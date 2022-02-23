"Yılın kıyafeti"nin sahibi Meghan Markle

Meghan Markle ve Prens Harry, geçtiğimiz yılın mart ayında televizyoncu Oprah Winfrey ile CBS kanalında yaptıkları söyleşiyle büyük dikkat çekmişlerdi. Markle'ın o söyleşide anlattıklarının yanında Armani markalı elbisesi de bir o kadar dikkat çekiciydi ve büyük ilgi topladı.

İngiltere'de Bath şehrindeki Moda Müzesi bu elbiseyi yılın kıyafeti olarak seçti. İbrahim Kamara ve Gareth Wrighton'ın yaptığı seçimle belirlenen elbise temelde siyah renkte olmakla beraber beyaz renkte çiçek desenleriyle bezenmişti ve belinde bir kuşağı bulunuyordu.

Kraliyet yaşamına dair birçok detay verdikleri ve ayrılık sebeplerini aktardıkları söyleşide giydiği elbise Armani markasının 2022 İlkbahar/Yaz Cruise koleksiyonundan bir seçilmişti.

"2021’in popüler kültürünü tanımlayanlardan biri" olarak nitelendirilen elbise bu yıl ise "yılın kıyafeti" olarak seçilmesiyle yeniden gündeme geldi ve söyleşinin detayları tekrar hatırlandı.