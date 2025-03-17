Keyif almayı biliyor muyuz?

Kapıdan baktıran Mart ayında, yaz mevsiminden çalma birkaç sıcak gün yaşadık. Kimimiz birden bastıran sıcaklardan rahatsız olup sızlanmaya başladı, kimimiz aylar önce kaldırdığımız yerden tişörtleri çıkarıp açık alanlara koştu... Üstelik bu sıcak günlerin bir kısmı da haftasonuna denk gelince, istediği oyuncağı hediye alan çocuk gibi sevinenlerimiz çoğunluktaydı.

Böylesine içimizi ısıtan bir mevsim fragmanı izleyince, keyif alma ve bunu bilinçli olarak yapabilme becerisinden bahsetmek istedim. Çünkü geçen hafta yaşadığımız gibi, keyif alma fırsatları birden karşımıza çıkabilir, çok uzun sürmeyebilir ve antrenmanlı değilsek o fırsatı değerlendiremeden hatta belki farkında bile olmadan kaçırabiliriz...

Keyif almayı öğrenmek ve kendi keyif tercihlerinizi oluşturmak, aslında hayat okulunda geçmemiz gereken temel derslerden biri... Tahmin edebileceğiniz gibi, yaşamla ilgili öğrenmemiz gereken birçok konuda olduğu gibi keyif almayı öğrenebileceğimiz ilk ortam doğup büyüdüğümüz ev, yani "aile kültürümüz". Çocukluk çağlarımızdaki en geçerli öğrenme kaynağımız gözlem yapmak olduğundan, çevremizde yaşamın (tüm zorlayıcı anlarına rağmen) keyif alınacak anları da olduğunu bilen ve bu anları hem bizzat yaratarak hem de uygun koşullar oluştuğunda hemen değerlendirerek hakkını veren bireyler olduğunu gözlemlemek, bize bu işin nasıl yapıldığını gösteren ilk okuldur. Bu tür aile kültürlerinde keyif alma anları, yaşamın önemli bir parçasıdır; insanı zor anlara hazırladığı ve bir bakıma "şarj ettiği" bilinciyle her şart altında mutlaka yaratılır ve kıymeti bilinir. Tıpkı bizim geçen hafta Mart ortasında yazdan çaldığımız günler gibi, rutinin koşturması ve stresine bir ara verilir, bir zaman nişi açılır ve bu anları hiçbir negatif düşüncenin/davranışın etkilemesine izin verilmez. Çok yoğun ve stresli zamanların yorgunluğunu ve baskısını azaltma amaçlı aile yemekleri, birlikte yapılan eğlenceli aktiviteler gibi... Bunlar özellikle planlanır ve uygulanır.

Yetişkin olana kadar bu anların yaşam mücadelesindeki önemine ve olumlu katkısına şahit olursanız, siz de bunu yaşamınızın bir parçası, bir alışkanlık haline getirirsiniz. Yaş ilerledikçe keyif duygusunun daha çok ayırdına varıp, yaş dönemlerine göre hangi aktivitelerden veya ortamlardan keyif aldığınıza dikkat eder, bu anları yaratabilmek için özel bir özen gösterirsiniz. Güzel bir yemek hazırlamak ya da yemek, sevdiğiniz müzikleri dinleyerek dinlenmek, doğada zaman geçirmek, şehrin size mutluluk veren bir semtinde gezinmek gibi... Bu tür aktiviteler günlük hayatın koşturmasında çok sık organize edilemeyecek, daha uzun zaman gerektiren aktiviteler olduğundan, repertuarınızda mutlaka hızlıca organize edilebilecek, daha kısa zaman isteyen ancak hissedeceğiniz keyif duygusu aynı derecede yoğun olan mini aktiviteler de bulundurmalısınız. Örneğin; iş yoğunluğu arasında bir kaçamak yaparak sessiz bir köşede sevdiğiniz bir içeceği yudumlamak ve yaşamınızın güzel anlarını hatırlayarak adeta başka bir gezegene ışınlanmak gibi...

En başta da belirttiğim gibi, bu aslında yaşamın ilk dönemlerinde yaşadığınız ortamda görerek öğrenebileceğiniz bir beceri... Birçok danışanla çalışırken keyif alma becerisinin hayatımızdaki öneminin ve işlevinin bilinmediğine şahit oldum. Aslında keyif anlarına dönüştürülebilecek birçok basit aktivite, bir telaş içinde görev gibi yerine getirilip tüketiliyor ve çeşitli sürelerde şarj olma fırsatları kaçırılmış oluyor. Büyüme döneminde bu beceriyi kazanamamış her yetişkinin, er ya da geç "bilinçli keyif alma becerisini" kazanması ve yaşamına entegre etmesi gerekiyor. Tabii ki burada sadece keyif almaya odaklı yaşamaktan değil, günlük koşturmaya rağmen bu anların özel olarak yaratılarak ve kıymetinin bilinerek yaşanmasından bahsediyorum. Herkese çok keyif aldıkları anlar yaşabildikleri ve adeta yaşamın değerini hissettikleri günler diliyorum...