Frigo tarifi?

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama & pişirme süresi: 15 dakika

Frigo için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı un

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

3 yemek kaşığı bitter kakao

5 bardak süt

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gr bitter çikolata

2 paket vanilya

Frigo yapılışı:

*Baton kalıbı yanlarından taşacak gibi streç film ile kaplayıp hazırda bekletin.

*Toz şeker, un, buğday nişastası ve kakaoyu derin bir tencereye alarak harmanlayın, sütü ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp tereyağı, çikolata ve vanilyayı ekleyerek yağ ve çikolata eriyene kadar el çırpıcısı ile hızlıca karıştırın. Karışımı streç ile kaplanmış kalıba aktarıp üzerini düzeltin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayıp derin dondurucuya kaldırın. Bir gece beklettikten sonra dilimlere ayırıp üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...