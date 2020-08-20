“Değiş, yoksa olmaz” diyor

Merhaba Yeşim Hanım, gerçekten artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yaklaşık 3 senedir beraberiz, 1,5 ay önce nişanlandık ama nişanlım değişti. Yani aslında çok kıskanç birisi kendisi ve bende son zamanlarda çok bunaldım bundan. Ona beni fazla sıkmamasını söyledim. Bana insan içinde hayatta kötü söz söylemezdi, söylemeye başladı toplum içinde ve arkadaşlarımızın yanında. Ben de onun üzerine beni fazla sıkmamasını söyleyince değişti olarak gördü beni. Yaklaşık 1 haftadır kavga ediyoruz ve bana “Değiş, yoksa olmaz” diyor. “Ben benim sözümü dinlemeyen birisiyle yapamam” diyor, en ufak bir şeyde küfür ediyor. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor ama neden bu halde inanın ki bilmiyorum. Yarın annesiyle konuşacak nişanı bitirmek için. Bana dediği tek şey değişeceksen konuşmayayım. Ben sadece birazcık rahat bırakmasını söyledim oysaki. Kuaföre gitmeme izin vermiyor, oje sürmeme izin vermiyor, saçımı açmama izin vermiyor. Olay bundan ibaret. Lütfen bana rahatlatıcı bir şeyler söyleyin…

Yeşim Tijen’in cevabı:

Saç-sakal-kaş-bıyık serbest mi sevgili kızım? Bunlara da nişanlınız izin vermezse artık kanka olarak görüşürsünüz. Gerçekten güldürdünüz beni. Sizi yıllardır tanıyor, biliyor, nişanlanacak kadar güvendiyse bu değiştirme gayreti nerden çıktı diye sizin gibi merak etmiyorum. Nişanlınız kendini açığa çıkarmış. Şimdiye kadar farklı bir karakter çizmiş. İşte gerçek nişanlınız ama beğenmiyorsunuz. Küfür eden, başkalarının yanında kötü söz söyleyebilen biri nişanlınız. Evlenince düzelmeyecek, bunları yapmaya devam edecek farkındasınız diye umuyorum. Eğer dediklerini yapmazsanız nişanı atacağını söylemiş. Siz orda, o anda “Sen beni tanıyordun. Kuaföre gittiğimi, oje sürdüğümü biliyordun. Şimdi bunlara karşı çıkıyorsan esas ben düşünmeliyim bu nişanlılığı!” demeliydiniz. Hala aynı şekilde baskıya devam ediyorsa nişan yüzüğünü çıkarması gereken biri varsa o sizsiniz. Taviz vermeyeceksiniz. Taviz, tavizi getirecek ve ezileceksiniz. 3 yıl arkadaşlık ettiniz ve nişanlandınız diye evlenmek zorunda değilsiniz. En azından nişanlıyken bu yönlerini görebildiğiniz için şanslısınız. Kaçıncı yüzyıldayız? Tabii ki kuaföre gideceksiniz, oje süreceksiniz, kendinize özen de göstereceksiniz. Bunlar olması gerekenler. Bir genç kız kendisi için ufacık şeyleri bile yapamayacaksa niye evlensin, yasaklarla boğuşmak için mi? Yasakları onlarla kalacak mı sanıyorsunuz? Daha fazlası da olacaktır. Çünkü kadına değer vermiyor. Çağa uyum sağlayamamış, yobaz bir karakter, ben diyor, biz demiyor. Biz olmayınca siz, siz olamayacaksınız. Daha şimdiden sizi kararlarının altında eziyor. Ben ne dersem o olacak diyorsa siz bu durumda her zaman ben bilmem beyim bilir mi diyeceksiniz? Yaşamda ve evliliğinizde varlık göstermeyerek yok olmak istiyorsanız bu nişanlılığı evliliğe götürebilirsiniz. Çok üzülür, çok gözyaşı döker, keşke dersiniz. Keşkeeeee…

Normal olan bir genç kızın zaten nerde ne şekilde giyineceğini bilmesidir. Sonuçta gençsiniz, bazen heveslenip normalde giyindiğinizden daha farklı kıyafetler giyebilirsiniz, böyle bir durumda nişanlınız devreye girebilir, sizi uyarabilir, siz de bunu normal karşılarsınız ama nişanlınız sizi tümden değiştirmek istiyor. Saçını açamazsın demesi abesle iştigal. Siz eğer kapalı bir genç kızsanız tutarlı olmak zorundasınız. Ya açık ya kapalı olarak yaşamınızda bir tercih yaparsınız ama siz açıksanız saçınızı açmanıza karışıyorsa normal bir davranış durumunda değil demektir. Ayrıca kimse için başörtüsü çıkarılmaz ya da kimse için başörtüsü takılmaz, bu tamamen insanın inancı, iç dünyası ile ilgilidir. Aksi durumda istemeyerek yaptığı için bu durum sonradan kişiyi bunalımlara sokar, bunlar da aklınızda bulunsun iyice bir düşünün. Bana sizi rahatlatıcı bir şey söylememi istemişsiniz. Bunu ben de çok isterdim. Bahsettiğiniz konular “Aaa olur böyle şeyler” diyebileceğim konular değil. Size baskısı kıskançlıktan değil, kendi hayat tarzından, görüşünden. Bencil, bağnaz bir genç. Bırakın ayrılmak istiyorsa ayrılsın ama siz kendinizden, yaşamınızdan bir erkek uğruna vazgeçmeyin yavrum. Unutmayın; bugün sizi kuaföre göndermeyen, güzel giyinmenize izin vermeyen, saçınızı açmanıza kadar engelleyen adamın, yarın sizi beğenmeyip kuaföre giden, bakımlı bir kadın bulup sizi aldatma olasılığı da çok yüksek. İnceden inceye düşünün. Evlilik hayatınızın en önemli kararı. Kendinizi seviyorum diye yakmayın. Küle dönersiniz. Size nişanlınız için umut veremediğim için üzgünüm. Sizin umudunuz eğer aklınızla hareket etmeyi başarırsanız zaten sizsiniz yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma…