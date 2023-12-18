Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen Tüm Yazıları
Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi

Yeni yılda sihirli değnek değer mi?

Yine bir yeni yıl arifesindeyiz ve büyük ihtimalle yeni yıl dilekleri ile birlikte hedefleri de gündemimizde yavaş yavaş yerini almaya başladı... Bir şeylerin sihir yapılmış gibi kendiliğinden gerçekleşmesini dilemek, insan canlısına gerçekçi hedefler belirlemekten ve bunun için küçük adımlar atmaya başlamaktan çok daha kolay gelir. Peki bu neden böyledir? Yazının devamında bu soruya verilebilecek muhtemel yanıtları derlemeye çalışacağım.


1- İnsan konformisttir; yani her zaman öncelikli olan en derin içgüdümüz hayatta kalmak ise bunun en güvenli ve en konforlu biçimini isteriz. Sadece güvenli bir ortamda yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor olmak bize yetmez. Eğer gerçekten medeniyet bu kadar gelişmemiş olsaydı ve hala mağaralarda/barınaklarda yaşıyor olsaydık, belki yeni yıl için en büyük dileğimiz seneye de aynı ortamda sağlıklı biçimde hayatta kalabilmek olabilirdi. Ancak şu anda içinde yaşadığımız dünyada türlü türlü yaşam ortamı var ve teknoloji sayesinde bütün bu çeşitleri görebiliyoruz. Tabii ki bütün bunların içinde en konforlu görünen ortamı istiyoruz. Asıl konumuzun “yeni yıl dilekleri” kısmını bu şekilde açıklayabiliriz.


Ancak içsel ikilemimiz, bunları elde etme kısmında başlıyor. Çünkü konformist olmanın bir başka özelliği, konforu azaltacak eylemlerden kaçınmaktır. Örneğin; canımız bugün aromalı, bol süt köpüklü, süslü sunumlu bir kahve isteyebilir ancak maddi gücümüz olsa bile bu kahveyi içmek için satıldığı yere kadar gidip kendimiz almak zahmetine katlanmak istemeyiz; getir-götür hizmetleri sunan bir firmaya bu işi delege ederiz. Teknoloji ile birlikte hizmet sektörünün de bu çağda zirvelere tırmanmasının nedeni budur. İnsan canlısı bir şey istediğinde onu elde etmek için tercih edeceği yol her zaman en kolay, rahat ve zahmetsiz olanıdır.


2- Adalet duygusu: Yukarıda bahsettiğim gibi, artık tüm dünyada aynı yaşam ortamı geçerli değil. Tek tip yaşamıyoruz ve bu farklı biçimlere ulaşma yolları da maalesef aynı değil. Örneğin; ortalama bir çalışan, en basit konforlardan biri olan beyaz eşyaları satın alabilmek için bir sene boyunca taksit ödemek zorunda iken diğer yanda piyango bileti alan bir başka çalışana yüklü bir ikramiye çıkabiliyor ve bu konforu satın almak için hiç bir zahmete katlanması gerekmiyor. Yani yaşadığımız çağda giderek yükselen değer olan “konforlu&zahmetsiz” yaşam biçimine ulaşmak için gereken maddi gücü elde etmenin yolları da çok çeşitlendi. Üstelik yasa dışı veya genel ahlak anlayışına ters düşen yollar da bu çeşitlere dahil... İnsanın konfora ulaşmak için bir süre gayretli bir çaba içinde olması gerekliliğinin ortadan kalkması durumunda, çaba gösteren bireylerin içinlerindeki adalet duygusunun zedelenmesi gayet anlaşılabilir... Bunun yanı sıra çaba gösterme gereğine inanç da sarsılıyor ve belki yaşam için gerekli bir çok şeye kolayca ulaşmak için, psikolojik açıdan başka türlü bedeller ödemeye hazır hale geliniyor. Daha konforlu ve zahmetsiz bir yaşama ulaşmak için, sevgi ve saygı temeline dayanmayan evliliklere razı olmaya hazır gençkızlarda olduğu gibi...


3- Azim, inanç ve sabır: Çaba gösterme gerekliliği geçerliliğini kaybederse ve toplumun bazı bireyleri popüler olan konforları zahmetsizce elde etmeye başlarsa, insanın hayatta kalma içgüdüsü için çok önemli olan azim/irade, inanç ve sabır unsurları giderek zayıflar. Çaba göstermeye ve uzun vadede niyetini korumaya dair motivasyon ve dayanma gücü, yerini “armut piş ağzıma düş” tarzı bir beklenti içinde yaşamaya bırakır. Arzu edilenleri zahmetsizce elde etme beklentisi arttıkça, yaşamında bazı taşları oynatmaya ve belki biraz yorulmaya, zorlanmaya karşı direnç de artar.


İşte, yaşamımızın yeni yılda iyi yönde farklı olmasını dilerken şu anda neden istediğimiz gibi olmadığını araştırmak ve olanaklarımız dahilinde en iyi seviyeye getirebilmek için kendi kendimize neler yapabileceğimizi planlamak yerine, içten içe adeta bunların sihirli değnekle gerçekleştirilmesini beklememizin nedeni budur... Ancak yaşamın kalıcı ve güvenilir biçimde iyileşmesini/standardının artmasını istiyorsak, değişebileceği en iyi biçimi hayal ederken gerçekçi olmalı ve sadece kendi kaynaklarımıza güvenmeliyiz. Bir şeylerin farklı olabilmesi için bizim de farklı olmamız gerektiğini ve bunun kolay olmayacağını her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Yeni yılda sağlık bile dileseniz, sağlıklı olabilmek için benimsenmesi gereken yaşam tarzını uygulamanız gerekecektir. Bu nedenle yeni yılda herkese bol akıl-yürek dengesi, cesaret ve sürekli şarj olan bir yaşam motivasyonu diliyorum...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Yeni yılda sihirli değnek değer mi? Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Eşim dışarı çıkmama izin vermiyor! Yeşim Tijen
Çam ağacı süslemenin davası mı olur? Av. Aslı Karataş
Yay Burcunda Yeniay ve Merkür Retrosu: Rotasız Gezginler ve Sabırlı Planlar  Kristin Demirci
Anlaşmazlıklarda farkındalık Burcu Bağıran
Çalışmayan kadın var mıdır? Sinem Uslu
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.