Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
14 Eylül 2020 Pazartesi

Akşamları kafamı yastığa nasıl daha rahat koyabilirim?

Beraber test yapalım mı? Bugünün hızlı tempolu, süper üretken dünyasında danışanlarımın birçoğunun, hiç̧ bitmeyen görevler ve yükümlülüklerinin pesinde koşu bandında koşar gibi olduğunu hissediyorum. Çoğu o koşu bandından asla inmemiş̧ ve geçen 10 yılın nasıl geçtiğini dahi anlamayarak geçirmiş̧.


Bakalım sen ne durumdasın? Günün sonunda, tipik olarak,

a- Daha fazlasını yapamadığım için endişeliyim ve memnun değilim.

b- Yanlış̧ giden birkaç̧ şey için üzgünüm.

c-Yarın yapmam gereken her şey şu anda bile beni bunaltıyor.

d- Günüm mutlu ve tatmin edici geçti.


Senin cevabın hangi şık? Yorumlarda yaz, orada buluşalım. D şıkkı dışında bir şey cevapladıysan, bu yazım tam sana göre! Yarattığın hayatın tadını çıkarmak için zaman ayırmıyorsan, bir şeyleri değiştirmen gerekmiyor mu?


Çözüm olarak, seni koşu bandından çıkaracak, o gün yarattıklarının tadını çıkaracak ve gelecekte neler yaratmak istediğini düşünebileceğin alıştırmalar vereceğim.


Gün içinde olan 10 harika şeyin bir listesini yazın:

Eğer benim danışanlarım gibi yoğunsanız, günü tamamlamadan önce yapmanız gereken çok şey olduğuna eminim. Aklınızın sürekli yapılacaklarla dolu olması, gün içinde olan biteni gerçekte olduğundan daha olumsuz algılamanızı sağlar. Bu egzersizi yaparken, çoğu danışanım günlerinin aslında oldukça şaşırtıcı olduğunu fark eder!


Sizi neyin endişelendirdiğini bulun ve ertesi gün bununla ilgili küçücük bir adım atın:

Bu, sabah 3’te uyanma panik ataklarından kaçınmanın anahtarıdır. Hepimizin aklımızda yapılacak şeyler var, örneğin işte zor bir durumla başa çıkmak veya para problemleri. Harekete geçmek sizi endişeden uzaklaştırır ve olasılık zihniyetine sokar.


Partnerinizde sevdiğiniz bir şey için onu takdir edin:

Birbirinize derin sevgi ve şükran hissi ile dolarak uykuya dalın.


Hayallerinizle uyumlu bir şey izleyin veya okuyun:

Aklımızı beslediğimiz şey düşüncemizi değiştirir, bu yüzden sizinkini nasıl beslediğinize dikkat edin. Zihinsel beslenme planınız, olmak istediğiniz kişi olmanıza yardımcı oluyor mu?


Sakin bir sabah için ayarlamalar yapın.

Kolay ve neşeli bir sabah geçirdiğinizden emin olmak için önceki gece adımlarınızı atın: öğle yemeğinizi paketleyin, düzeltin, kıyafetlerinizi seçin.


Bu altı taneden birini bile uygularsanız, her gün hayatın tadını olduğu gibi çıkarmaya başlayacaksınız.

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