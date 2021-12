Yeni yılda kendin olabilmek

Bu sefer seni zor bir yerden selamlıyorum kardeşim. Farkındayım. Başlık aslında tüm insanlık için ortak dileğimi içeriyor. Herkes yapamıyor, yapamayacak da… Ama ben sana ve kendime çok inandığımdan sade ve öz birkaç kelam edeceğim bu konu özelinde.

Ey güzel Can,

Sen ki uzun zamandır bir arayıştasın. Mutluluk koymuşsun arayışının adını ama fena halde yanılıyorsun. Aradığın şey kendinsin. En derinde bir yerlerde biliyorsun. Bu yüzden başlığı görür görmez geldin buraya. Bir sihirli formülü var zannettin. Yok. Seni kandıramam ama aynı yollardan geçmekte olan bir yolcu, bir kardeş olarak aklımla çözüp, oluşuna kalbimde izin verdiklerim için yolu aydınlatabilirim belki. İyi dinle şimdi beni!

Gördüğün her şey sana seni yansıtıyor.

En derin hasretlerin orada. Davranışlarından dolayı sinirlendiğin kişideki şeylerin aynısı başka türlü bir şekilde sende var. Aslında onları düzeltmek istiyorsun ama oraya bakmaya cesaretin olmadığından, suçlamak kolay geliyor. Koy cebine bunu! Hepimiz yaptık, yapıyoruz. Bahane bulmamanı isterim kardeşim. En azından haklılık payı var mı bu söylenenlerde diye koy kendini merceğin altına. Yanmadan pişilmiyor. Pişmeden OL’unmuyor. Bazen de bir hayat yetmiyor. Yine de YOL’umuz kendimizin en iyi versiyonuna. Evren türlü türlü aynalarla dolu, görmeyi bilene…

Çıkar maskelerini!

Seni koruması için daha çok küçücükken kırıldığında, üzüldüğünde taktığın o maskeler var ya seni senden uzaklaştırıyor. Otantik yani sadece sana özgü olan ÖZ’ünü göremiyorum. Bak ben onlarca aydır tüm çıplaklığımla karşında duruyorum. İtiraflarım oluyor burada. Ne için? Hataya düştüğümde görüp yola geri dönmek için. Tekâmül spiral dedik. Bir ileri iki geri olur bazen dedik ama hacca giden karınca misali YOL’dan vazgeçmeyelim canım kardeşim.

Duygularınla daha çok temas et ama içinde kavrulma

Duyguların sorumluluğunu almak bir yetişkin olma meselesidir. Yetişkin ol artık. Hissettiklerini fark et! Yakıştıramasan da kendine fark et ve sonra gelip geçmelerine izin ver. Evrendeki her şey gibi duygular da kalıcı değil. Sen negatif olanlara ne kadar takılır, enerjini ne kadar çok oraya verirsen tabi ki kötücül duygularının enerjisi artar ve seni içine doğru bir anafor gibi sürükler kardeşim. Sen duyguların değilsin. Düşüncelerin de değilsin. Onların hepsi gelip geçici, izlemeyi öğren. Meditasyon yap, ibadet et, sessizlik içinde otur, doğayı izle! Ne iyi geliyorsa onu yap ama daha önce defalarca yazdığım düşük titreşimli duyguları dönüştürmeyi öğren artık. Sen içsel çocuğunun yaralarını görebilecek kadar duyarlı, içsel anne ve içsel babanı yardıma çağırabilecek kadar kaynaklarına sahip bir yetişkinsin. Gerekli hallerde kendine ebeveynlik yapabilir, şefkat gösterebilirsin.

Hayat amacını bul

Ahh kardeşim bu konu ne kadar önemli bir bilsen! Herkes doyumda bir hayat düşlüyor. Belki Yeni Yıl’dan en büyük dileğin de bu. Diyorsun ki: “Allah’ım lütfen artık hayat amacımı bulup, en derin hasretlerimi hayata geçirebilecek, düşlerime kavuşabilecek gücü bana ver!” Duyuyorum. Peki biliyor musun, bu dünyaya niye geldin? Yiyip içip, bir kapıdan girip öbüründen çıkmaya mı? Ben böyle olmamasını umuyorum ve hatta kendi inancıma göre herkesin bir hayat amacı olduğunu biliyorum. İnan bana, bilime katkılar sunan bilim insanıyla, müşterilerine en güzel pastaları yapmayı hedef edinmiş pasta sanatçısının aynı oranda doyumda hayatları var. Dünyaya yapmaya geldikleri şeyi yapıyorlar. Sen kardeşim sen? Hala hayatının amacı ne bulamadın mı? Çocukken yapmaktan en çok keyif aldığın şey neydi? Para kazanma derdin olmasa ne yapmak istersin? Yaparken zamanı unuttuğun, tam anlamıyla AN’da olduğun hangi aktivitelerin var? Yeni Yıl’da bak bunlara da yakından. Kendin olmaya yaklaş biraz.

BİRLİK’i anlamak için buradayız.

BİRLİK anlayışını bu kadar çok yazan başka bir yazar daha var mıdır bilmiyorum ama amacım her yazımla, her mesajımla senin ve benim BİR olduğumuzu anlatmak, hatırlatmak. BİR’den geldik BİR’e döneceğiz. İçinde bu alana biraz daha yer açabilirsen şayet ÖZ’üne yaklaşabilir biraz daha kendin olursun kardeşim. BİZ demeyi öğrenir, egonun arzularından, kibrinden ve illüzyonlarından kurtulursun.

Her şey SEVGİ.

Bu evrenin özü SEVGİ. İki temel enerji var; SEVGİ ve KORKU. KORKU da SEVGİ’nin ve ışığın gitmediği yer aslında. O yüzden titreşimi düşük, o yüzden hasta edici. O yüzden ayrıştırıcı. SEVGİ’den ayrı düştüğü her an korkmaya meyillidir bir kalp. Ve eğer kardeşim nicedir kalbin karardıysa, korkularınla baş edemiyorsan bil ki ÖZ’ünle bağlantın kopmuş, evrendeki o sonsuz SEVGİ’yi hissedemiyorsun demektir. Sen kalbini açtığında o tekrar oraya ılık ılık dolacak inan. Yaradan’ın sevgisi o kadar büyük ki bizim aklımız almıyor ama kendimizi ona açtığımız her an kalbimiz büyüyor, huzur doluyor her hücremize. Hatırla yeter ki! Sen SEVGİ’den yaratılmış bir varlıksın ve evrendeki en yüksek titreşimli duygu koşulsuz sevgi. Aydınlanmaya çok yakın bir frekans aralığı var. Kendini ve başkalarını koşulsuz sevmeyi başardığında kendine, ÖZ’üne en yakın halindesin. Yolumuz SEVGİ bizim. Kararlar alırken sor kendine; ÖZ’ümden SEVGİ enerjisiyle aldığım bir karar mı yoksa EGO’mdan, korkarak, birtakım endişeler barındırarak aldığım bir karar mı bu diye.

Karanlıklarını aydınlığa dönüştürdüğünde TAM olacaksın.

Gölge yanlarımız var diye bahsediyorum zaman zaman. Onlar da BİZ değiliz biliyorsun. Zaman zaman öz kimliğimiz yerine geçip kararlarımızı etkileyebiliyorlar. Ama onların hediyeleri de var. Eğer onları tanımak için de zaman ayırırsan yeni yılda kendin için harika bir iş yapmış olacaksın kardeşim. Ve karanlıklarını aydınlığa dönüştürdüğünde TAM olma yolunda büyük adımlar atmış olacaksın. Böyle böyle yükselecek insanlık medeniyeti. İçine sıkışmış olduğumuz üç boyutlu dünyanın dualite bilinci çok boyutlu varlıklar olduğumuzun bilinciyle yer değiştirdiğinde BİZ gerçekten kim olduğumuzu daha iyi hatırlayacağız.

Sen aslında kimsin kardeşim? Yeni yıla girerken bunu düşünmeni çok istiyorum. Yeni Yıl’da sana daha çok kendin olabildiğin zamanlar ve ilişkiler diliyorum. Böylesi çok güzel.

Tüm sevgimle,

Kardeşin Nihan