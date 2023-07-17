Yengeç'te Yeniay

Esenlikler. 17 Temmuz 21:31'de Yengeç burcunun 24 derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Temmuz ikinci yarısı yaşayacağız. Yeniay yeni başlangıçlarla, yeni kararlarla alakalıdır, bu konularda ve aşağıda burçlara göre bahsedeceğim konularda yeni başlangıçlar gerçekleşebilir.

Yeniay derecesi Uranüs ve Neptün’den uyumlu açı, Plütondan ise sert açı almakta. Uranüs ve Neptün uyumlu açıları değişiklik yapmak, değişiklikleri yaparken hem sezgileri hem mantığımızı kullanmak açısından oldukça elverişliyken Plüton karşı açısı sürecin biraz daha dönüştürücü, yenilik ve değişimin ciddiyetini artırıcı ve biraz krizli geçebilecek bir döneme işaret ediyor.

Ayrıca An haritasında yeniay derecesi 6. Eve düşüyor. An haritasının yükselen burcu kova ve 1. Evde konuşlanan Satürn de bu dönemin iş anlamında yoğun geçebileceğini gösteriyor. Sorumluluklar, yapılması gerekenler, iş yükü bu dönemde biraz daha fazla olabilir. Veya sağlık ve hijyen konularında günlük yaplması gereken rutinler de ön plana çıkacaktır.

An haritasının yükselen burcunun Kova olması da teknoloji konularına, entelektüel konulara, zihinsel disiplin konularına olan vurguyu da beraberinde getiriyor. Ayrıca insan grupları, iş arkadaşları, iş ortamı, gelecekle ilgili projeler de bu dönemin önemli konuları arasında.

Ayrıca an derecesine PROCYON ve POLLUX sabit yıldızlarından bir kavuşum açısı mevcut. Bu sabit yıldızların anlamı da oldukça güçlü bir şekilde dönemin kalitesine etkide bulunacaktır. PROCYON kısa süreli fırsatları anlatırken, POLLUX ise yaratım sancısına işaret ediyor. Yani bu dönemde yaratım, değişim yukarıda anlattıklarıma paralel olarak hem sancılı olacak hem de fırsatları beraberinde getirecek.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Bu konularda aşırı iyimserlik ve abartıya kaçmamak suretiyle yapılacak yatırımlar değer getirebilir. Aile veya ev genişleyebilir.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir yeniay. Abartıya kaçma, yanlış anlaşılma, felsefi veya hayat görüşü ayrılıkları ve bu konularda tartışmalara dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Arkadaşlardan gelecek destekler sözkonusu olabilir. Ayrıca kariyerden elde edilen gelirler konusunda da şanslı bir dönem.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir yeniay. Ayrıca kariyer ile ilgili konularda da oldukça şanslı fakat abartıya kaçma ve fazla iyimser olma riski taşıyan bir dönem.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Ayrıca yabancılar, yurtdışı ile ilgili konular ve bu konulardan gelen şanslar ve destekler de bu dönemin konuları arasında. Hayat görüşü çatışması yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir dönem.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Fakat bu dönemde alacak verecek konuları, borçlar konusunda da çok hesaplamadığınız ekstra harcamalar çıkabilir. Arkadaşların içinde bulunduğu borçlanma konularına dikkat.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. İkili ilişkiler ve ortaklıklardan gelen destek ve şans’tan da bahsedilebilir. İkili ilişkilerle ilgili kısmetli, sosyal olarak yoğun bir dönem sizleri bekliyor. Evlilik hazırlığı içerisinde olan Teraziler için oldukça elverişli.

Yükselen Akrep

Akademik konular, okul bitişi, sınavlar, yurtdışı işlemleri, yabancılarla ilgili konular ön planda. Sağlık ile ilgili de fazla iyimser olduğunuz bir dönem olabilir. İş anlamında yurtdışı konularının destekleyici ve şans getirici olduğu bir dönemdesiniz.

Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Flörtler, eğlence, sportif faaliyetler ve çocuklar açısından oldukça şanslı. Şans oyunları için ise çok elverişli olmayabilir zira fazla iyimserlik sözkonusu olabilir.

Yükselen Oğlak

İkili ilişkiler ve evlilik konuları vurgulanıyor. Ayrıca ortaklaşa işler ve danışman/danışan ilişkileri de vurgu kazanıyor. Gayrimenkul konuları şanslı konular arasında. Sizin de aileniz genişleyebilir, evlilik hazırlığında olanlar için oldukça elverişli bir zaman.

Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Göğüs kafesi ve civarındaki sağlık konuları için dikkatli olmak gerekli. Yeme içme abartya kaçabilir, dikkat. Ayrıca kardeşler, akrabalar açısından da destekleyici fakat abartıya kaçabilecek bir dönem. Fikirsel tartışmalar da yaşanabilir.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca finansal konular da oldukça destekleyici. Her zaman yazdığım gibi abartıya kaçmadan, doğru hesaplayarak yapılan adımlar şans getirecektir.