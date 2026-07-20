Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve sonra Yengeç Güneş'i ile Terazi Ay'ı arasında oluşan kare açıyla İlk Dördün Ay fazı gerçekleşiyor. Bu dönemde bir plan ya da projeyle ilgili engeller daha görünür hale gelebilir. Gerginlik, fikir ayrılıkları ve uyumsuzluklar yaşanabilse de, aynı zamanda yüksek enerji, motivasyon ve gelişim potansiyeli de taşır. Rekabetçi ve hırslı hissedebilir, harekete geçme isteği duyabiliriz. Bununla birlikte, dengeli ve diplomatik yapısıyla Terazi Ay'ı, dikkatimizi ilişkilerimizi ve içinde bulunduğumuz ortamı uyumlu hale getirmeye yöneltir. Daha sonra Ay Akrep burcuna geçiyor ve enerji daha yoğun, derin ve sezgisel bir hal alıyor. Bugün ayrıca Jüpiter ile Uranüs arasında bir altmışlık açı (sekstil) oluşuyor. Bu etki değişim ve yenilikleri heyecan verici kılıyor. Yeni enerjilere, farklı yaklaşımlara ve alışılmadık bakış açılarına daha açık olabiliriz. Bu da tek başına gerçekleşen ancak etkisi daha uzun süre hissedilebilecek bir gökyüzü geçişidir. Sıradışı olana şans vermemiz ve kalıpların dışında düşünmeye istekli olmamız sayesinde şanslı gelişmeler yaşayabiliriz. Bu geçiş; grup çalışmaları, gruplarla veya organizasyonlarla bağlantılı finansal girişimler, çevrim içi bağlantılar ve projeler, eğitim, yazarlık, yayıncılık, konuşmacı olmak ve insani yardım faaliyetlerini destekler. Hayata bakışımız daha olumlu ve iyimser olabilir. Yeni sektörler ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde hem manevi anlamda fayda sağlayabilir hem de iş hayatında kazanç elde edebiliriz. Jüpiter Aslan burcundayken olaylara daha kişisel yaklaşma eğiliminde olabiliriz. Ancak Jüpiter-Uranüs bağlantısı, bu kişisel bakış açısından bir miktar uzaklaşmamıza ve değişimi daha kolay kucaklamamıza yardımcı olur. Bu dönemde iletişim kurma, seyahat etme, bağlantılar oluşturma ve öğrenme konularında daha farklı ve geleneksel olmayan yöntemler benimseyebiliriz. Bu yaklaşım, küçük adımlarla bile bize yepyeni ufuklar açabilir. Kendimize keyif vermenin ya da başkalarına ilham olmanın özgün ve sıra dışı yollarını keşfedebiliriz. Birbirimizin benzersiz yeteneklerini fark ederek, birbirimizin en iyi yönlerini ortaya çıkarabiliriz. Ay, Güneş ile yaptığı kare açının ardından boşluğa giriyor ve Akrep burcuna geçene kadar bu durumda kalıyor.