Yeşim Tijen
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11 Eylül 2020 Cuma

Geçmişi unutamadım

Merhaba Yeşim Hanım, benim başımdan karmaşık bir ilişki geçti. Nişanlımla 2016 yılında tanıştık; mutluyduk, seviyorduk birbirimizi. Kendisi devlet memuruydu, ben özelde çalışıyordum. Aradan 8 ay geçti bir anda değişti, “ailem evliliğimize müsaade etmez, ayrılalım” dedi ve bitti. 1 ay sonra başkasıyla tanıştı bir müddet sonra yüzük taktılar nişanlandığı çocuk buna ihanet etmiş ve ayrıldılar. Sonra biz tekrar konuştuk, anlaştık, denedik ve nişan taktik. Ama hep beni terk edip başkasıyla olması, onla her şeyi yaşayıp dönmesini aklım almadı. Geçmişi unutamadım ve bu sefer ben ayrılalım dedim ve düğüne 2 ay kala bitti, yüzüğü attık. Şu an pişman mıyım, mutlu muyum? Bilmiyorum ama huzurluyum...


Yeşim Tijen'in cevabı:

İnsanlar en az kendi bedenlerine ruhlarına kulak verirler kendinden gelen birçok dürtmeye tak tak vurup “hey duy beni” diyen uyarılara “yok canım bana öyle geliyor herhalde” diyerek umursamazlar. Oysa bedenimizle ruhumuzla verdiğimiz sözsüz tepkilerimiz vardır, görmekten kaçındığımız ya da görsek de üstünde durmadığımız… İşte bu hissettiklerinize sonunda gerçek anlamda kulak vermiş olmalısınız. Nişanlınızdan ayrılmanızı sizin gerçek duygularınıza kulak vermeniz olarak yorumluyorum. Ya onu hiç affetmediniz ya da kendinize bile yalan söylediniz. Affettim demekle yaşananlar affedilmiyor.


Bakın içinizde neleri saklamışsınız… Hırs, öfke, intikam duygusunu ruhunuzun derinliklerine sıkıştırmış belki kendinizde fark etmeden öylece beraberce aynı yolu yürümeye çalışmışsınız. Yaşadığınız bu ayrılık için şimdi huzurluyum demişsiniz. “Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer” demiş sevgili Mevlana. İşte nişanlınızın başına düşen ayrılık olayı da tam bunu anlatıyor. Sizden ayrıldıktan hemen bir ay sonra biriyle tanışıp nişanlanması ya çok büyük tesadüf ya da belki öyle açıklama gereğini duydu. Dün sizinle evlenmeye yanaşmazken o kişiyle hemen nişanlanmış olması onun âşık olduğu ve bir an önce ilişkisini evliliğe taşımak istediği anlaşılıyor. Sizinle olan ilişkisini ailem evlenmemize izin vermez diyerek noktalarken ihanete uğrayıp nişanlısından ayrılınca yara bandı olabilmişsiniz ve ailesi size karşı çıkmadı çünkü sorun sizde değil onun duygularında olmalıydı. Bütün bu yaşananların açıklaması budur sevgili oğlum. Dün sağlam duyguları taşımayan biri bugün sağlam duygular içinde olur mu? Burası muamma. Olursa bu ne kadar sürer? Tekrar vazgeçer mi? İşte bu sorulara tatmin edici cevaplar veremediğiniz için güveninizi, inancınızı, saygınızı artık kaybettiğiniz için bu ilişkiyi bitirdiniz diye düşünüyorum.


Eğer bir ilişki bittikten sonra kendinizi rahat hissediyorsanız, huzurluyum diyorsanız o ilişki siz ayrılalım demeden çok önce bitmiştir. Beraber geçirdiğiniz zaman sadece sizin uzatmalarınız… Duygularınızı tahlil etmeniz için gereken süreydi. Her şeyin her ikiniz için hayırlı olması dileğimdir.


Sevgiler sevgili okurlarıma…


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