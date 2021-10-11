Özlem Özülker
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11 Ekim 2021 Pazartesi

Kadın kendini doğuruyor

Kadın, ruh ile maddenin, gök ile yerin buluşmasını, bolluk ve bereketin vücut bularak ifade olmasına aracı olur.

Kadın, ilahi O'lanın yeryüzüne inmesi için birer araç olarak yaratıldı.

Kadının elinde çok kıymetli bir anahtar var. Rahmi ve yüreği ile kurabildiği bağlantı.

Dişiliği temsil eden bu iki hayati organı ile kurduğu fiziksel ve ruhsal ilişki onun kendini daha iyi tanıyarak köklenmesini sağlar. Kadın, rahminin ve yüreğinin bilgeliğine danışarak özgünlüğünü, gücünü ve hayattaki yolunu bulur.

Özgün kadın “vahşi” ve “özgürdür”.

Sezgilerini duyan, ona güvenen ve aldığı kararların sorumluluğunu üstlenerek, hem kendini besleyen hem etrafını gözeten kararları alabilendir.

Atalarını onurlandırırken gelecek nesillere etkisinin de farkındadır.

Yeri geldiğinde soru sormayı bilir, yeri geldiğinde ise dinlemeyi.

Özgün kadının gücü zerafetinden, netliğinden, şefkatinden ve ruha olan güveninden gelir. Bedenini, zihnini ve yüreğini bu şekilde sağaltır.

Ve gerektiğinde sağlıklı sınır çizmeyi bilir, yani “merkezinde kök salarak” özgünlüğüne kavuşur.


Kadının, annesinin rahminden çıktıktan sonra kendini doğurması önemlidir.

Kendini doğurduğu vakit özgünlüğüne ve özgürlüğüne kavuşur.

Böylece tüm canlılara güçlü bir örnek ve rehber olur.


Her şeyden önce “evine varması”, Rahmi ve yüreği ile buluşması gerekir.

Ancak bu doğumu gerçekleştirebilir.


Rahim, kadının şefkatli içsel annesi ve “Toprak Ana”nın bir uzantısıdır.

Rahim, madde boyutundaki ilk evimizdir.

Burası yalnızca insanın gelişip büyüdüğü değil, fikir, ilham ve sezgilerin de geliştiği ve ifade olmaya hazırlandığı bir doğumhanedir.


Kadının doğa ile kurduğu sağlam bağ, onun parlamasına, hayatta akışkan kalmasına, kendini güvende hissetmesine, korkularını yenerek gücüne erişmesine ve yaratıcılığını kolayca ifade etmesine hizmet eder.

Doğa onun evi ve ana besin kaynağıdır.

Rehberi ve şifacısıdır.

Yüreğini ve rahmini arındıran ve besleyen odur.



Bu şekilde kadın yaşam nektarını üretir.

Bu nektar hayatiyeti arttırır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.


Fiziki açıdan bakarsak…

Rahim, toplayıcı ve enerjiyi tutan bir organdır.

Yaşanan cinsel ilişkiler,

Yakınlık hissederek güvenle kalb açıklığı ile kurulan tüm ilişkilerde rahimde enerjetik bir birikme oluşur.


Girilen her cinsel ilişkiden, partnerin bir miktar enerjisi rahminde kalır.

Duygusal ve fiziksel tacize maruz kalması ve üreme organlarında geçirmiş olduğu operasyonlar sonucu bir takım izler kalır.

Ve bu, kadının duygu, düşünce ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiler.


Doğadan uzak yaşamak,

Uzun süre stres, endişe, korku, keder, öfke gibi duygularla yaşamak.

Onun her yönüyle ağırlaşmasına, enerjisinin bloke olmasına ve hastalıkların oluşmasına zemini hazırlar.

Rahmin düzenli olarak temizlenip bakım yapılması, izlerin onarılmasında ve iyileşmede büyük rol oynar.

Rahim temizliği, blokajları çözer.

Rahmi temiz olmayan kadının kalbiyle, ruhuyla ve doğa ile olan bağı zayıflar.


Birçok kadim kültürde, kadınlar bu bilgeliğe sahipti.

Binlerce yıldır kadının kendini doğurduğu bu yolculuk, her kadının kendine verebileceği en değerli hediyedir.



Kutlu olsun

Öz.

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