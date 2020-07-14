Özlem Özülker
Özlem Özülker Tüm Yazıları
14 Temmuz 2020 Salı

5 Kadim Ruh – Bölüm 5: Boşluk

BOŞLUĞUN SESİ


Boşluk, yaşamın anası olduğundan belki de Evren’in en kadim varlığıdır diyebiliriz.

Her şey ondan doğar ve içinde yine onu taşır.


Ona Uzay Boşluğu diyen de vardır.


Peki nedir boşluk?

Aslında boş bir alan yok.

Yaşamın en ince hali olan Saf Bilinç’tir o.

Tüm canlıların, hatta yaşam formlarının maddeye dönüşmeden önceki halidir.


Vedik gelenekte buna tüm olasılıklar alanı denir.

Bir düşüncenin dahi oluşmadan önce, onun tohum halidir.

Henüz düşünce oluşmamış, bir olasılık halinde, adeta doğumunu beklemektedir.


Yaratıcılık da bu alandan doğar ve aynı süreçten geçer. Herhangi bir eser ortaya çıkarken, boşluğun içinde var olan tüm seçeneklerden bazısı seçilir ve bir araya getirilir.


Yaratıcı süreç ve yaratıcılık, tüm olasılıkların bilincinde olarak boşluğun en iyi şekilde kullanılmasıdır.


Maddeyi, dolayısıyla bedeni yöneten de bu boyuttur.

Saf Bilinç’tir, ruhtur o aslında çünkü.


Ruh maddeye hükmeder.

Madde ruha değil.


Boşluğun bir diğer tarifi de farkındalıktır.


Farkındalığın farkında olmak ise, bilinç için yapılmış en sade ve güzel tariftir sanki.


İnsan olarak bilincimizi saflaştıran, açan ve geliştiren farkındalıktır.

Her şey ile kurduğumuz ilişki ve iletişim, bu sayede güçlü ve akıcı olur.


İletişimi tıkayan, algının, yaşamın maddesel olan kaba düzeyinde takılıp, ağırlaşmasındandır.

O vakit, farkındalığı geliştirmek üstüne çalışmak lazımdır biraz.


Farkındalık olmadan, madde gerçekliğe kavuşmuyor.


Farkındalık hali, ayrıca meditasyonun bir diğer adıdır.

Farkındalık içerisinde olduğun her an meditasyon yapmaktasın.


Bunun gözleri kapatıp, bağdaş kurmakla hiçbir ilgisi yoktur.


Meditasyon, zihnin bedenle hizalanarak, algının zamandan ana yönelmesidir.

Burada üç boyuttan çok boyutluluğa geçiş gerçekleşir ki boşluğun, uzayın, evrenin öz yapısı budur.


Yaşam enerjisi, gücünü oradan alır.

Ruhun yüksek bilincini madde boyutuna indiren, ikisi arasında ilk bağlantıyı kuran niyettir.


Aslında bilinç, özünde niyettir.

Kendini bu boyuta, bu dünyada yaşayan canlıların sahip olduğu yaşam enerjisi aracılığıyla doğurarak görünür kılmaktadır.


Diğer bir ifadeyle...


“Yaşam bilincin odaklanmasından ibarettir. Bu da kadim geleneklerin sırrıdır.”

Ruhsal Bilimadamı Gregg Braden


Ve boşluğun bir diğer vasfı da ses aracılığı ile ifade olmasıdır.

Ses onun frekansını taşır.

Onu doğrudan aktaran bir araçtır.

Onun evrensel dilidir.


Öyleyse, tüm olasılıkları içinde barındıran, yaşam enerjisinin kaynağı olan, maddeye gerçeklik kazandıran ve onu yöneten, tüm yaşamı doğuran ve onun içinde olan saf bilince, derin dinleyiş ile ulaşmak mümkün.


O elle tutulur, gözle görülür olmadığı için ancak duyumsanarak algılanabilmekte.


Saygıyla,

ÖZ



Instagram:

Ozlem Ozulker

rahimdenkalbe


Facebook:

Ozlem Ozulker


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Anlat Mara, Dinliyorum Sema Demirkan
İhtiyaç, istek, koşul üçgeninde şahsi sınırlar Damla Çeliktaban
Yaşamak için ölümü sevmek Senem F. Tahmaz
5 Kadim Ruh – Bölüm 5: Boşluk Özlem Özülker
Kızların arasında kızılcık bebek Emre Ertegün
Artık tahammülüm kalmadı Yeşim Tijen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.