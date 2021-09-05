Sarı yaz

Sarı Yaz hoş geldin.

Şimdi bakım yapma zamanı

Bilinen dört mevsime ek olarak bir de sarı yaz diye bildiğimiz, bütüncül tıbbın geç yaz diye adlandırdığı bir mevsim daha var.

Ağustos sonu ile Eylül sonu arasındaki 5 haftaya tekabül eden Sarı Yaz, 5. Mevsim olarak görülür.

Her mevsimin belli bir ritmi vardır.

Her bir ritim, bedenimizin bir bölümünü ve bir unsuru temsil etmektedir.

Burada unsurdan kasıt; toprak-su-ateş-havadır.

Sarı Yaz, toprağın ritmini taşımaktadır.

Unsurlar kadim varlıklardır.

Evren’in bu kadim varlıklarını tanır mısın?

Onların burada ne yapıklarını, kim olduklarını?

Döngülere, mevsimlere olan etkilerini…

Bilir misin ki sen onların içinde yaşarken, onlar da senin içinde yaşar.

İçinde yaşadığın “evi” ne kadar tanıyorsun?

İhtiyacın olan besinler hangileri bilir misin?

Peki beslendiğin kaynak esasında nedir bilir misin?

Yaşamla iletişimi hangi boyuttan kurmaktasın?

Gel… Biraz bu kadim varlıkları ziyaret edelim, onlarla daha yakından tanışalım ve şimdi bize ne tavsiye ettiklerini öğrenelim.

Ne dersin?

Sarı yaz, toprak unsurunu yansıtır.

Bu, Toprak Ana’nın leziz ve zengin içerikli meyve ve sebzelerini doğurduğu zamandır.

Toprak, ağır, serinletici, köklendirici ve dinginleştiricidir.

Şimdi hareketteki dinginliği ve dinginlikteki hareketi keşfetmeye davet ediyor bizi.

Aktif, dışa dönük ve eril olan enerjiden,

Dingin, dinleyen, hisseden, dişil enerjiye geçiş zamanı olduğunu bildiriyor...

Bu zamanda mide, dalak, pankreas, kaslar ve ağız fonksiyonları aktive olur ve özel bakım gerektirir.

Toprağın damak tadı tatlıdır.

Tatlı tat ile doğru ilişki kurmayı öğrenmek önemlidir, çünkü bu tat, tatların içerisinde en şifalı olan ancak en ağır olanıdır!

TOPRAK ANA'mıza yaptıklarımızı, verdiğimiz eziyeti ve bencilce yaklaşımımızı da bir gözden geçirme ve yüzleşme zamanı da bu aynı zamanda...

Bizi sürekli besleyen, koruyan ve sayısız güzellikler sunan sevgili toprak annemizi her daim onurlandırmayı, ona saygımızı sunmayı, teşekkür etmeyi ve onu korumayı hatırlayıp alışkanlık haline getirmek, nimetlere şükür etmeyi hatırlamak için niyet edebileceğimiz ideal bir zaman şimdi...

ŞİMDİ

Özetle bu mevsim;

Bakım zamanının geldiğini haber veriyor.

Bakım yapmayı bilmek de bir ilim ve sanattır.

Nasıl beslendiğine göz at.

Her şeyden önce kendi bedeninin ihtiyaçlarını bilmende fayda var.

Kendine daha bir şefkatle yaklaş

yaklaş İhtiyaçlarını gidermek ve zevk aldığın şeyler için hayatında biraz zaman ve alan aç,

ve aç, Doğa’da biraz daha fazla zaman geçir,

Bilhassa toprağı dinle ve besinini ondan doğrudan almayı öğren,

ve besinini ondan doğrudan almayı öğren, Daha çok teşekkür ve şükür

Bu Mevsim;

Ekilen tohumlar filiz verir. İlkbahar ve yaz boyunca niyet ettiğimiz ve attığımız adımlar meyvesini vermeye başlayabilir. En azından bir içgörü oluşur.

Bolluk ve bereket enerjisi artar.

Her boyutta (fiziksel, zihinsel ve ruhsal) beslenme ve bakımdan geçme ihtiyacı artar.

Dinlenmeye daha çok zaman ayırmak, yaşam enerjimizi dengeler ve yükseltir,

daha çok zaman ayırmak, yaşam enerjimizi dengeler ve yükseltir, Doğru içerik ve miktar ile çok yönlü aldığımız besinler bağışıklık sistemimize gereken gücü katar,

gereken gücü katar, Duygusal besinler tatmin duygumuzu arttırır.

duygumuzu arttırır. Bakımla beraber fiziksel ve ruhsal gücün artar.

Yaradan’ın bolluk ve bereketi, güzelliği, sevgisi, huzuru ve sabrı hepimize şifa olsun...

NOT:

* Toprağı daha yakından tanımak için önceki TOPRAK makaleme bakabilirsin.

* Bünyende toprağın seviyesini ölçmek ve ona göre beslenmek ve bakım yapmak konusunda rehberlik almak istersen, bana emailden ulaşabilirsin.