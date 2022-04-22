Kafada bitiremediğim evli biri var...

Merhaba, benim 5 yıldır kafada bitiremediğim evli biri var. Çok acı çekiyorum, bitiriyorum sonra tekrar geri dönüyorum, buna son veremiyorum. Ben 22 yaşındayım, o 39 yaşında ve 7 çocuk babası. Tanıştığımda evli olduğunu bilmiyordum sonra anlattı. “Zorla, 12 yaşında evlendirildim” dedi. Olaylar böyle gelişti, şu an da ne yapsam unutamıyorum.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlarım, bazı genç kızların gözüne perde falan iniyor sanıyorum. Yoksa kadın erkek ilişkilerinin birçok yönüyle çeşitli mecralarda didik didik edildiği günümüzde böylesi bir tercih yapmak ve o tercihe gerçekleri öğrendiğinizde bile takılı kalmak pek akıllı işi değil yavrum. Gerçekleri öğrendikten sonra arkanıza bile bakmadan bu adamdan uzaklaşmalıydınız. Siz 5 senedir ondan gidemiyorum, hep geri dönüyorum demişsiniz. Neden? Adam evli, 7 çocuklu, sizden çok büyük nesine takıldınız? Kendinizde nasıl bir eksiklik içindesiniz ki böyle bir adamda 5 senedir takılı kaldınız diye düşünmeden edemiyorum. Bu o adamla alakalı değil, sizinle alakalı bir sorun. Yazık size, sonra çok üzüleceksiniz, bunu göremiyor musunuz? Bazen kadınlar sevdikleri olsun başka bir şey istemem diyebiliyorlar. Her şeye razı gelebiliyorlar. Sonra sonra yaşadıklarıyla nasıl bir duruma kendilerini düşürdüklerini anlıyorlar çünkü yarın siz aynı kız olmayacaksınız, değişeceksiniz, farklılaşacaksınız.

Hayata bakışınız, hayatı algılayışınız, hayattan beklentileriniz her şey değişecek. Herkes aynı kalsa kimse birbirinden boşanmaz, kimse kimseyi aldatmaz. İnsan yaşadıkça gelişen ve değişen bir canlı, hayatta bu değişimlerle yaşanıyor bazen acıyla bazen tatlılıklarla. Sizde tatlılık olması imkânsız, bu kişiyle beraberliğiniz devam ederse muhtemelen kuma olarak, imam nikâhlı olarak gerçekleşecektir. Siz bugün kabul etmeye niyetli olduklarınızla yarın kendi kendinizi harcadığınız için çok pişman olacaksınız ama dilerim böyle bir durum hiç gerçekleşmesin. Çünkü 39 yaşında, 7 çocuk babası bir adam sizi hiçbir şekilde mutlu etmeyecektir. Onun bakması gereken kendiyle beraber 9 nüfusu var. Bir eşi var. Siz bu ailede kendinize yer bulabiliyor musunuz? Buluyorsanız bu yer neresi? O yeri kendinize, gencecik hayalleri olan bir genç kıza yakıştırıyor musunuz? Bu adam sizinle nişanlanamaz, evlenemez. Sizin heyecanlarınıza, heveslerinize, hayallerinize ortak olamaz. Merak ettim siz bu adamdan ne bekliyorsunuz? Ne bencil bir adam ki sizin gibi henüz çok genç ve tecrübesiz birini utanmadan hala kendinde tutuyor. Birbirinize uygun olmadığınızı kendi bal gibi biliyordur ama hayaller bekar gezmek ya da kuma almak; gerçekler 7 çocuklu iflah olmaz bir adam olduğu.

Güzel bir şey gördünüz mü mesela bir çiçek, ne yaparsınız? Ben sadece koklarım, derin derin koklarım, gözlerimle severim, asla koparmam. İşte bazı güzel olanlar veya dalından kopmaması gereken çiçekleri sırf siz beğendiniz, size ait olsun istediniz diye bencilce ait olduğu dünyadan koparamazsınız. Kopardığınızda solacağını bilirisiniz ama bazı insanlar bencilliklerinden o çiçeği dalında bırakmak istemezler, ille koparırlar. Sizin ilişkiniz de bu. Adam ikinizin denk olmadığının, mutlu olamayacağınızın farkındadır ama ne yapıyor? Sizi kandırıyor. “Seviyorum” diyor. “Çok küçüktüm, 12 yaşında evlendirildim” diyor. Bu daha kötü ya sizden büyük çocuğu vardır bu adamın. Sizi sevmeyecek, kabul etmeyecek, hep sorunlar yaşayacağınız 7 çocuk ve bir eşle karşı karşıya kalacaksınız. Bunlar abartı falan değil gerçeğin ta kendisi. Bir de siz bu adamla beraber olmak için bir sürü hayalinizden feragat edeceksiniz. Tüm bu feragatleriniz ilerde sizin üzerinize üzerinize gelecek. Onunla olabilmek için feragat ettiklerinizin pişmanlığı içinde yanıp tutuşacaksınız. Kendime yazık etmişim akılsız başım diyeceksiniz. Bu kişiden artık uzaklaşmaya başlayacaksınız ve sonra günümüz iletişim kolaylığında muhtemelen bu adamı aldatacaksınız.

Önemli bulduğum bir sorun da 12 yaşında bir çocuğu evlendirebilecek zihniyette ailesinin olması… Bilmem, o zihniyetten çağımıza ulaşmışlar mıdır bu aile? Siz ne dersiniz? Daha aranızdaki yaş farkını hiç katmadım farkında mısınız? Yeni katacağım. Evlenecek kişilerin yaşları birbirinden bu kadar uzak olmamalı, 17 yaş farkınız var. “Baba gibi olur”, “erkek olgun olursa iyi olur”… La Fontaine’den hikâyeler bunlar. Hayır, hiç iyi olmaz diyeceğim çünkü siz gençleşiyorsunuz, o yaşlanmaya doğru gidecek. Bu aranızdaki yaş farkı bugün göze gözükmez ama yarın her şekilde size gözükmekle kalmaz bir de batmaya başlar. Bütün bunları yaşamanıza mani olacak olan sizsiniz.

İnsan sizin yaşınızda neleri alt edebileceğinin farkında olmuyor. Bir yeltense bir sabretse, o sabırdaki eşiği geçirmek için gayret etse işte ondan sonra ne kadar güçlü olduğunu, sorunlarla baş edebileceğini görecek. Tıpkı oruç tutmak gibi. Ezan saatine kadar acıksanız da sabırla, istekle, kendinize inanarak, gayretle beklemek ve sonra vakit geldiğinde rahatlamak gibi düşünün. O yüzden kendinize direnin yavrum. İnsan aklındaki korkuları, “yapamam”ları, “edemem”leri aşarsa güzel günler işte tam da orada sizi bekliyor olacak. Çünkü artık neleri yapabileceğinizi fark etmiş, kendinizi keşfetmeye başlamışsınız demektir bu. Hayatınızdaki güzel günler o eşikten sonra bilesiniz isterim.

Sevgilerimle...

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