Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
05 Mayıs 2021 Çarşamba

Su içmek neden önemli?

Gün içinde yapmayı asla unutmadığımız ve kendiliğinden bir rutin haline dönüşen çok şey var. En basitinden sabahları kalktığımızda dişlerimizi fırçalamak ya da telefonumuza gelen mailleri kontrol etmek gibi… Bu liste başka alışkanlıklarla da uzatılabilir elbette. Benim için yıllardır en büyük rutinlerimden biri ağız temizliğinden sonra sabah bir bardak su içmek. Ancak konu danışanlarıma gelince, su içmenin genelde unutulduğunu görüyorum. Yapmayın, güzel insanlar... Özellikle yaza girmeye başladığımız şu zamanlarda o kadar ihmal ediliyor ki, ben de biraz bu konunun üzerine düşmek istedim açıkçası. Sık sık su tüketmek için susamayı ya da egzersiz sonrasını beklememek gerek. Çünkü sadece hidrasyon sağlamaktan çok daha önemli ve hayati görevlere sahip. Yeterli miktarda su içmediğin takdirde eklemlerin düzgün çalışmayabilir, beyin fonksiyonları görevlerini yerine getirmekte zorlanabilir, kan basın artabilir ya da düşebilir. Eğer vücudunda bu tarz problemler gözlemlediysen, günlük olarak ne kadar su içtiğini mutlaka takip etmeni öneririm. Bununla birlikte su tüketmeyi unutuyorsan, her zaman gözünün önünde olacak bir şişeyle işe başlayabilirsin. Ayrıca sana su içmen gerektiğini hatırlatacak ve telefonuna indireceğin uygulamalardan da destek alabilirsin. O zaman gelelim 8 maddeyle neden su içmen gerektiğine…


1- Tükürük oluşumuna yardımcı olur

Katı yiyecekleri parçalamak ve ağız sağlığı için tükürük oluşumu çok önemli. Ayrıca tükürük üretimi yaş veya belirli ilaçların sonucunda da azalma eğiliminde olabilir. Ağzın normalden daha çabuk kuruyorsa bu da su tüketmen gerektiğini bir işareti.


2- Vücut ısısını düzenler

Vücut sıcaklığını korumak için susuz kalmamak şart. Egzersiz sırasında veya sıcak ortamlarda vücudun ter yoluyla su kaybeder. Bu şekilde kaybedilen su yenilemezse vücut ısısı yükselir. Tam da bu noktada düzenli olarak su tüketmek, vücut ısısını normal aralıklarda tutmaya yardımcı oluyor.


3- Fiziksel performansı artırır

Egzersiz sırasında sadece terlediğimiz için su içmiyoruz aslında. Hidrasyon sağlamak, gücü ve dayanıklılığı da oldukça etkiliyor. Yeterli su olmadan egzersiz yapmak, düşük kan basıncı ve hipertermi gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.


4- Kabızlığı önlemeye yardımcı olur

Kabızlığı önlemenin yolu sadece lifli gıdalar tüketmekten geçmiyor. Bağırsak hareketlerinin sağlıkla işleyebilmesi için yeterince su içilmesi de gerekli.


5- Besin emilimine destek sağlar

Yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olmasının yanı sıra su, yiyeceklerden alınan vitaminleri, mineralleri ve diğer besin maddelerini de çözmeye yardımcı olur.


6- Genel olarak dehidrasyonu önler

Dehidrasyon, vücudun yeterli suya sahip olmamasının bir sonucu. Şiddetli dehidratasyon böbrek yetmezliği ve nöbet geçirme gibi sonuçlara bile yol açabiliyor.


7- Cildin daha sağlıklı olmasını sağlar

Yeterli miktarda su tüketmek, cildin nemli kalmasına yardımcı olur ve kolajen üretimine de destek sağlar.


8- Bilişsel işlevleri korur

Bilişsel işlevlerin formunu korumasının en büyük anahtarı kesinlikle su içmek… Yapılan bir araştırma, yeterince su içmenin odaklanmaya, uyanık kalmaya ve kuvvetli bir hafızaya sahip olmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.


Referanslar:

Ana Adan. “Cognitive performance and dehydration”. Şuradan alındı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22855911/ (PMID: 22855911)


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