Merhaba Yeşim Hanım, 35 yaşında evli bir kadınım. Eşimle 5 yıldır evliyiz. Çok şükür güzel bir evliliğimiz var, birbirimizi seviyoruz. Ama eşimden sakladığım bir şey var artık içimde taşımaktan zorlanıyorum. Ben eşimden önce yaklaşık 7 yıl süren bir ilişki yaşadım. Üniversitede tanışmıştık. Çok güzel bir ilişkimiz vardı ama sonradan anlaşamadık ve ayrıldık. Bir süre sonra da ben şimdiki eşimle tanıştım ve evlendim. Eski sevgilimle hiçbir bağlantım kalmadı. Sosyal medyada bile takip etmiyoruz. Ama annesiyle aramız hiç kopmadı. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Ayrıldığımızda bana kendi kızı gibi davrandı, çok zor zamanımda yanımda oldu. Sonra ben evlendim ama arada bir telefonla konuşmaya devam ettik. Bayramda ararım, doğum gününü kutlarım. Bazen de gider elini öperim. Bunu eşime hiç söylemedim. Çünkü yanlış anlayacağını biliyorum. Eski sevgilime karşı hiçbir duygum yok, onun hayatına dair hiçbir şey de merak etmiyorum. Ama annesini de hayatımdan tamamen çıkarmak bana çok ağır geliyor. Geçenlerde annesi hastalanmış, ortak bir tanıdığımızdan öğrendim. Hemen gidip görmek istedim ama sonra “Ben şimdi gidersem ne olacak?” diye düşündüm. Eşime anlatamıyorum, gizli gitsem vicdanım rahat etmeyecek. Bir yandan da kendime kızıyorum. “Sen evlendin, artık geçmişte kalan insanları bırakman gerekiyor” diyorum. Ama insan birini hayatından çıkardı diye onun annesini de kalbinden çıkarmak zorunda mı? Eşim bunu öğrense kesinlikle yanlış anlayacak. “Madem eski sevgilinle işin bitti, annesiyle ne işin var?” diyecek. Belki de haklı olacak. Yeşim Hanım, ben gerçekten yanlış bir şey mi yapıyorum? Eski sevgilimi hayatımdan tamamen çıkardım ama annesini çıkaramadım. Bunu eşime anlatmalı mıyım?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; “Kelimelerin yüzü kara çıkalı artık kimsenin sözü senet olarak kabul edilmiyor” demişler. Hatırlarsınız eskiden ağızdan çıkan sözler senetti şimdi nerde o senet halindeki sözler… Mühürlü, imzalı senetler hatta kefiller bile kafi gelmiyor kaldı ki insanın sözü kafi gelecek… Herkes işine geldiği gibi konuşuyor sonra verilen sözler hiç söylenmemiş gibi ilişki noktalanıyor. Günümüz Türk insanının yeni ilişki tarzı bu. Sizin kurduğunuz cümlelere bakıyorum… Sizde eski sevgilinizin annesini vefa, sevgi, saygı duygularıyla aradığınızı kelimelerinize iliştirmiş olsanız da insanın içine bir acaba düşmüyor mu? Vallahi düşüyor. Benim düştü bile… İnsan söylenenin önünü, arkasını ille didikler; mantık arar. Ben yazdıklarınızı iyi niyetle düşünsem de evli bir kadın olarak eşinizden gizli gizli eski sevgilinizin annesiyle görüşmenizde geçerli bir mantık bulamadım. Eski sevgilinizle beraber annesi de eskide kalmalıydı. Üzülseniz de dualarınızla geçmişe gömmeliydiniz. Çağımız eski sevgili gömüleriyle dolu olduğundan yer bulamamış olmalısınız. Siz bu davranışınızla geçmişe açık kapı bırakmış olduğunuzun farkında değil misiniz? Eski sevgilinizin annesiyle iletişimde olmak sakıncalı bir harekettir. Bu görüşmelerinizi eşinize söylerseniz eşinizin size olan güvenini yok edecek, içine bir kurt düşüreceksiniz. Sinek küçük ama mide bulandırır ya o misal olacak… Sizce eski sevgilinizin annesiyle irtibat halinde olmanız buna değer mi? Bu fazla iyi niyet ya da saflık olmuyor mu? Ya da inanmak istemesem de eski sevgiliye açık kapı bırakmak istiyor olabilir misiniz? Ben bunları öngörebilecek kapasitede olduğunuzu düşünüyorum yine de bu yolu seçmişsiniz yani olabilecekleri göze almışsınız. Bakın Özdemir Asaf bu konuda ne demiş: “Aşkın matematiği farklıdır Lavinia, ikiden bir çıknca sıfır kalır”. Sizde hala bir kalmış olmuyor mu? İnsan çoğu zaman gerçeği bilmediği için değil gerçeğin gerektirdiği hayatı yaşamaya hazır olmadığı için gerçeğe aykırı yaşarmış. Siz de bu görüşmelerle tamamen kopmamayı sağlamış oluyorsunuz. İstediğiniz şey bildiğiniz şeyin önüne geçermiş… Gerçeği yaşamanın bedeli gerçeği inkar etmenin bedelinden daha ağır gelir. Siz bu davranışlarınızla bir bedel ödemeyi göze almış oluyorsunuz. Bedeliniz de eşinizin güvenini kaybetmek ve evliğinizin eski büyüsünü kaybetmesi olur. Evlenmişseniz eski kayınvalide adayını da hayatınızdan silmelisiniz, geçmişi geçmişte bırakmayı öğrenmelisiniz yoksa evliliğinize zarar vereceksiniz. Eşinize söylemek içinse geç kalmışsınız. Şu saatten sonra söylemeniz kafasını karıştırmaktan, şüphe uyandırmaktan başka bir işe yaramaz. Sessizce bu kadından uzaklaşmanızı öneririm. Size Nazım Hikmet ile veda edeyim sevgili okurum “Ey benim çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım, hatayı hep kendimde arayışlarım, değmeyecekleri kafaya takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım hepinize elveda. Ben artık kimsenin hiçbir şeyi olmayacağım” Öyle işte...

Sevgiler sevgili okurlarıma…

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