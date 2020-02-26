Rahimden kalbe
Özlem Özülker

Özlem Özülker

Yazar hakkında:

♥️ÖZ-YOLUM

~Diplomat ve aynı zamanda Tasavvuf kökenli bir ailenin çocuğu olarak Etyopya'da dünyaya geldim.
~6 kıtada yaşadım ve 4 dil öğrendim.
~Manevi yolculuğum, Sufi olan büyükbabamın eğitimi ve el vermesi ile başladı.
~Beden ve zihin bilincim ise, Hint geleneğinin Bütünlük yolu ve Yaşam bilgisi olan Yoga ve Ayurveda ile derinleşti.
~Bu esnada bireysel çalışmalarım ağırlık kazanmaya başladığından iç organlar, fizyolojik sistemler, enerji kanalları ve hizalanma hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için Refleksoloji, Kranio Sakral ve Marma Nokta tedavi yöntemleri üzerine eğitim aldım.
~Sonra Güney Amerika yerlileri, Inka Şamanları, orta Asya Şamanları ve Aztek medeniyetinin ateş şifacıları ile beraber yaşamak doğa ile ilişkimi başka bir boyuta taşıdı.
~Dişiliğim ve rahmim ile de bu dönem gerçek anlamda tanıştım ve bütünleştim.
~Avustralya yerlileri olan Aborijinlerin arasında ise, yeniden doğuşumu yaşadım.
~Ve şimdi köklerimin olduğu merkeze, Türkiye'ye geri dönerek, bugüne kadar edindiğim bilgi ve tecrübemi paylaşmaktayım.

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