Ruhumuzda bahar temizliği

Yaşadığımız mekanlarda yapılan bahar temizliğini ruhumuz için de yapabiliriz; hatta yaz mevsimine bir ay kala mutlaka yapmalıyız da... Üstelik ruhumuzda yapacağımız bahar temizliği için pahalı malzemelere veya zorlayıcı bedensel aktivitelere hiç gerek yok.

Peki, ruhsal bahar temizliği nasıl yapılabilir? Öncelikle bu tür bir temizliğin mekan temizliği gibi belli bir sürede başlayıp bitecek bir süreç olmaktan ziyade, önce bir farkındalıkla ve gözlemle başlayıp sonra zaman içinde süreklilik kazanan bir değişim-dönüşüm yolculuğu olduğunu belirtmek gerekir. Tabii ki bu temizliğin de aşamaları ve her aşamanın kendine has adımları var ancak sürecin bitmesi gereken kesin bir tarih yok...

Bu temizliğe nereden başlayacağız? Tabi ki en derinlerden yüzeye doğru çıkarak... En derinlerden kastım, sizi karşılaştığınız olaylar karşısında güçlü bir şekilde yönlendiren ancak iteklediği yönden pek de memnun olmadığınız o derinlerden gelen ses... Hepimizin doğuştan gelen ve içinde büyüdüğü aile/toplum aracılığıyla cilalanıp parlatılan bir eğilimi vardır. Bu eğilimleri iki ana grupta toplayacak olsak, herhalde içe dönükler ve dışa dönükler diyebilirdik. Tüm insanlar mutlaka bu iki gruptan birine daha yakın bir donanımla dünyaya gelirler. İçe dönük veya dışa dönük bir yapının özelliklerine dayanarak alt gruplar da oluşturulabilir. Ancak esas olan ruh temizliğini tarif ederken bahsettiğim başlangıç noktası olan farkındalıktır; doğuştan gelen yapınıza dair bir farkındalık oluşmasıdır. Bu başlangıç önemlidir; çünkü bu farkındalık kendinizi tanımanın ve olduğunuz gibi kabul edip anlamanın altyapısıdır. Eğer bu aşamayı tamamlarsanız, en azından buna niyet ederseniz, zaten ruh temizliğine başlamışsınızdır. Tüm yaşam hikayenizi bu farkındalık gözlüğünü takıp daha gerçekçi değerlendirebilirsiniz. Gerçekçi, somut verilerle kendini değerlendirebilmek, sizi aşırı dramatik ya da öfkeli yaklaşımlardan korur ve bir nevi steril bir iç dünya sunar.

Kendinize ve yaşam hikayenize iyi temizlenmiş merceklerle bakabilmek, köşe bucak ruh temizliği için öncelikli olarak nereden başlamanız gerektiğini görmenizi sağlar. Bu aşamada temizlenecek/ferahlatılacak ilk bölüm, size ait olmayan ama zaman içinde benliğinizin bir parçası gibi bünyenize entegre olmuş parçaların (duygu ve düşüncelerin) bulunduğu, dünyaya karşı bakış açınız ve duruşunuzdur. Tam olarak size ait olmayan parçaları bulmak o kadar da zor değildir; işe en yakın çevrenize (ebeveyn, kardeş, size bakım vermiş kişiler, çocukluk/gençlik döneminde etkilendiğiniz kişilere) daha dikkatli bakarak başlayabilirsiniz. Bu çevredeki kişilerle benzer özellikleriniz varsa, daha derin bir incelemeyle bunlardan hangilerini severek taşıdığınızı hangilerini üzerinize yapışıp kalmış gibi sürüklediğinizi hemen tespit edebilirsiniz. İşte asıl ruh temizliği bu aşamada başlar... Çünkü üzerinize takılı kalanlardan kurtulmayı, arzu ettiğiniz kadar kısa sürede başaramayabilirsiniz. Ancak bir kez kolları sıvayıp bu tarz bir temizliğe giriştiniz mi, artık geri dönüş yoktur. Ne zaman biteceği bilinmez ama iç dünyanız tamamen size ait, en derindeki özünüzü yansıtan pırıl pırıl bir ortam olana kadar ruhunuz huzur bulmaz...

En azından hayatınızda bir kere cesaret edip böyle etraflı bir ruh temizliğine girişmenizi şiddetle tavsiye ederim. Size hayatınızın ikinci baharını yaşatacak böylesi bir temizliği tek başına yapmaya çalışmak çok zahmetli ve zaman zaman motivasyon kırıcı olabilir; bu nedenle bu yolculuğa yetkin bir psikolog veya psikoterapistle çıkmanız, süreci daha güvenli yaşamanızı sağlayabilir. Danışanlarla çalışmalarım sonucunda hep şunu gördüm: Ruh temizliğinde ferahlıktan ve huzurdan sonra en yoğun hissedilen duygu “hafifleme” oluyor, ki bu da aslında temizlik yapılması (fazla yüklerden arınılması) gerektiğini gösteren en önemli kanıt... Ruh temizliğine niyet eden herkesin en kısa zamanda bu duyguların keyfini deneyimlemesini dilerim.