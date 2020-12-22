Matcha mucizesi

Bundan beş ya da on yıl önce hiç duymadığımız, nasıl kullanılacağını ya da ne işe yaradığını bilmediğimiz besinler, şimdi sağlıklı yaşamın bir parçası. Giderek daha da kolay ulaşılabilir hale gelmeleriyle birlikte, gün içinde kahvaltılarımızdan akşam yemeklerine kadar farklı öğünlerde bizlere eşlik ediyorlar. Elbette bildiğimiz şeylerden vazgeçmemiz gerektiğini söylemiyorum. Yani alıştığın ya da sana iyi geldiğini düşündüğün tariflerden şaşma. Ancak yeni şeyler denemekten ve yeni dünyalara yelken açmaktan da zarar gelmez değil mi? Son zamanlarda ortaya çıkan “süper besin” kavramı da keşfedebileceğin yeni alanlardan. Vitamin, mineral, lif, antioksidan gibi içerikler yönünden zengin olan gıdalar, artık “süper besin” olarak adlandırılıyor. Chia tohumu, yaban mersini, kinoa ve zerdeçalın yer aldığı bu listede kendine yer bulan bir başka besin de matcha… Diğerlerinden farklı olarak özellikle içecekler ya da çaylar için biçilmiş kaftan olan bu toz, dondurma ya da tatlılara ilave olarak da eklenebiliyor. En başta yağ yakma ve metabolizmayı hızlandırma gibi özellikleriyle ilgi çekici hale gelse de, bundan çok daha fazlasına sahip aslında. Gerçek çay yapraklarından yapılan bu tozu tükettiğinde, yaprakların besin maddelerinin daha yüksek bir konsantrasyonunu vücuduna kazandırmış oluyorsun. Matcha’nın önemli faydalarından bazıları ise şunlar;

Antioksidanlarla dolu

Yeşil çay, katein adı verilen bir tür antioksidan ve başka bir grup olan polifenol içerir. Bu bileşenler de hücre hasarını azaltmaya ve kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan görevi görüyor.

Enerji kaynağı

Matcha tozu, alternatif demlenmiş çaylardan üç kat daha fazla kafein içeriyor. Bir fincan kahvenin sağladığı enerjiye yakın bir oranda kafeine sahipken, vitamin ve mineraller içerdiği için bunu daha sağlıklı bir formda sunuyor.

Doyurucu olma özelliğine sahip

Topraksı bir tadı bulunan matcha, genellikle sütle karıştırılarak latte şeklinde tüketiliyor. Sahip olduğu bu yoğun tat ise doyurucu olma özelliğini beraberinde getiriyor.

Stres kontrolü sağlar

Stresi azalttığı kanıtlanan ve bir tür amino asit olan L-theanine içeren matcha, kaygı seviyesi yüksek kişiler için son derece etkili bir alternatif.

Üretkenliği artırır

2017 yılında yapılan bir çalışma, matcha çayı içen kişilerin bir saat sonrasında dikkat ve işlem hızında bir artış yaşadığını ortaya çıkarmış. Bu sebeple yoğun olduğun günlerde matcha latte içmek senin için faydalı olabilir.

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Epigallokateşin Gallat adı verilen, güçlü bir antioksidan olan ve matcha’da bulunan bu maddenin, meme, prostat ve akciğer kanserin önlemeye destek olduğu kanıtlanmış.

Sağlıklı kolesterol seviyesini artırır

Yeşil çay tüketmek, LDL olarak adlandırılan kötü kolesterolde önemli bir düşüş sağlarken matcha da sağlıklı olan kolesterol seviyesinde olumlu bir artış ortaya koyuyor.

Kemiklerinizi güçlendirir

Matcha, kemik mineral yoğunluğunu arttırmaya da katkı sağlayabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda yaşanan kemik rahatsızları için dikkat edilmesi gereken bir madde.

Referanslar:

PMID: 28784536

PMID: 23201840

PMID: 17575143