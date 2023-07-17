Kristin Demirci
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Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi

Yengeç Burcunda Yeniay: Kapılar ve Çatlaklar 

17 Temmuz'da Yengeç burcunun 24. derecesinde Yeniay gerçekleşecek. Aynı gün, uzun zamandır Boğa/Akrep eksenini meşgul eden Ay düğümleri burç değiştiriyorlar ve gelecek 2 sene boyunca Koç/Terazi ekseninde hareket edecekler. Yani Ay ve Güneş Tutulmaları bu eksende gerçekleşecek.


Yengeç burcunda Yeniay evle, aileyle, genel olarak domestik konularla alakalıdır. Ailedeki ve yakın çevredeki kadınlarla ilişkiler öncelik kazanabilir. Taşınma, ev alma/satma gibi süreçler hızlanabilir.


Yeniay haritasında şiddetli iki görünüm göze çarpıyor; ilki Ay/güneş ve Plüton arasında, ikincisi ise Mars ve Satürn arasındaki karşıt açılar.


Mars Satürn Karşıtlığı

Mars ve Satürn'ün kavuşum, kare ve karşıt açıda gerçekleşen transitleri öfke, mesafe, soğukluk gibi yıkıcı enerjileri simgeler. Kısıtlayıcı durumlar içerisinde müthiş bir irade sınavı vermek zorunda kalabilirsiniz.


Mars Satürn karşıt açısı, aile ya da kariyer hayatında taahhütlerin ve sorumlulukların ağırlığıyla ilgili olabilir. Görev duygusu bazen bunaltıcı hissettirebilir.


Arkeoloji, keşif, coğrafi araştırmalar ve dağcılık gibi fiziksel dayanıklılık gerektiren meslekleri seçenler, endüstriyel alanda araştırma ve geliştirmeyle ilgilenenler için ideal bir dönem diyebiliriz.


Sağlık

Öfke kontrolü ve öfkenin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun için spor yapabilir, kum torbası dövebilir ya da savunma sanatları öğrenebilirsiniz.


Öfkeliyken önemli kararlar almak ya da araç kullanmak iyi bir fikir olmayabilir. Kesiklere, kırıkları, yanıkları ve düşme sonucu alınan darbelere karşı tedbirli olmak en iyisi. Cilt problemleri, egzama, zona ya da gut gibi rahatsızlıklar artabilir.


Estetik operasyon yaptırmak ya da yoğun bir bedensel dönüşüm temposuna girmek için acele etmemek gerekiyor. Çünkü 23 Temmuz'da Venüs retrosu başlayacak.


Toksik Erkeklik

Bu transit etkisi altında sorun insanların "erkeklikle" kurduğu ilişkidir. Erkekliğini savunmak için şiddetin her çeşidine başvuranlar konusunda dikkatli olmak gerekir. Yeniay yengeç burcunda gerçekleşeceği için de özellikle aile içi şiddet konusu vurgulanabilir.


Ailede ya da işyerinde şiddetli ve baskı kuran bir erkekle çatışma yaşanabilir. Babayla ilgili meseleler, babanın varlığının ya da yokluğunun psikolojik ağırlığı bu transitle ilgili olabilir.


Kendine güvenmeyen, yetersiz olan kişiler her fırsatta fetihleriyle övünürler . Erkekliğin abartılı ifadelerine dikkat çeken Mars Satürn transiti, üzerinizde güç kullanan ve iktidar olmaya çalışan bir erkeğin yetersizliğini size ya da çevresine yansıtmasıyla alakalı olabilir. Bu aşamada özgüvensiz ve şiddete meyilli erkeklerden uzaklaşmak gerekir.


Mars ve Satürn'ün zor transitleri çoğunlukla sinir bozucu deneyimleri temsil eder. Sert, soğuk, acımasız deneyimleri ve çoğunlukla kimliğinizi ezen toksik partnerleri.


Astrolojide Mars, tetikleyici bir yumruğa benzetilebilir. Satürn ise çok daha sert bir yumruktur. Darbenin fiziksel travması zamanla görünmez olup unutulsa da, Satürn yaşanan çatışmanın utancına işaret eder. Birini utandırmak yumruklardan daha derin bir iz bırakır.


Mars mermiyse, Satürn yüzeydir. Bu ikisinin birlikteliğini, geride kalan yaraların izlerinden ve çatlaklardan tanırsınız.


Ay/Güneş Plüton'un karşısında

Ay ve güneşin Plüton'a karşıt açısı önümüzdeki Yeniay'ın duygusal yoğunluğuna dair de bir işaret. Eyleme geçmeden önce koşulları ve durumları etraflıca analiz etmekte fayda var. Sık sık obsesif kompulsif davranışlarla ilgili olabilen bu açı, olayları aşırıya götürme yatkınlığına dikkat çeker. Bu aşamada ilişkide olduğunuz kişiye güvenmekte zorlanabilirsiniz. Ancak ilişkinin büyümesi için de, güven şarttır.


Plüton karşıtlığı bir kapının yüzünüze çarpılması gibidir ve acı verici olabilir. Cezalandırılmayı hak etmediğinizi düşündüğünüz bir konuda kendinizi acımasızca dışlanmış hissedebilirsiniz. Kapılar onları yumrukladığınızda açılmayacaktır. Dolayısıyla ne kadar çok isterseniz isteyin, bazı şeyleri bırakmayı öğrenmeniz gerekebilir. Yaşam sizi yönünüzü değiştirmeye ve başka kapıları bulmaya zorlayacaktır.


Yüzünüze çarpılan bir kapı konusunda şiddetli takıntılar geliştirmek sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Karanlıkta boğulmak yerine tünelin çıkışına doğru ilerlemek en doğru karar olacaktır.


Gerçek savaşınız, mücadeleniz kendinizle. Hayat size yavaşlamanızı, uzlaşmanızı ya da bırakmanızı diretiyorsa, bunu gözardı etmeyin ve kendinize dışarıda düşmanlar yaratmak yerine, önce içeridekiyle yüzleşin.


Cesaret ve umutla...




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