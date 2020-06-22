Ateş elementi

YAZ GÜN Dönümü ~ Güneş’in Döngüsü

21 Haziran gün dönümü ile birlikte, Güneş’in gücünün arttığı ve ATEŞ’in ruhunun hakim olduğu mevsime girdik.

Ateş, kadim bir ruh ve güçlü bir şifacıdır.

Güneş, rolü itibariyle merkez konumundadır ve merkezlenmeye yardım eder.

Güneş sistemindeki gibi.

Yazın, güneşin gücü arttığında bu iç güneşimize de etki etmektedir.

Kadim kavim ve medeniyetler, güneşi ilaç olarak kullanmayı bilmiş ve güçlü kalmayı başarmışlardır.

Güneş çok güçlü bir ilaçtır.

Sadece onu tanımak ve onunla doğru ilişkiyi kurabilmek gerekiyor.

O Eril bir ruhtur.

Isıtan,

Aydınlatan,

İncelten,

Hafifleten,

Genişleten,

Harekete geçiren Saf Bilinç’tir.

Bilinçli insan yanan bir ateş gibidir.

Eski medeniyetler bunu çok iyi bilirlerdi.

Ve güneşle yakın ilişkileri vardı.

Doğu’dan Batı’ya, neredeyse bütün eski çağ medeniyetleri, güneşin değerini bilirlerdi.

Hatta ona tapılırdı.

Güneşin bir parçası olan ateş doğada olduğu gibi bedende de bulunur.

Sağlık, içsel ateşin dengesidir.

Gücünün aşırı artması ve azalmasına önleyebilmek, canlılığını korumaktır.

Fazlası yakar, kavurur ve kurutur.

Azı atalet, bitkinlik, isteksizlik ve mideden başlayarak tüm bedende ödem birikimine sebep olarak, şişkinlik yapar.

Ateşi dengelemek önemlidir.

Yaşam, ateşle ilişki kurmayı öğrenmektir aslında.

Onun ruhunu, yapısını tanımak. Ve sonra kendinde onu bulmak, görmek.

Ateşle doğru ilişkiyi kurabildiğinde, hafiflikle, tıkanmadan, algın ve idrakin açık bir halde, özgüven ve kararlılıkla yaşarsın.

Yaşam Bilimi Ayurveda, sindirim sistemini her şeyin önüne koyarak, ona en büyük önemi verir.

Aldığın fiziksel, zihinsel ve manevi gıda iyi sindirilmediğinde diğer bütün sistemler zamanla tıkanır.

Gerek bedende gerek zihinde dönüşüm gücünün yüksek ve dengeli olması şarttır.

Güneş, bedende tam ortada mide boşluğunda, sindirim ve dolaşım sisteminin arasında bulunur. Ve her ikisini de etkiler.

Batı kültüründe buna Solar Pleksus adı verilir.

Şaman geleneğinde ise Özüt’tür.

Ateş,

Fiziksel Bedende; Metabolizma, sindirim ve dolaşım sistemi, kan, gözler, cilt ve bilhassa karaciğerde ifade olur.

Duygusal olarak; İlham, cesaret, coşku, tutku, şehvet, hırs ve kıskançlık,

Zihinsel olarak ise; İrade, kararlılık, keskin zekâ, algı ve odaklanma,

Ruhsal olarak da niyet ve saf bilinç olarak ifade olur.

Ateş, devamlı yükselen ve genişleyen bir varlıktır.

Bize de sıkıştığımızda nasıl genişleyeceğimizin ve ağırlaştığımızda hafiflemenin yolunu gösterir.

Yaz mevsiminde, ateş ağırlıklı olmak üzere biraz da suyun ruhu hakimdir doğaya.

Yönü GÜNEY’dir. Güç hayvanı ise JAGUAR.

Hayatın gençlik dönemini ifade eder.

Ateşi dengeleyecek yöntemleri Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.

Hepsini sırayla paylaşacağım.

Bu yöntemler; Ayurvedik Yaşam ve Beslenme, Marma noktaları ve Nadi Sistemi, Yoga, Güney ve Orta Amerika ve Avustralya yerlileri Aborijinleri ile Tasavvuf geleneğinden 30 yıl içerisinde aldığım eğitim ve deneyime dayanmakta.

Yazın, Ateşi dengede tutmaya yarayan yöntemlerden bazıları şunlardır:

Dikkatli ve az kullanılacak tatlar:

Acı, ekşi ve tuzludur.

Bu tatlara sahip gıdaları yaz aylarında aşırıya kaçırmamakta fayda var.

Tavsiye edilen tatlar:

Tatlı, buruk, kekremsi

Sindirim ateşini harlamadan dengeleyen bitki ve baharatlar:

Nane, Rezene, Kakule, kişniş, fesleğen, lavanta, gül, yasemin, maydanoz, kimyon, zerdeçal.

Aşırı sıcak havada beden kendini soğutarak sindirim yavaşlamaktadır. Az miktarda zencefil de bu bakımdan sindirime güzel destek verir.

Bol su içmekte fayda var.

Suyun içine birkaç dilim salatalık doğramak hem suyun Ph derecesini arttırıyor hem de kanda biriken fazla ateşi azaltarak denge sağlar.

Öğle güneşinde uzun saatler dışarda olmamakta fayda var.

Karaciğer ateş taşıyan organdır. Vücut aşırı ısıya maruz kaldığında, ilk etkilenecek olan karaciğerdir.

Karaciğerde ateşin artması ise öfke ve kızgınlığa sebep olmakta.

Karaciğer ateşinin artmaması için asidik beslenmemeye, alkol almamaya veya tüketimini azaltmaya, işlenmiş ve ağır yağlı gıdalar yememeye, kırmızı et tüketimini azaltmaya dikkat edin.

Karaciğeri en iyi serinleten baharat zerdeçaldır.

Düzenli olarak açtığım Dadirri-Derin Dinleyiş çalışmasında ise bazı pratik uygulamaları sunmaktayım.

Ateş, bilinçli bir şekilde kullanıldığında şifa veren bir can dost ve güçlü bir rehber olur.

HOŞGELDİN güneşin ruhu.

Saygıyla,

Öz.