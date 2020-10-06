İleride sıkıntı yaşar mıyız?

Merhaba, 3 aylık sevgilim var. İkimizde birbirimizi çok seviyoruz. 2 gün önce eski sevgilisiyle daha önce birlikte olduğunu öğrendim. Benden önceki hayatından yani 8 ay önce olmuş olay, 1 kere olmuş başka olmamış. “Çok pişmanım” diyor, ağlıyor. Bana sarılıp ağladı hatta beraber ağladık. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Çok seviyorum, çok çaresizim ileride sıkıntı yaşar mıyız? Yaşlarımız 20. Evet, yaşlarımız daha küçük sayılır ama birbirimizi çok seviyoruz. Fikirlerinize, tavsiyelerinize ihtiyacım var.

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlarım, hangi günlerden ne günlere geldik, daha nerelere erişecek insanoğlu. Bu değişim aşama aşama. Bazı değişimlere insan üzülüyor, bazılarına “Ne iyi oldu” diyor bazılarına da “Zaten bu durumun biraz daha gevşemesi gerekiyordu” diyor. Benim gördüğüm her yaşanan çağ insanlara bazen bir şeyler kattı bazen insanlardan bir şeyler aldı. Bizim toplumumuzdan yaşanan çağa bakınca kadını ve erkeğiyle adeta kabuk değiştiriyoruz. Bir şeylerin değişmesi, çağa uyum sağlaması kadar normal bir şey yok ama özünü kaybetmeden olmalı bu kabuk değişimi. Bugün konumuz hiç bitmeyen bir sorun yumağı bekâret… Yıl 2020 ve biz hala bekâreti tartışıyoruz. Kadınların üzerinden hala namusun tartışılması bana toplumumuzu anlatıyor. Erkek egemen bir toplum çünkü… Aslında sorgulanması gereken erkek. Bu görmemezlikten, bilmemezlikten geliniyor varsa yoksa kadın kadın… Allahtan bu kabuk değiştirmeden bazı erkeklerde nasibini aldı ve kadına karşı önyargılarını bir parça kaldırdı. Kadınların evlenmeden önce biriyle birlikte olması eskisi kadar sorun olmuyorsa bu yalnız kadının değil erkeğin de eseridir. Hem iyi yönde hem kötü yönde katkıları olduğunu söylemezsek onlara ayıp ederiz. Gerçekten de sevgili okurlarım erkeklerin katkısı olmasa bugüne gelinemezdi. Onların yaşananlarda daha çok katkılarının olması dolayısıyla bakış açılarının değişmesi sebebiyle kadının yolundaki engelleri tek tek kaldırmasına adeta yardımcı olmuştur. Siz genç olan okurlarım bilmeyebilirsiniz; ben de tam bilmiyorum ama duyuyorduk eskiden bir genç kızın bekâretini kaybetmesi demek yaşamının bitmesi, güzel bir geleceğinin kalmaması, yaşarken ölmesiyle sanki eş değermiş. Hatta bırakın bekâreti nişan atmış bir kızla kimse evlenmek istemezmiş. Kadınlar nelerden geçmiş değil mi? Bir hatanın bütün yaşamınızı çalması, Allah’tan reva mıydı bu? Değildi. Şimdiyse bu durum bir nevi tercih durumuna doğru gidiyor çünkü kendi bedenleri. Kimse kimsenin bedenini esaret altına almamalı. Siz ve sizin gibi yaşananlara bir felaket, dünyanın sonu olarak bakmayanlar endişelenip korksalar da insan yanlarını kaybetmeyenler çoğaldıkça genç kızlar yaşadıklarını kapatmak için doktor doktor gezmeyecek veya yalana başvurmayacak. Bir erkek nasıl biriyle beraber olabiliyor ve bununla erkekliğinden bir şey kaybetmiyorsa bir genç kız da sevdiği erkekle beraber oldu diye dünyası başına yıkılmayacak. Bu kulağa hoş gelmese bile inanın iyi bir şey.

Sizde iyi bir gençsiniz yavrum. Kız arkadaşınıza dünyayı dar etmemişsiniz. Yalana başvurmamış size gerçeği söylemiş. Bunu aslında sizi yeterince tanımadan anlatması cahillik, kötü niyetli insanlar kullanabilirler bu durumu. O daha çok genç ve yaşam tecrübesi yok dikkatli olmalı. O yüzden de onu kendinizden de korumalısınız. Bunu yapabilecek misiniz? Önce gerçekten birbirinizi tanımayı amaçlamalısınız. Şimdiden soru işaretleriyle dolmanın bir âlemi yok. Cevapları hemen bugünde bulamazsınız. Arkadaşlığınızı arkadaşça yaşamaya çalışmalı, bu durumla ilgili soru işaretlerinizi kız arkadaşınız tanıdıkça ya aşacaksınız ya bu soruna takılacağınızı kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. Çünkü insanı değerli kılan insanın davranışları, hal ve hareketleri, yaşam biçimidir. Sizi ilgilendirecek durum bu olmalı. Onu tanıdıkça ya sevmeye layık bulacaksınız ya da bulmayacaksınız. Bunu size zaman gösterecek yavrum.

“Ve aşk; bir saç teli kadar inceydi,

Üstünde yürüyebilmek için,

Cambaz olmak değil,

Yürekli olmak gerekiyordu...”

Sevgiler sevgili okurlarım...