Yeşim Tijen
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Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma

Evli ama birbirimize aşık olduk

Yeşim Hanım merhaba, görüştüğüm bir bey var, kendisi evli. Birbirimize ilmek ilmek, birbirimizden kaça kaça en sonunda durumu kabullenerek aşık olduk. Birlikte ağladık, birlikte bunun bir hata olduğunu konuştuk ama her seferinde daha çok bağlandık. Biz de artık net bir şekilde karar aldık. Bahsettiğim bey evli ve 9 yaşında bir oğlu var. Karısı ile hiç mutlu değil, evliliğini oğlum için sadece vazifemi yerine getiriyorum şeklinde nitelendiriyor. Ve biz ortak bir karar ile beraber bir yola girmek istiyoruz ancak kadının yapacaklarından, boşanma sürecinden çok korkuyor ve bu konuda bana yol gösterecek biri gerekiyor diyor. Eşi fena bunu duyduğunda çocuğunu görememekten korkuyor. "Eşime bunu nasıl söylemeliyim ya da nasıl tavırlar sergilemeliyim?" konusunda desteğinize ihtiyacımız var. Geri dönüşlerinizi rica ederim.


Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, insanın hayatında yapacağı bir başlangıç evli biriyle olmamalı ama bazen kadınlar güzel sözlerin, ilginin cazibesine kapılabiliyor. Evli erkekler tarafından ustaca kandırılabiliyorlar. Bunu bazı evli erkekler zevkle yapıyorlar üzülmeden, acı duymadan, sonrasında pişman olmadan. Kimi ağlarına düşürürlerse kar sayıyorlar sonra da utanmadan pardon diyerek hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Kadınları ağlarına düşürmenin raconu hep mutsuz evliliklerinden dem vurarak ayrılacağım işte çocuklar var onlar yüzünden katlanıyorum, aslında aramızda hiçbir ilişki yok, elim eline değmiyor, eşim cinsel olarak çok isteksiz beni mutlu etmiyor, benimle hiç ilgilenmiyor, hep para istiyor, işi gücü arkadaşları beni arayıp sormaz, onu sevmiyorum gibi gibi bilinen ezberlemiş oldukları sözleri sarf ederek sahiden mutsuz bir evlililikleri olduğuna, eşinden boşanmak istediğine ikna ederek bir ilişkiyi başlatma yoluna gidiyorlar. Tabii yerseniz... Sanırım siz bu beyin kaba bir tabir olacak ama söylediği yalanları yemişsiniz. Herkes maalesef dürüst değil, herkesi kendiniz gibi sanmayın. Siz de kandırılanlardan olacaksınız sevgili kızım. Evli bir erkekle beraberseniz her türlü entrikaya hazır olmalısınız. Çünkü bu tarz erkeklerde numara çok aklınız hayaliniz almaz. Bu size kurulmuş bir tuzak. Size ben eşimle çok mutluyum ama seninle de bir beraberliğim olsun istiyorum dese onu kabul etmeyeceğinizi bildiklerinden böyle acınası metiyeler diziyorlar. Bu yolda her şey mübah sevgili kızım, göz yaşları bile...


Onlar için önemli olan hayatlarına renk, heyecan katmak. Sizin yanınızdan ayrılıp evine gidince eşiyle gayet güzel bir ilişkisi olur. Sizinle olan ilişkisi onun eşine çocuklarına daha bir şevkle sarılmasına, ilgilenmesine neden olur. Evinin kapısından içeri girdiğinde siz onun için bitersiniz. Bir daha evinden çıktığında sizi hatırlar. Şimdi size ben boşanmak istiyorum ama eşim çok fena bir kadın bana ayrılırsam çocuğumu göstermez demiş ya boşanmak isteyen adam mahkemeye başvurur, size yol yordam sormaz. Karısından korkmaz her şeyi göze alır. Size hikaye yazmaz. Bazıları bir an gerçekten boşanmak için başvurur ama mahkeme safhasına gelince asla eşlerinden boşanmazlar. Sizinle olan ilişkisini sündürmeye devam eder siz de ha bugün ha yarın diye umutla ona inanarak beklersiniz. Bu arada ne manipülasyonlara maruz kalırsınız tahmin edemezsiniz. Sizi öyle bir duruma sokar ki bu yaşanlarda hiçbir günahı olmayan eşiyle rekabete girmeye başlarsınız. Kaybeden olmak istemezsiniz. O arada kaynar, siz bu savaşın içinde tek başınıza karısını alt etmek için savaşır hale gelirsiniz. Yenilen, kaybeden olmak istemezsiniz. Kadın kadının düşmanı olur böylesi erkekler yüzünden. Yani bu tarz adamların hayatları yalandır sadece Allah bir dediğine inanın, gerisinden şüphe duyun derim. Size son olarak şunu söyleyeyim eğer boşanmak istiyorsa gitsin boşansın sizin yanınıza öyle gelsin yoksa yanında olmamanızı öneriyorum. Bize yardımcı olun demişsiniz size açıklamalarımla çok güzel yardımcı oldum yavrum gerisi sizin kendinizi yönetebilmenizde.


Sevgiler sevgili okurlarıma...


"Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya:

Olanlar oldu Tanrım

Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla!"

Didem Mamak


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