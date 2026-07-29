Galiba arkadaşımın sevgilisinden hoşlanıyorum

Merhaba Yeşim Hanım, 30 yaşındayım. 5 yıldır çok yakın olduğum bir arkadaşım var. Gerçekten kardeşim gibidir, her şeyimi bilir, ben de onun her şeyini bilirim. İki senedir bir erkek arkadaşı var. Ben de sevgilisini tanıyorum, beraber oturup kalktığımız, birkaç kere tatile bile gittiğimiz oldu. İlişkilerinin başında hiç sevmezdim. Arkadaşımı çok kıskanıyor, sürekli ne yaptığını soruyor, biraz da fazla karışıyor gibi gelirdi. Ama son zamanlarda bana karşı davranışları değişti. Daha ilgili, daha sıcak davranmaya başladı. Geçenlerde arkadaşım şehir dışındayken bir yerde tesadüfen karşılaştık. Oturduk, biraz sohbet ettik. Öyle aman aman bir şey de olmadı ama eve geldiğimden beri adam aklımdan çıkmıyor. İlk başta kendime bile konduramadım. "Saçmalama, bu senin arkadaşının sevgilisi" dedim. Ama galiba hoşlanıyorum ya da bana zihnimin bir oyunu bu bilmiyorum. Bunu düşünmek bile vicdanımı çok rahatsız ediyor. Çünkü arkadaşımın yüzüne bakarken sanki ona ayıp ediyormuşum gibi hissediyorum. Üstelik adam bana bir şey söylemedi, ben de ona karşı bir şey yapmadım. Yani ortada yaşanmış bir şey yok. Sadece benim içimde böyle bir his oluştu. Artık arkadaşım ikimizi yan yana getirdiğinde bile tuhaf oluyorum. Eskiden rahat rahat konuşurken şimdi kendimi geri çekiyorum. Arkadaşımı çok seviyorum ve onu kaybetmek istemiyorum. O benim için çok çok değerli. Ama insanın elinde olmayan bir duygu için kendini suçlaması da doğru mu, onu bilmiyorum. Ben şimdi ne yapmalıyım Yeşim Hanım? Hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu duygunun geçmesini mi beklemeliyim?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; “Kalpte olan her şey kelimelerle söylenemez; bu yüzden Tanrı iç çekişleri, göz yaşlarını, uzun uykuları, soğuk gülümsemeleri ve titreyen elleri yarattı.”

- Nizar Kabbani

Siz hangisini yaşıyorsunuz? İç mi çekiyorsunuz? Yoksa “Ben neler düşünüyorum uyuyayım da unutayım” diye kendinizi uykuya mı verdiniz? Çünkü hissettiğiniz duygular başkasına dile getirilecek bir duygu değil, yok olması gereken duygular. Arkadaşınızın sevgilisine ilgi duymuşsunuz, arkadaş arkadaşa kazık atmaz değil mi? Bu duygularınız yok edilmez de kazara ortaya çıkarsa bu hem sizde hem arkadaşınızda yıkım oluşturur “aman ha” diyeceğim… Gönlün adı zaten “ota da ...ka da konuyor” diye kötüye çıkmış biliyorsunuz… Sizin adınız o tertemiz kalmalı, kimsenin sevgilisiyle kirlenmemeli. Hayatınıza size uygun biri mutlaka girecektir. Yalnızlık sizi şaşırtmasın, aklınızı karıştırmasın. Bir zamanlar beğenmediğiniz, hoşlanmadığınızı söylediğiniz o gence karşı şimdilerde değişen duygularınız… İnsanlar bazen yalnış bir davranışta bulunduklarında, söz söylediklerinde “boşluğuma geldi” açıklarlar; sizin de boşluğunuza gelmiş olmalı… Büyük olasılıkla biraz aklınız karışık, kendinizi yalnız hissettiğiniz bir zaman dilimindesiniz, karışık olduğunuz bu günlerde beğenmediğiniz o adam size güzel çekici olarak gözüktü… Bir yanılsama gibi bir şey yaşamış olmalısınız. Hissettiğiniz duyguyu beslememelisiniz insan isterse istemediği duyguyu yok edebilir, bir süre o arkadaşınızın sevgilisiyle olduğu ortamlarda bulunmayın, kendinizi şartlayın, ona karşı bir duygunuzun olmadığını tekrar edin, kendinizi yönetmeye devam edin… Normale dönene kadar bu şekilde davranın. Hayatınızı sizi oyalayacak meşguliyetlerle doldurun sonra kendi kendinize şunu diyeceksiniz “Aaa ben kötü bir rüya görmüşüm iyi ki rüyaymış”… Kanın deli aktığı yaşları çoktan aşmış olgun diyebileceğim bir yaştasınız böyle bir yanlışa düşmemeli, kimseler görmeden, anlamadan kendinizi ve duygularınızı dizginlemelisiniz…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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