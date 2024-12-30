HTHAYAT
Dünyadan 22 ilginç yılbaşı geleneği

Her kültürün kendine has gelenekleri vardır. İşte bu farlı kültürlere sahip ülkelerin kapılara tabak fırlatmak, sokakta fotoğraf yakmak, on iki çeşit yemek yemek gibi birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri...

Dünyadan 22 ilginç yılbaşı geleneği
Giriş: 30 Aralık 2024, Pazartesi 14:00
Güncelleme: 10 Mart 2025, Pazartesi 15:01
Çin
1

Çinliler için mandalina bereketi sembolize ediyor ve yeni yılda hediye olarak birbirlerine götürüyorlar. Küçük çocuklara kırmızı hediye kartları veriliyor ve çocuklar bu kartlarla kendilerine ufak hediyeler alıyorlar.

Fransa
2

Noel arifesinde çocuklar, "Pére Noel" içini hediyelerle doldursun diye şöminenin yanına ayakkabı bırakıyor. Yılbaşı yemeklerinin baş köşesinde, ağaç gövdesi şeklinde hazırlanmış "Bouche de Noel'' pastası var.

Danimarka
3

Yeni yılda yeni arkadaş edinme dileğinde bulunmak için Danimarkalılar seçtikleri bir kişinin evinin kapısına tabak ya da bardak fırlatıyorlar.

İspanya
4

İspanyollar yeni yılı şehir meydanlarında toplanıp çam ağacının başında kutluyorlar. Saatler tam 12'yi gösterdiğinde ağızlarına 12 tane üzüm atıyorlar ve tam 12'yi geçmeden o üzümleri bitirenin dileği gerçek oluyor. 12 üzümün anlamı da her ay için bir üzüm oluyor.

Estonya
5

Estonyalılar yeni yıl kutlamasında 7, 9 ya da 12 çeşit yemek yiyorlar. Bu yemekleri yemenin gelecek yılda yenilen yemek sayısı kadar güç katacağına inanıyorlar. Ve yılbaşı gecesi evi ziyaret eden ruhların olduğuna inandıkları için yemeklerin hiçbirini tam olarak bitirmiyorlar.

Tayland
6

Yeni yıla arınarak girmek için su savaşları yapılır. 

İrlanda
7

İrlandalı bekar kadınlar yeni yılda iyi şans için ve evlenecekleri adamla tanışmak için yastıklarının altına ökse otu yaprağı koyuyorlar.

Avusturalya
8

Ortaçağ ve Pagan inanışına göre kötü ruhları kovmak için gürültü çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden Avusturalya'da yeni yıl kutlamaları gürültülü geçiyor. Yaz mevsimine denk geldiğin için plaj partileri düzenliyorlar ve taktıkları uzun sakallarla sörf yapıyorlar.

İsveç
9

İsveçliler yılbaşında herkese lusserkatter isimli safranlı tatlı ikram ediyor. Noel yemeklerini de tarçınlı bir çeşit muhallebiyle sona erdiriyorlar. Sürpriz ise kaselerin içine gizledikleri bademler. Tatlısında bademi bulanın evleneceğine inanılıyor. Kutlamalar babaların dışarıya çöp bırakmaya gidip Noel Baba kılığında geri dönmesiyle devam ediyor.

10

Hindistan Hindistan dünyadaki en renkli ülke olmasını yeni yılda da koruyor. Herkes renkli çiçekler takıp canlı renklerde kıyafetler giyiyor. Hint kadınları baharı anımsatan sarı, turuncu, beyaz çiçekler takıyorlar. Çam yerine muz ve mango ağaçlarını süslüyorlar. Daha sonra gece yatmadan önce içine özel ve kutsal olan eşyalarını koydukları bir kutuyu başucuna koyuyor ve öyle uyuyorlar. Bunun yeni yılda mutluluk ve bereket getireceğine inanıyorlar.

Belarus
11

Belaruslular o yıl ilk kimin evleneceğini öğrenmek için bekar kadınları yere oturtur ve önlerine mısır koçanı koyarlar. Sonra ortaya bir horoz bırakırlar ve bu horoz ilk kimin önündeki mısır koçanını yerse o kişinin yeni yılda ilk evlenen olacağı anlaşılır.

12
Finlandiya

Küçük bir teneke parçası eritildikten sonra suya atılır, bu parçanın aldığı şekil yorumlanarak gelecek yılın nasıl geçeceği üzerine tahmin yürütülür. 

13
Filipinler

Kesilip yuvarlak şekil verilmiş meyvelerle tabaklar hazırlanır. Bunun ertesi yıl mutluluk getireceğine inanılır.

14
Arjantin

Gece yarısı çan çalarken fasulye yemenin ömür boyu şans getireceğine inanılır.  

15
Ekvador

Kötü şansı, düşmanı temsil eden insan suretleri, fotoğraflar sokakta yakılır. 

16
Almanya

Almanlar yeni yıla girerken reçelli ya da likörlü donutlar ve badem ezmesinden yapılmış domuzcuklar yiyorlar. Bunun onlara şans getireceklerine inanıyorlar. Ayrıca 1920'lerden kalan bir gelenek olarak Tek Kişilik Yemek adlı İngiliz Kabaresi oyununu izliyorlar.

17
Johannesbourg

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehrinde, o gece yarısı, yenilerine yer açmak için eski eşyalar toplanır. 

18
Yunanistan

O gün eve girerken kapıda nar kırılır. Bunun bereket ve mutluluk getireceğine inanılır. Şapellerin kapısının üzerine Hz. İsa'nın yeniden doğuşunu simgeleyen soğan asılır. 

19
Romanya

Ayı kılığına girmiş insanlar sokakta dans ederek şeytanı kovmaya çalışır. 

20
Japonya

Japonya'da yeni yıl 1-3 Ocak arası 3 gün boyunca kutlama yapıyorlar. Bu kutlamanın adı da  ''Shougatsu''. İlk olarak evlerini baştan aşağı temizliyorlar. Daha sonra bu günlerde ''Jubako'' dedikleri kaplara sağlık, uzun ömür ve bereketi temsiz eden malzemelerden yaptıkları yemekleri koyuyorlar. Kapılarını çam ve bambu dalları ile süslüyorlar. En önemli ritüelleri ise, yeni yıl ruhunun dünyaya indiğine inanıyorlar ve onu hoş karşılamak için tapınaklarda 108 kez çanları çalıyorlar. 

21
Şili

Aile fertlerinin ve akrabaların mezarı başında uyunur.

22
Bolivya

Pastanın içine çikolata şeklinde paralar koyulur. Bu çikolata paraların, bulanlara yeni yılda şans getireceğine inanılır.

