Yılbaşı ritüelleri

Yeni yıla sağlıklı, eskilerden arınmış, iyi bir enerji ile girmek için bu ritüelleri yapabilirsiniz.

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    Eşya temizliği

    Yeni yıl, eskileri geride bırakmak ve yenilere kucak açmakla alakalıdır. Bu durumu eşyalarda da gerçekleştirebilirsiniz. Eski, kullanılamayacak haldeki eşyaları atmak evde birikmiş eski enerjiyi de temizler.

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    Sokaktan bir taş

    Yeni yılın ilk sabahı sokaktan seçilen bir taşı evde saklamanın, tüm yıl o evin taş gibi sağlam olacağı inancı vardır.

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    Ekmek

    Yılbaşı gecesi evde ekmek olması o evin bereketinin yıl boyu sürmesini sağlar.

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