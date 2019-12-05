Yılbaşı ritüelleri

Yeni yıla sağlıklı, eskilerden arınmış, iyi bir enerji ile girmek için bu ritüelleri yapabilirsiniz.
05 Aralık 2019 Perşembe
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Eşya temizliği
Yeni yıl, eskileri geride bırakmak ve yenilere kucak açmakla alakalıdır. Bu durumu eşyalarda da gerçekleştirebilirsiniz. Eski, kullanılamayacak haldeki eşyaları atmak evde birikmiş eski enerjiyi de temizler.
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Sokaktan bir taş
Yeni yılın ilk sabahı sokaktan seçilen bir taşı evde saklamanın, tüm yıl o evin taş gibi sağlam olacağı inancı vardır.
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Ekmek
Yılbaşı gecesi evde ekmek olması o evin bereketinin yıl boyu sürmesini sağlar.
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Tam 12:00'da dışarıda olmak
Yılbaşında yeni yıla nasıl girerseniz o yılın öyle devam edeceği inanışı vardır. Bu yüzden gezmeyi sevenler saatler tam 12:00'ı gösterdiğinde dışarıda olurlar.
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Para kesesi
Eskiden insanlar yeni yılda para biriktirmek için bir kese hazırlanır ve ilk parayı yılbaşı gecesi içine atarlarmış. Para biriktirme konusunda istikrarlı olmak için güzel bir ritüel olabilir.
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Temizlik
Her bayram ve şenlik önceleri evi temizlemek ve kapının önünü süpürmek âdettir. Yeni yıla temiz bir evle başlangıç yapmak önemlidir.
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Mercimek
Bolluğu ve bereketi sembolize eden bir başka yiyecek de mercimektir. Yılbaşı gecesinde yemesenizde bir kaseye koyup salonun bir köşesine koyabilirsiniz.
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Kırmızı renk giyinmek
Kırmızı rengin size şans getirmesi için yılbaşı gecesinde üzerinize kırmızı bir şey giyebilir ya da kırmızı bir fular, küpe, toka gibi şeyler takabilirsiniz.
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Kapı eşiğinde nar kırmak
Nar sembolik olarak bolluk ve berekettir. Yeni yılda evinizin bereketli olması için ev kapısında narı kırıp sofrada afiyetle yiyebilirsiniz.
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Mum yakmak
Adaçayı gibi mumun da etraftaki kötü enerjileri çektiği ve iyi enerji yaydığı inancı vardır. Hem de masayı mumlarla süslemek oldukça şık gözükür.
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Adaçayı
Mistik bir bitki olan adaçayının yakılarak evde gezdirilmesi evdeki kötü enerjileri kovduğuna inanılıyor. Ve kişilerin şanslı bir yıl geçirmeleri için başlarının üzerinde tütsü çevrilir.
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Tamir
Eski eşyaların enerjisinden kurtuldunuz, şimdi sıra bozuk olanları tamir etmekte. Bozuk eşyaların da enerjisinden kurtulmak için tamir edebilir ya da ettirebilirsiniz.
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Defne yaprağı
Defne yaprağının kötü enerjileri uzak tuttuğuna dair bir inanç vardır. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirdiği için sağlık sembolüdür.
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