak hareket kabiliyetini iyileştirir.

Derin gevşeme sağlayarak stres seviyelerini azaltır, canlandırır. Uzun vadeli uygulandığında, stres hormonu seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak gündelik yaşamda karşılaşılan stres ve kaygı ile baş etmeyi kolaylaştırır.

Dayanıklılığı artırır ve vücudun dengesini iyileştirir.

Bağ dokularının esnetildiği pozlarda uzun süre kalmak, bağ dokusu tabakasının sağlıklı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur.

Meditasyon pratiği için teşvik eder ve uzun süre meditasyonda oturmayı kolaylaştırır.

Vücudun zamanla esnek ve dayanıklı hale gelmesi, Hatha yoga gibi Yang pratikleri de kolaylaştırarak yoga uygulamalarında derinleşmeye yardımcı olur.

Yaşam enerjisi (chi) akışını dengeleyerek zihin-beden uyumunu besler.

Yin yoga, yoğun bir dinlenme fırsatıdır. Bir yin yoga dersinden sonra yapılan uzun bir savasana (yerde uzanarak dinlenme-ceset pozu) size iyi bir uyku çekmişsiniz hissi verir!

Yin yoga yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Tüm yoga uygulamalarında olduğu gibi yin yoga yaparken de bir uzman eşliğinde başlamak ve temelleri doğru öğrenmek çok önemlidir. Aktif ve tehlikeli olabilecek hareketler yapmıyor gibi görünseniz bile, yin yoga sırasında da farkında olmadan bedeninize zarar vermeniz mümkündür. Yin yoga pratiğine başlamak için atacağınız ilk adım, düzenli olarak yin yoga sınıflarına katılmanız ya da deneyimli bir yin yoga eğitmeninden özel ders almak olmalıdır. Pozların nasıl uygulandığını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendikten sonra, evde kendi pratiğinizi de oluşturabilirsiniz.

Yin yoga pratiğinde kendinizi korumak için bunlara dikkat edin:

Bir pozun içinde uzun süre kaldıkça, o pozu biraz daha esnetebildiğinizi fark edersiniz. Örneğin derin bir öne eğilme pozunda kaldıkça, birkaç dakika sonra bedeniniz daha da öne doğru eğilebilmeye başlar. Burada bedeninizin sınırlarını dikkatlice gözlemlemeniz önemlidir. Esneyen bölgelerde hafif bir gerilme hissetmek normaldir ancak noktasal bir ağrı ya da acı hissettiğiniz anda pozu yumuşatmanız gerekir. Bedenin sinyallerini dikkatlice dinlediğinizden emin olmalısınız.

Uzun süre sadece Yin yoga yapmak, sizi beklediğinizden daha fazla yumuşatarak pasif ve içedönük hissetmenize neden olabilir. Eğer bu durumun size iyi gelmediğini hissediyorsanız, pratiğinizi Yang uygulamalarla (Vinyasa, Ashtanga vs.) dengeleyebilirsiniz. Dengeli bir uygulama için önce Yang akışlar yapıp daha sonra birkaç Yin pozunda kalacak şekilde de kendinize bir pratik oluşturabilirsiniz. Ya da Yin pozlarla başlayıp iyice esnedikten sonra Yang akışlara geçip, uzun bir dinlenme ile pratiğinizi sonlandırabilirsiniz.

Hemen hemen bütün pozların birer alternatifi vardır. Eğer bir yin yoga sınıfında herhangi bir pozun içinde kendinizi rahat hissetmiyorsanız ya da herhangi bir açılma, esneme duymuyorsanız, yoga hocanızdan sizi alternatif bir poza yönlendirmesini isteyebilirsiniz.