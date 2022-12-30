Nihan Uycan Özen
Nihan Uycan Özen Tüm Yazıları
Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma

Yılın muhasebesi

Merhaba canım kardeşim,

Birkaç yıldır yeni yıl yazıları yazıyor, sana kendimce mesajlar vermeye çalışıyorum. Öncelikle geçtiğimiz senelerde yazdıklarımı senin nazarına sunmak istedim. Geriye doğru sırasıyla (Yeni yılda kendin olabilmek) ve (Yeni yıl ve yanılsamalar) yazılarımı okuyabilirsin. Bak istiyorum oralarda anlattıklarıma. Tutarlılığımı, gelişimimi kontrol et, bana geri bildirimde bulun lütfen. Sen de bu yazıların ışığında ne kadar yol aldın kendince iç muhasebeni yapabilirsin.


Sen bu yazıyı okurken 2023’ün ilk günlerini yaşıyor olacaksın ve belki böyle içini sıkacak bir muhasebe yapmak için geç olduğunu düşüneceksin ya da yılbaşı kutlamasının etkisi hala geçmemişse “ne gerek var” diyeceksin. Sende azıcık hatırım varsa sevgili kardeşim, bir aç oku lütfen. Hatırlamak iyidir.


Bazıları bana, “mesaj kaygını bir kenara koy” diyor. “Sıkıcısın” diyor ama aldırmıyorum. Ben buyum, bunun için dünyadayım. Sen de o yüzden istersen okursun, istersen şimdilik ara verir canın istediğinde buraya geri dönersin, çok da ısrar etmeyeceğim. Benim işim kendimle ve Yaradan’la olan bağımla, sen de biliyorsun. Yaz dedikçe O, ben hep yazacağım bunu da biliyorsun. Bana katıldığında, birlikte aktığımızda kalbim coşuyor o ayrı ama katılmadığında da sana küsmüyor, yolumdan dönmüyorum. Sarsılmaz inancımla dimdik buradayım. Bil istedim.


Gelelim içimi taşıran, söylemek zorunda hissettiğim şeylere… Uyarı yukarıdandı daha önce ve “daha fazla uyandırma yazısı yazma, hasat başladı” denmişti. Sırf ben de demiyordum üstelik, başka kaynaklardan da durmadan bu bilgi akıyordu bana. O dönem ben de daha dünyevi işlerimi yazar olmuştum hatırlarsan. En son Eylül’de Dönüşüme Direnenler adlı yazımı yazdım. Son kertede, “direnme” dedim kendimce. Bilmiyorum, işe yaradı mı? Sen söyle kardeşim, direnmeyi bıraktın mı? Derslerini aldın mı? Hala aynı şeyleri mi yaşıyorsun yoksa hayatını daha doyumda bir hale getirdin mi?


Şimdi bir yıl daha biterken, dünya iyice kaotik hale gelmişken, kalbinde cennetin mi var, cehennemin mi? Affetmenin özgürlüğünü, kabul edebilmenin genişliğini ve teslimiyetin korkusuzluğunu deneyimledin mi? Ya şefkatin kalp genişleten sıcaklığını? Yoksa hala aynı olaya, aynı perspektiften bakıyor ve her gün şikâyet mi ediyorsun?


Herhangi bir şey değişiyor mu sen böyle yaptıkça?


Bak bir yıl daha bitiyor. Zaman bir illüzyon biliyoruz ama iyi de bir hatırlatıcı. Sen ve ben kendimizi iyileştirelim diye, bir döngü kapanırken hatırlıyoruz kendimizi. İç muhasebesi yapıyoruz. Bu yıl ben kendimden razıyım. Vallahi de billahi de kendimi kutladığım bir sene oldu, oluyor. Bunu sana ve diğer can kardeşlerime borçluyum sevgili kardeşim. İyi ki hep oradaydınız. İyi ki elimi hep sıkıca tutup, kalbinizi bana tamamen açtınız.


Ya sen kardeşim? Açabiliyor musun kalbini yargısızlığa, çok sevgiye ve şefkate? Olmuyor mu hala? Ne eksik diye mi sorguluyorsun kendini durmadan? O halde neden olanı kabul etmiyorsun? Önce olanı kabul et, bak gör ne kadar rahatlayacaksın. Sonra dönüştürmek istediğin davranışlar için farkındalık çalış. Fark ettikçe, eyleme geçmek için emek harca. Başlarda hata yaptığını düşünsen de vaz geçme! Hislerini bir bir korkusuzca dök karşındakine! Ne yapmak isterken ne oldu, nasıl hissettin anlat bunları. Her şeyin ne kadar kolay aktığını göreceksin. İlişkilerin iyileştikçe kendine odaklanmaya ve en derinindeki arzularını kendine çekmeye başlayacaksın. Sen kendi gerçekliğini yaratabilirsin. Kaderinin değiştiği nokta gayretinde gizli, duydun kaç kere!


Ben de bunların hepsini senin için deneyimledim. Biliyorsun, yazdım, yazıyorum ve sen bana ihtiyaç duydukça, ben yaşayıp hatalar yapıp öğrendikçe hep de yazacağım çünkü farkımız yok birbirimizden, hissediyorsun. Benimle cesaretleniyor, benimle hayal kırıklıklarına sürükleniyorsun. “O YAPTIYSA BEN DE YAPARIM” diyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Bu köşenin tek amacı bu; birlikte yükselmek…


Yüksek planlarda gerçekleşen hasat dahi değişebilirmiş anladım. Umudu korumayı düstur edindim. Yaradan’dan içime dolan mesajı hakkıyla hissedip yaymaya karar verdim.


“Ey insanoğlu, umudum sonsuz” diye dünyaya haykırmak istedim.


Bir süre karanlıklara gömülecek olsa da dünya, bilincin ışığı- göreceli olarak çok yakında- üstümüzde parlıyor kardeşim.


Gören gözlerime ve bana katılan kalbine güven. Ve kendin için, bizim için bir şeyler yap! Eyleme geç artık. Çünkü sen dünyanı değiştirmek için harekete geçmedikçe hep kendinden yansıyan aynı gerçekliği görecek ve kendinden razı olamayacaksın. Halbuki başka türlüsü mümkün. Gördün, görüyorsun ve kendinde de göreceksin.


BİZ’e inanıyorum,

Mutlu yıllar

Kardeşin Nihan,



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Yılın muhasebesi Nihan Uycan Özen
Hayallerimi gerçekleştirmek Burcu Bağıran
Özgüvenim hiç kalmadı Yeşim Tijen
2023'te bütçeni sağlama al Hale Acun Aydın
Anayasada başörtüsü düzenlemesi olmaz Av. Aslı Karataş
Ruhun bağışıklık sistemi Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.