Eşime hiçbir zaman aşık olmadım

Yeşim Hanım merhaba, 41 yaşında evli bir kadınım. Eşimle görücü usulü değil ama ailelerimizin vesilesiyle tanışıp evlendik. Şu an 15 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Eşim bugüne kadar bana bir gün bile kötü davranmadı. Çocukları için de çok iyi bir baba. Evine bağlı, çalışkan bir insan. Son zamanlarda kendi kendime bir şeyi itiraf etmeye başladım. Ben eşime hiçbir zaman âşık olmadım. Onu hep çok sevdim, saydım. Güvendim ama etrafımdaki insanların anlattığı o büyük aşkı hiç yaşamadım. Evliliğimiz sevgiyle yürüdü ama heyecanı hiç olmadı. Birkaç ay önce bir arkadaşım yeni tanıştığı birinden bahsediyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Eve geldim, uzun uzun düşündüm. Ben en son ne zaman eşimi görünce heyecanlandım, hatırlayamadım. Yanlış anlamayın, başka biri yok hayatımda. Kimseye gönlüm kaymadı. Sonra bu düşüncemden utandım. Çünkü ortada kötü bir evlilik yok. Eşim iyi bir insan. Çocuklarımız mutlu. Bazen diyorum ki insanın her istediği olmaz. Demek ki benim payıma da huzurlu ama heyecansız bir evlilik düştü. Sonra da kendime kızıyorum. Çünkü bu yaştan sonra heyecan aramak bana bile tuhaf geliyor. Yeşim Hanım, yıllar sonra “Ben galiba hiç âşık olmamışım” diye düşünmemin sebebi ne sizce? İnsan her zaman o tutkulu aşkı bekliyor belki ama bunca zaman bunu hissetmemişken neden şimdi bu düşünceler aklıma gelip duruyor?

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; bazen insanın karşısına kendisi çıkar hiç sormadığı soruları sormaya başlar. Siz de kendinizin karşınıza geçip hayatınızdaki o eksik duyguyu, eşinize karşı niye heyecan duymadığınızı sormaya başlamışsınız. Kısacası aşkı merak etmişsiniz… Aşk ateşli bir duygu; içinde heyecan ve adrenalin olan, insanı kendinde tutamayan, hep sevdiğiyle konuşmak, sesini duymak, dokunmak isteyen, onunla yan yana olmakla bile doyurulamayan, kişiden adeta dışarı taşan bir duygu. Bir havai fişek düşünün yana yana hızla yükselen sonra sönen bazen de sevgiye evirilen bir duygu. Aşk biraz fırlama duygu; akıllı, uslu bir duygu değil…

Şimdilerde her yaşanılan ilişkiye aşk denilse de aşk bir şans. Herkese konmayan bazen talih bazen talihsizlik kuşu… Her zaman mutlu sonu olmayan ama yaşanıldığı için pişman da olunmayan değerli bir duygu. Yaşadığınız kişi değerli olur olmaz ama duyguyu hissetmek değerli. Siz de biliyorsunuz hayata şöyle bir bakınca her insan anne baba olamıyor, her bekâr evlenemiyor… Kimileri annesiz babasız büyüyor -bakın hemen bir iki örnekle hayatta her duyguyu herkesin yaşayamadığına örnek verebiliyoruz- bunun gibi bir şey sizin aşkı yaşayamamış olmanız. Herkes her duyguyu yaşayacak tadacak diye bir şey yok. Yaşamamak büyük bir eksiklik mi? Bu duyguyu yaşayacağınız insan ile neler yaşadığınıza dair değişen bir durumdur. “İyi ki bu duyguyu yaşadım” da diyebilirsiniz, “Lanet olsun nerden karşılaştım” da diyebilirsiniz. Her zaman mutlu sonla bitmese de herkesin karşılaşmak istediği bir duygudur. Sizin durumunuzda sizi seven, değerli bir eşiniz var onunla bu heyecanları yaşamamış olsanız da en gerekli duyguyu yaşıyorsunuz: Ona güveniyorsunuz. Bu çağda bundan daha değerli duygu var mı? Çokça kadının eşinde yaşayamadığı bir duygu güven duymak… Kadınların bir kısmı hafiye olmuş. Şunun da farkında olun lütfen evliliğinize heyecanı siz de katabilirsiniz. Davranışlarınızla, hayal gücünüzle, eşinizin size verdiği o özgüvenle kadın isterse neler yapmaz değil mi? On beş senelik evlilik daha yaz mevsimindedir, sonbaharda bile değilsiniz. Evliliğinize emek vereceksiniz, hep karşıdan beklemeyeceksiniz bu kadar fevkalade olarak anlattığınız eşiniz için siz de kendi ruhunuzdan, zihninizdeki engellerden çıkıp heyecanı yaratabilirsiniz. Son günlerde sizde esen bu fırtınaları dindirecek olan yine sizsiniz. Her gördüğünüze bilhassa televizyon dizilerine, sosyal medyadaki gösterişli görüntülerden etkilenmemenizi öneririm. Onlar abartılı kadın erkek karakterleri yaratarak insanların zihinlerini ele geçirmek, seyrettirilmek için kurgulanan gerçek dışı karakterler. Ne o kadar mükemmel aşk yaşanıyor ne o kadar mükemmel kadın ya da erkek var. O yüzden de eşinizin kıymetini bilin, kendinizi meşgul edecek ilgi alanlarınıza yönelin olur mu canım?

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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