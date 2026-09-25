Yeşim hanım merhaba, yazılarınız çok ilham oluyor. Öncelikle çok teşekkürler, çok yol gösteriyorsunuz. Benim sorunum, bir ilişkim var. 2 yıldır beraberiz. Beni çok seviyor ama ayrıldığımız birkaç ay olmuştu. O dönemlerde maddi yönden çok tutumsuz davranışları olmuş. “Ne yaptın?” diyorum, borçu hiç bitmiyor. Kumar oynamaz, bi şey almamış, tatile gitmemiş. Yani para nereye gidiyor bilmiyorum. Sürekli borcu var. Babasının borcu vardı, ona yardım etti muhtemelen diye düşünüyorum. Ama bu davranışları beni düşündürdü çok. Mesela bana sürekli evlenelim, evlenelim diyor ama ne ailesinin ne de kendinin kenarda bir 20 bin lirası bile yok. Kendisi memur aslında, düzenli geliri var ama yeri geliyo sigara parası bulamıyor. Ben de memurum, evim var kendime ait, lüks bi arabam var. Ailem karşı çıkıyo, sevgiyle olmaz sadece bu işler diyor. Ailesinin de kendinin de bir evi yok, arabası yok. Bu durum sorun olur ilerde diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, birbirimizi seviyoruz. Bana karşı gerçekten çok ilgili, ilk günkü gibi ne sevgisi ne ilgisi bitmedi. Güvenirim de kimseyle işi olmaz ama bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yanım "Bırak, olmaz ilerde sorun yaşarsın, kendi hayatını yaşa" diyor ki yaşamak istediğim birçok hayalim var. Erkek arkadaşımın maddi durumundan dolayı hiçbirini yapmıyor ve erteliyorum. Diğer yanım da "Bu devirde bu kadar seven, sadık olan birini bulamazsın" diyor. O yüzden sürekli kafamdan bitirme düşüncesini atamıyorum. Ailesi de kendi de hiç ileriyi düşünüp küçücük bile bir birikim yapmamışlar. Evet, her şey maddiyat değil ama hayatında bazı gerçekleri var diye düşünüyorum. Bana bir çıkış yolu gösterin lütfen.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurum, “İnsanlar denizler gibidir, derinliklerini bilmeden onlar hakkında karar verme çünkü gördüğün sadece kıyılarıdır” demişler. Yazdıklarınızı okuyunca ister istemez sizin sevgilinizin derinliklerini düşündüm ve kıyıları bu kadar sıkıntılıysa derinliklerinden Allah sizi korusun istedim. Biliyorsunuz, her çocuk büyürken anne babasının ona sunduğu hayata değer ve bu değmeyle kimi kendi hayatında eğrilirken bir başka çocuğun hayatı düz yola çıkar. Bu değmeyi olumsuzluklarla yaşayan çocuklar hayatı er ya da geç algılamaya başladıklarında yaşamlarını düze çıkarabilirler. Nihayetinde her şey kişinin kendi elindedir ama hayatın gerçeğine ulaşamayanlar içinse yaşam hiç kolay olmaz, savrulur dururlar.

Sizin gence gelirsek, bu durumları hiç normal değil. Kumar ya da bahis oynuyor olabilir. Bu kadar parasızlığın altında mutlaka bir takım olumsuzluklar vardır. Herkes sizin gibi ev araba sahibi olmayabilir ama en azından kendi kendini idare ediyordur, sigarasını alır, kimseye muhtaç değildir. Öyle olsa inanın sorun olmayabilirdi. İkiniz el ele verip beraberce bir ev alabilirsiniz, herkes bekarken ev alacak durumda olmaz diyebilirdim ama onu diyemiyorum.

Bir başka durum, sizin sevgiliniz sorunları hâlâ süren bir aileden kendini çıkaramamış olabilir mi? Çünkü bizim Türk milleti söz konusuysa ailede çalışan kişilerin ilk işi bir ev, bir araba sahibi olmak olurken bu gencin anne babasının hâlâ kirada olması, sıkıntıda olmaları yaşamla hâlâ cebelleştiklerini düşündürüyor. Üstelik kendisi sürekli bir borç ödeme halindeyse, hatta sigara alacak parası dahi olmuyorsa durum pek iç açıcı gözükmüyor. Bu demek oluyor ki evlenirseniz evi siz geçindireceksiniz. Bu adam kapalı kutu, bu maaşlar nereye gidiyor, soru işareti.

Bu gençle evlendiğinizi düşünün, onun hayatı sizi de çarpacaktır. Denginiz olmayan biriyle evlendiğinizde bir zaman sonra size olan bu sevgisi aynı hararette kalmayacak, sizi elde etmiş olacak ve sonrasında sizinle aynı duruma gelmeye çalışmak yerine sizin sevgilimin imkânı yok diye beklettiğiniz hayallerinizi bile boş ver ya diyerek önemsemeyecek, sizi geçiştirerek paramız yok, o yok, bu yok, ne yapalım'larla kendisi gibi hayalleri, hedefleri olmayan biri haline dönüştürmeye çalışacaktır. Bu gençle ilgili sizi sevmesinden başka hiç bir güzel şey yazmamışsınız. Yanlış kişiyle evlilik yaparsanız ömür boyu sürecek diye düşündüğünüz evliliğiniz, sizin artık tükendiğiniz noktada bitmek zorunda olur. Bu genç hayattaki duruşuyla size hiç güven vermemişken evlilik gibi hayatınızın en önemli kararını bu genç ile düşünmemelisiniz. Ancak siz yine de bu gence sorun, net olarak bir açıklama isteyin ve aldığınız cevaba göre yolunuzu çizin.

Yine güzel bir söz iliştireyim: Birini görünüşü, kıyafetleri, lüks arabası için sevmezsin. Sadece senin duyabildiğin şarkıyı söylediği için seversin. Size bu gencin söylediği şarkı, param yok, yok da yok, yok da yok. Parası olmayabilir ama ümit vaat eder.

Sevgili okurum, kendinizi ziyan etmeyin isterim. Evlilik en önemli karar, bunu bilin.

Sevgiler sevgili okurlarıma...

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