Özlem Özülker
Özlem Özülker
29 Haziran 2020 Pazartesi

Su elementi

Bu dünyaya gelirken, ana rahminde, suyun içinde beslenir, büyür ve fiziksel gelişimimizi tamamlarız.

Su kadim bir varlıktır.


Besleyici özelliği ile dişi bir RUH taşır.

Toprak da doğurma özelliği ile dişidir, fakat su olmadan bu doğum gerçekleşemez.

Su, doğumun gerçekleşmesini sağlayan ana besin kaynağıdır.


Tohumun filiz vermesi de büyük ölçüde ona bağlıdır.


Su, bizi yalnızca dışarıdan değil içten de besler.

Bu ruh içimizde de yaşar.

O kandır, hücrelerdir, bedendeki tüm sıvılardır.


Bedenin nerdeyse tamamı suyla kaplı, bunu biliriz.


Peki, hisseder misin içinde yaşayan bu canlıyı?

Ne kadar tanırsın onu?

Yaşamda her şeyin bir ruhu, kendine ait bir bilinci vardır.

Akan, iletken olan her şey suyun ruhu taşır, yansıtır.

Su, akışkanlığıyla yeniler ve yenilenmeyi öğretir.

Akarak hem kendini hem temas ettiği her şeyi arındırır.

Yenilenmenin tutunmayı bırakmak olduğunu hatırlatır.

Ve bu yolun arınmaktan geçtiğini söyler.

Bize bu konuda yardım etmek üzere yaratılmıştır bu kadim varlık.


Durağanlık olan yere hareket,

Katı olan yere yumuşama getirir.

Kuraklığı giderir toprağı besler.

Su, saydam ve yumuşacık görünümünün altında aslında muazzam bir güce sahip.

Gerekirse de evi istila eder, yıkar, dağıtır ve ortama denge getirir.

Katılaşmış, eskimiş, toz kir kaplamış her şeyi yıkar, çözer ve senin yapamadığın temizliği o yapar.


Özünde şefkatli bir varlıktır. Sertliği ve sivriliği yumuşatır.

Tıpkı dağlara, taşlara yaptığı gibi.

En sert kayayı bile kum haline getirir.


Yumuşaklığın özündeki gücü gösterir bize.

Büyük bir öğretidir bu.

İnsanın en zorlandığı ve en ihtiyaç duyduğu vasıftır bu.

Su Ay’dır.

Ay’ın döngüsü ve çekimidir.

Su, bedende cildin ve gözlerin ay ışıltısı gibi parlaklığında gösterir kendini.

Yaşam nektarıdır O.

Ateş bile besinini sudan alır.

Nektarı, beynin tam ortasında, bütün vücut fonksiyonlarının dengesinden sorumlu olan epifiz bezi üretir. Buraya RUHUN TAHTI da denir.


Saf bilincin bedene indiği merkezdir burası. Bağışıklık sisteminin gücü, saf bilincin nektar olarak ürettiği bu besine bağlıdır. Besin buradan tüm bedene yayılır, dağılır.

Kalbin atışını, sindirimin gücünü, böbreklerin işleyişini, hormonların dengesini, dolaşımın gücünü, sinirlerin iletkenliğini, lenflerin berraklığını bu yaşam nektarı sağlar.

Manevi kalbi besleyen de odur.

Bazen de durağanlaşır, bulanır. O zaman ağırlaşır ve hafiflikle akamaz.

O zaman ateşin ve havanın ruhunu yardıma çağırırız.

Onlar suyun içindeki toksini arındırır ve onu tekrar harekete geçirir.

Doğada da bedende de sistem aynı çalışır.

Hareketsiz kalan bedende su toksik hale gelir, ağırlaşır ve birikir.


Korku buradan doğar.

Bütün ağır duygular bu şekilde oluşur.

Ve bağımlılıklar baş gösterir.

Su dengede olduğu zaman, şefkat hissi yükselir.

Ve yaşam tadından yenmez olur.


Yaşam Bilimi Ayurveda ve Çin Tıbbı bu konuyu binlerce yıldır, detaylı bir şekilde işleyip aktarmaktadırlar.

Ateşi ve havası fazla olan beden ise kurur ve hissizleşir.

Evet… su his demektir, hissetmeyi sağlar.

Hisler, sezgilerdir.

Sezgiden kopan insan yorgun düşer ve hatta yolunu şaşırır.

Çünkü an gelir akıl yetmez yolu bulmaya.

Ruhun kalbe, bedene yansıması olan sezgiyi de duymak gerekir.


Aklın çerçevesi dar, vizyonu katı ve belirsizdir.

Su, birikmiş, öfke, hırs, açgözlülük ve ihtirasa sebep olan yüksek ateşi serinletir ve fizyolojiyi dengeler.

Su, Batı yönüdür.

Güç hayvanı, deri değiştiren yılandır. Mevsimi, yaprak döken Sonbahardır.

Tüm yaşamı ve tabii bedeni de yöneten, besleyen ve varlığını sürdüren ruhtur, yüksek bilinçtir evet.

Ağırlaştıysan, bulanıklaşıp tıkanmış hissediyorsan.…

Hafiflikle, berrak ve engel olarak gördüklerine takılmadan yaşamayı öğrenmek istiyorsan,

Suyu dinle.

İzle onu.

Daha çok su iç.

Arın biraz.

Duygunu ifade et.

Hislerden kaçma.

Hareket et ve biraz ter at.

Yaratıcılığını akıtacak bir kanal bul.

Yaşamın canlı olan bilincini tanıdığında kendine şifa verebilmeyi öğreneceksin.

Korkudan ve endişeden sıyrılacaksın.

Kendini tanıyacaksın.

Denge ve güce kavuşacaksın.

Yaşamın insandan istediği de bu.

Sevgi ve Saygıyla

ÖZ.


Instagram:


ozlemozulker


rahimdenkalbe

Facebook:


Ozlem Ozulker

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

Diğer Yazarların Yazıları

5 Kadim Ruh – Bölüm 3: Su Özlem Özülker
Bizim büyük çaresizliğimiz Sema Demirkan
Otoimmün hastalıklar ve süt ürünleri Esra Sert
Pandemi sürecinde engelliler Ersin Ata
Döngülerle yaşamak… Ayşe Dirikman
Yasak olduğunu bile bile hala seviyorum Yeşim Tijen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.