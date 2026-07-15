Merhaba Yeşim Hanım, iki çocuk annesi bir kadınım. Size yazacağım konu yüzünden kardeşimle aramız açıldı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Üç kardeşiz, annemizi birkaç yıl önce kaybettik. Babamız yaşlı olduğu için artık bizimle yaşıyor. Annem öldükten sonra ev bize kaldı. Babam, "Ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın," dedi. Kardeşim evin satılıp parasının üçe bölünmesini istiyor. Babamın yaşadığı evin satılmasına karşıyım çünkü babam yaşlandı, bütün hayatı o evde geçti. Ben "Babam hayattayken bu evi satmayalım," dedim. Kardeşim, "Sen babamı kullanarak kendi payını koruyorsun," diyor. Canımı acıtan da bu oldu çünkü benim derdim para değil, zaten kendi evimde oturuyorum, o eve ihtiyacım yok. Ama kardeşim sanki babamın geleceğini düşünmüyor gibi konuşuyor. Geçen gün tartıştık; "Sen hep kendini iyi insan göstermeye çalışıyorsun ama benim hakkımı da düşünmek zorundasın," dedi. Belki de gerçekten onun hakkını görmezden geliyorum çünkü evin değeri oldukça yüksek. O parayı şimdi alsa hayatı değişebilir. Babam da bu tartışmalarımızı duyuyor, çok üzülüyor. Bazen "Keşke evi satıp herkesin hakkını versek de bu konu kapansa" diyorum. Sonra babama bakıyorum, onu hatıralarından uzaklaştırmaya gönlüm razı olmuyor Yeşim Hanım. Burada kimin hakkı daha önemli bilmiyorum. Babamın huzurunu korumaya çalışırken kardeşimin hakkına girmiş olabilir miyim? Para yüzünden kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum;

Yazıma “Herkes eşini hoş tutup ona iyi baksın çocuklarının eline insafına kalmasın” diyerek başlayacağım. Eşi olmayanlara da huzur evi yolları gözüküyor. Huzur evi yolları taştan evlatlar çıkardı beni yoldan… Bunları yazarken ister istemez gülümsüyorum. Merak etmeyin çok kaliteli huzur evleri de var yeter ki paranız olsun. Benim tercihim kalitelisinden yana bana güzel büyük bir oda versinler ben orayı yemyeşil masmavi dünyama çeviririm. Yeter ki elim ayağım tutsun hala aklım çalışsın düşünebileyim. Evet sevgili okurlar yarı şaka yarı ciddi konuya girdik aslında niyetim kimseyi korkutmak değil; evlatlarınız bugünkü davranışlarıyla az çok size yaşlılığınızda ne yapacaklarına dair ip uçlarını verirler. Sakın korkmayın ama böyle de bir gerçek var yaşlanan anne babadan birinden bir ölüp diğeri tek kalınca haliyle ortalık karışabiliyor. Parası olan için sorun yok; bakıcı tutulur, evlatlar bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır oh gel keyfim gel… Düzenler bozulmaz, tek kalan anne ya da babanın kendi maddi durumu çok iyiyse zaten hiç sorun yaşamaz. Paranın gücü evlatları emrine amade eder ama parası olmayan için durum yandı gülüm keten helvadır. Eğer evlatla güzel bir bağ da kurulmamışsa sorumluluğuna kalan anne ya da babasına düşkün değilse görenler, tanıyanlar yaşlı kişiye bakıp “Vah vah ne günlere geldik” demez miyiz? İçimizden de sorumluluğunu taşıyan kişiyi kınamaz mıyız? Kınarız. Dilimizle söylemezsek bakışlarımızla söyleriz ama onun yerine kendimizi koymayız onun hali ne şartları ne orasını hiç düşünmeyiz. Sizin durumunuza gelirsem sevgili okurum siz de haklısınız kardeşiniz de haklı aslında evet, bir zamanlar doğru bir taneydi o da değerlerimize göre olandı ondan başkası kabul de görmezdi ama şimdi hayat o kadar değişti ki doğrular çoğaldı. Çakma doğrular çıktı çakma makma ama kişiye göre doğru mu? Doğru. Siz şartlarınız müsait olduğu için babanızın evinin satılmamasını babanızı da düşünerek istemiyorsunuz ama kız kardeşinizin durumu iyi değil ve babanız sizlerle kalıyorsa doğru doğruluktan çıkmaya başlamıyor mu? Başlıyor çünkü kardeşiniz de iyi bir yaşamı hak ediyor. Hayat çok pahalı yakında nefes almaya da para verirsek şaşmayacağız arada bir babanız evine gidecek eşyalarıyla geçmişiyle özlem giderecek diye kardeşiniz sıkıntımı çeksin? Sizin o evin getireceği maddi rahatlığa ihtiyacınız olsaydı yine aynı şekilde mi düşünecektiniz? Bakın ne demişler “Hiç kimsenin tamamen başkaları için asla bir şey yapmadığını anlayacaksınız. Tüm eylemler kişinin kendisine yöneliktir” demişler. Hayatın içine bakarsanız bunun böyle olduğunu sizler de görürsünüz sevgili okurlar ekonomik şartlarınız, menfaatler, hırslar, vurdum duymazlıklar ve vicdan işin içine girince her eylemi kendiniz için yapmış olursunuz. Bu paylaştığım sözde sizlerin yaşadıklarını anlatıyor zaten herkes kendine göre davranıyor. Benimle paylaştığınız bu konu çok hassas, bu kararı verecek olan evlatları olarak sizlersiniz. Umarım ve dilerim babanız yaşlılığının bu dönemini evlatlarıyla birlikte keyif ve huzurla geçirebilir.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres:yesimilehayatbilgisi@gmail.com